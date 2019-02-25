Критик всех властей: за что задержан экс-глава Генштаба ВСУ

По данным источников, Заману уже задержали, в настоящее время проводятся обыски. «Суть предъявленных обвинений пока не известна», — добавил источник в правоохранительных органах, которого цитирует ТАСС. Украинские СМИ, в том числе агентство УНН, в свою очередь, пишут, что

генерал-лейтенанта подозревают в госизмене.

Факт задержания уже подтвердила Генпрокуратура Украины. «Факт я могу подтвердить, и не больше, — заявила агентству УНИАН пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган. — Я не знаю, госизмена там или что-то еще, поэтому все детали на брифинге».

Реклама

Выпускник Харьковского танкового училища Замана занимал различные посты в структурах независимой Украины. В 2012 году тогдашний президент Украины Виктор Янукович назначил его главнокомандующим вооруженных сил Украины вместо Григория Педченко.

Во время событий Майдана в феврале 2014 года он отказался исполнять приказы тогдашнего министра обороны Павла Лебедева использовать военных для подавления митингующих. В этой связи Замана подал в отставку. Его заместитель Юрий Думанский ушел вслед за ним. Свое решение они объясняли тем, что в феврале 2014 года происходило «втягивание военных в гражданский конфликт».

«Это может привести к гибели как военнослужащих, так и мирных граждан, что непозволительно», — говорил Замана.

Лидеры Евромайдана высоко оценили позицию генерал-лейтенанта. Когда власть перешла в руки оппозиции, Замана был назначен уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Минобороны.

В тот момент Замана фактически выполнял обязанности главы оборонного ведомства страны.

Представляя его кандидатуру парламенту исполнявший на тот момент обязанности президента Украины Александр Турчинов так описывал Заману:

«Это боевой генерал, который руководил штабом министерства и готов полностью организовать работу этого очень ответственного ведомства. Владимир Михайлович не только кадровый офицер, генерал, но он занял гражданскую позицию, отказавшись выполнять преступные приказы».

Однако союз генерал-лейтенанта и новой власти длился не долго. Он занимал высокий пост лишь с 22 по 27 февраля 2014 года. С тех пор Замана, который негативно относится к Януковичу, не менее критично стал высказываться и о новой власти, в том числе президенте Украины Петре Порошенко.

Доставалось от него и Турчинову, с которым Замана даже хотел поговорить «по-мужски» после того, как последний заявил, что генерал-лейтенант несет ответственность за «развал вооруженных сил».

«С мокрыми штанами Замана сидел и боялся рот раскрыть тогда. Как и многие другие, кто сегодня говорит о своем «героизме». — говорил Турчинов.

Сам Замана в интервью изданию «Гордон» в апреле 2018 года обвинял Турчинова в нерешительности во время событий в Крыму в марте 2014 года. «Турчинов несколько раз утверждал, что западные друзья не советуют делать Украине резких движений в Крыму. Но мы это знаем только со слов Турчинова. Правдивы они или нет, не знаю. Что касается неадекватной реакции Турчинова в суде на одно упоминание моего имени... Все его огульные обвинения, «мокрые штаны» ... Встречусь с ним, поговорю по-мужски. Думаю, так человек может реагировать только на правду, которая очень ему невыгодна сегодня», — говорил генерал-лейтенант.

Замана считал, что Украина должна была действовать решительно в ответ на события в Крыму. «Украинская армия была готова оборонять Крым, а украинская власть — нет. Никто в новой власти ни о защите Крыма, ни о грядущей войне не думал. Они портфели делили с утра до ночи, хотя полуостров уже наводнили российские военные и начались митинги. А когда, как гром среди ясного неба, захватили Верховный Совет Крыма — Турчинов и компания внезапно вспомнили об армии», — говорил он.

Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года после референдума на полуострове, по результатам которого 96,77% голосовавших выбрали пункт «За воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации».

Не исключено, что задержание Замана может быть связано с усилением работы спецслужб Украины в преддверии выборов в этой стране.

«Я полагаю, что задержание случилось в рамках расследования фактов продажи военного имущества, которые привели к снижению обороноспособности в ВСУ до войны. Среди прочего, об этих фактах докладывала Временная следственная комиссия в Раде», — говорит «Газете.Ru» украинский военный обозреватель Денис Попович.