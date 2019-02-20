Не следил за словами: Трамп уволит главу нацразведки

Изданию The Wall Street Journal стало известно, что у президента США Дональда Трампа есть намерение уволить главу Национальной разведки страны Дэниела Коутса. Источники газеты подчеркнули, что американский лидер никогда не считал Коутса своим приближенным или доверенным советником. К тому же в последнее время Трамп все больше разочаровывался в нем из-за публичных высказываний Коутса по поводу внешнеполитического курса Вашингтона.

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На ежедневных брифингах разведки с Трампом Коутсу не всегда удается обратить внимание главы государства на какие-то вещи, отметил собеседник издания. По словам работников администрации президента США, у президента с главой нацразведки «напряженные отношения в течение уже долгого времени».

Как рассказал один из источников издания, недавно президент даже спрашивал у своих доверенных лиц, на кого, по их мнению, можно было бы заменить Коутса на этом посту.

Впрочем, собеседники газеты сомневаются, что Трамп сместит главу разведки с должности в ближайшее время, но он непременно сделает это позднее. Они обратили внимание, что президент испытывает неприязнь к некоторым сотрудникам, но это не всегда заканчивается увольнением.

Причина недовольства Трампа своим подчиненным кроется в его заявлениях, которые вовсе не устраивают главу государства. В частности, американскому лидеру не понравилась позиция Коутса по вопросу ядерного разоружения Северной Кореи. Говорят, что Трамп пришел в ярость после выступления главы нацразведки в сенате, где он заявил, что Пхеньян не выполняет условия заключенных с США договоренностей.

Трамп подчеркнул, что с момента его прихода к власти отношения США и КНДР значительно улучшились и не сравнимы с тем, что было раньше. «Нет [ядерных] испытаний, вернули останки [погибших солдат], обмен пленными. Заметные сдвиги в ядерном разоружении», — написал глава государства в своем твиттере.

Помимо Коутса в сенате также выступали директор ЦРУ Джина Хаспел и глава ФБР Кристофер Рэй. Они заявили, что от «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России) исходит угроза для США.

Это тоже возмутило Трампа.

Американский лидер подчеркнул, что опять же с момента его прихода к власти боевики в Сирии утихомирились. Он также заверил, что халифат вскоре будет полностью уничтожен.

Еще одна поднятая на выступлении в сенате тема, которая задела главу Белого дома, — Иран. Выступающие заявили, что он придерживается положений ядерного соглашения 2015 года и не развивает ядерную программу.

«Сотрудники разведки кажутся чрезвычайно амбивалентными и наивными, когда разговор заходит об опасности Ирана. Они неправы!» — подчеркнул он. Глава государства напомнил, что до тех пор, пока он не занял свой нынешний пост, Тегеран создавал проблемы всему Ближнему Востоку и другим регионам. «С тех пор как ядерная сделка с Ираном была расторгнута, они [иранцы] ведут себя по-другому», — обратил внимание президент.

По его словам, иранцы по-прежнему продолжают проводить ракетные испытания, но единственное, что их сдерживает, — это ослабление экономики. «Может, сотрудникам разведки стоит вернуться в школу», — возмутился американский лидер.

Но только твиттером негодование Трампа не ограничилось. Как сообщило издание The Daily Beast, на следующий день после этого конфликта Белый дом внезапно отказался от ежедневного брифинга президента с руководителями разведывательных агентств.

Как пояснила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, встречу перенесли, но вдаваться в подробности и отвечать на последовавшие вопросы она не стала.

В США глава государства обычно встречается со своими высшими должностными лицами разведки или заместителями ежедневно для обсуждения актуальных вопросов нацбезопасности, уточнило издание.

По мнению бывшего председателя Национального совета по разведке США Грегори Тревентона, главы разведывательных агентств вынуждены противостоять Трампу, который хочет видеть только хорошие новости, посвященные ему.

«Проработав в разведывательном сообществе США в течение десятилетий, я слишком хорошо знаю, насколько президенты не любят плохие новости», — пишет Тревентон в колонке для Los Angeles Times.

Тревентон считает, что реакция президента на выступление в сенате демонстрирует, что администрация Трампа не понимает основ национальной разведки, а следовательно, рискует столкнуться с опасным кризисом. То, что Трамп не знает этого, вызывает глубокую тревогу, подчеркнул автор. Он отметил, что это может только ободрить американских противников и смутить союзников.