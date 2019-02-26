Страна-агрессор: Россия уличила США в подготовке к вторжению

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США готовят военное вторжение в Венесуэлу с целью свергнуть избранного президента страны Николаса Мадуро. По его словам, они перебрасывают своих военных в Колумбию, а в Пуэрто-Рико отправили спецназ. Переброска военных однозначно свидетельствует об усилении Пентагоном группировки войск в регионе, которые будут участвовать в операции по отстранению от власти Мадуро, считает Патрушев.

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Он пояснил, что именно такая внешнеполитическая ситуация и вызвала отказ официального правительства принимать гуманитарный груз «от страны-агрессора». «Можно также добавить, что американцы предложили провести нам отдельные консультации по венесуэльской проблематике. Мы согласились. Однако после этого они же под надуманными предлогами уходят от их проведения, каждый раз перенося согласованные сроки», — сообщил секретарь Совбеза.

Он также подчеркнул, что Вашингтон проявляет к народу страны «сарказм и высокомерие».

Всего пару дней назад о возможности военного вмешательства Вашингтона в дела Венесуэлы говорил госсекретарь США Майкл Помпео.

«Мы рассматриваем все варианты. Мы сделаем все, чтобы голос венесуэльского народа был услышан, демократия восторжествовала, а у народа Венесуэлы было светлое будущее», — заявил он.

Помпео назвал Мадуро худшим вариантом тирана и выразил надежду, что венесуэльцы «осознают это». Госсекретарь уверен, что дни Мадуро у власти сочтены.

Помимо этого, он подчеркнул, что у Вашингтона нет намерений под видом гуманитарной помощи перебрасывать в Венесуэлу оружие и наркотики. «Это только гумпомощь, только и всего», — заверил он. Одной из задач американской стороны в Венесуэле является сведение до нуля влияния России и Кубы в этой стране, отметил Помпео.

Кстати, возможность военного вмешательства Соединенных Штатов беспокоит и Кубу. 14 февраля в кубинском МИДе заявили, что американские военно-транспортные самолеты выполняли полеты в направлении стран Карибского бассейна с баз, на которых находятся проводящие тайные операции против лидеров других стран силы спецназа и морской пехоты.

По информации внешнеполитического ведомства, в аэропорт имени Рафаэля Миранды в Пуэрто-Рико, на авиабазу Сан-Исидро в Доминикане и на другие стратегически значимые острова в Карибском бассейне с 6 по 10 февраля прилетали несколько самолетов ВВС США. В министерстве предположили, что это могло происходить без ведома правительств этих стран.

По мнению кубинских дипломатов, американская сторона тщательно организовала попытку госпереворота в Венесуэле и теперь оказывает давление на правительства других стран, заставляя их поддержать идею проведения новых президентских выборов в Боливарианской республике. К тому же, Вашингтон, по версии МИД Кубы, также призывает признать временным президентом Венесуэлы оппозиционного лидера Хуана Гуайдо.

«США намерены сфабриковать гуманитарный повод для начала военной агрессии против Венесуэлы, прибегая к запугиванию, давлению и силе», — уверены кубинские власти. Они осудили действия Вашингтона, готовящего «военную авантюру», и призвали международное сообщество действовать единым фронтом для предотвращения «очередной империалистической военной интервенции» в Латинской Америке.

Впрочем, американская сторона вряд ли станет отпираться от таких обвинений, учитывая, что 3 февраля сам президент США Дональд Трамп заявил о возможной отправке в Венесуэлу американских вооруженных сил.

«Не хочу говорить, в каком случае придется применить военную силу, но это, определенно, одна из возможностей», — предупредил Трамп.

Он объяснил, что ранее отказался встречаться с Николасом Мадуро, потому что «ситуация зашла чересчур далеко». Трамп отметил, что будет наблюдать за событиями в южноамериканской республике, столкнувшейся с политическим кризисом.

«Это была самая богатая страна региона, которая являлась очень важной частью мира. И теперь вы смотрите на нищету, вы смотрите на страдания, вы смотрите на криминал, вы глядите на все, что там происходит», — сказал Трамп.

В то же время в конгрессе к такой идее относятся без особого энтузиазма. По словам председателя комитета по иностранным делам Элиота Энгеля, палата представителей США не станет поддерживать военную интервенцию Вашингтона в Венесуэлу.

«Я действительно обеспокоен грохотом сабли президента, его намеками на то, что военное вмешательство США остается возможным. Я хочу дать понять присутствующим и всем, кто наблюдает: военной интервенции США не будет», — заверил Энгель.