Раскол нации: в конгрессе США требуют сохранить ДРСМД

Член палаты представителей США Тулси Габбард внесла на рассмотрение конгресса законопроект, запрещающий провести в жизнь инициативу главы Белого дома Дональда Трампа по выходу американской стороны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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В ходе пресс-конференции в Вашингтоне представитель штата Гавайи заявила, что запрет на выход США из соблюдения ДРСМД не позволил бы Соединенным Штатам спровоцировать гонку вооружений с Россией и привести к новой «холодной войне». По ее словам, в законопроекте предусмотрен запрет на использование властями США хоть одного доллара налогоплательщиков для создания оружия, которое нарушает ДРСМД.

«Сейчас мы сталкиваемся с большим, чем когда-либо в истории, риском ядерной катастрофы. Угроза ядерной войны реальна. Безрассудное решение президента Трампа выйти из Договора о РСМД усиливает эту угрозу, усугубляя новую «холодную войну», разжигая новую гонку вооружений между Соединенными Штатами и Россией и приближая нас к ядерной катастрофе.

Действия президента Трампа делают американский народ и нашу страну менее безопасными»,

— заявила член Демократической партии.

Такому начинанию уже дали оценку российские власти. Так, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что подобная инициатива демонстрирует продолжающиеся споры властей.

«Инициатива подтверждает, что создание американским истеблишментом иллюзии консенсуса американской нации по данному вопросу — не более чем миф», — приводит РИА «Новости» слова сенатора.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин объяснил действия конгрессвумен заботой об имидже своего государства.

«Ведь самое главное — женщина, она мать, по природе своей хочет мира своим детям и не хочет войны. Она прекрасно понимает, что плохой мир лучше хорошей войны», — пояснил депутат.

Касательно самой Габбард — неделей ранее сразу несколько экспертов, отслеживающих сайты и социальные сети, которые в США связывают с Кремлем, отметили якобы усилия российских СМИ по поддержке потенциального кандидата в президенты США от Демократической партии — именно 37-летней Габбард.

Как пояснял NBC, с момента ее объявления о своем участии в президентской гонке в январе на российских проправительственных сайтах появилось по меньшей мере 20 материалов, посвященных Габбард. При этом под подозрением англоязычные СМИ — Russia Today, Sputnik News и Russia Insider — сайт, который, по словам экспертов, придерживается «линии Кремля».

В материале отмечалось, что эти СМИ активно освещали заявление Габбард о вступлении в предвыборную гонку, отстаивали ее позицию по России, а также ее встречу с президентом Сирии Башаром Асадом в 2017 году и нападали на тех, кто считает ее «пешкой Москвы».

Поводом к выходу США из ДРСМД является якобы нарушение Россией договора, при этом Трамп пока не привел никаких доказательств своим утверждениям. Тем не менее, накануне на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад проанализирует ситуацию вокруг ДРСМД и отреагирует совместно на прекращение действия соглашения.

«То, что единство делает сильнее, мы видим на примере Договора о РСМД. Правильно, что НАТО осудил нарушения Россией ДРСМД, и что мы все стараемся сохранить этот договор по существу. Мы четко заявили, что на повышение угрозы российского оружия будем реагировать вместе. Это означает совместный анализ, сочетание сил и средств, которые потребуются, если Россия не пойдет на уступки», — заявила глава немецкого военного ведомства.

Возможность сохранения ДРСМД на конференции обсудили министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Во встрече также участвовали заместители главы МИД РФ Александр Грушко и Сергей Рябков. Переговоры прошли за закрытыми дверями.

«Важно встречаться и обсуждать и сложные темы, такие как нарушение ДРСМД. Диалог всегда важен, прежде всего, тогда, когда есть серьезные разногласия, как сейчас», — пояснил глава Североатлантического альянса, выразив надежду, что договор все же удастся сохранить.

В начале нынешнего месяца военный атташе посольства США в Москве был вызван в Министерство обороны России для передачи ноты с предложением, предусматривающим возвращение к ДРСМД.

Американским властям было предложено уничтожить размещенные на суше пусковые установки Mk-41, используемые для пусков крылатых ракет «Томагавк». Кроме того, чтобы сохранить ДРСМД, Вашингтон должен ликвидировать ракеты-мишени, аналогичные по характеристикам с баллистическими ракетами средней и меньшей дальности. Также Москва потребовала отказа США от ударных беспилотников, схожих по характеристикам с крылатыми ракетами наземного базирования.

Несколькими днями ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости разработки наземного варианта комплекса морского базирования «Калибр», оснащенного крылатой ракетой большой дальности, и наземного комплекса с гиперзвуковой ракетой повышенной дальности. Обе разработки Шойгу поручил создать в 2019-2020 годах.

Эти шаги станут ответом России на решение США приостановить свое участие в ДРСМД. Вашингтон, по словам Шойгу, уже ведет активную разработку ракет, из-за чего президент России Владимир Путин поручил министерству обороны принять ответные меры.

ДРСМД — соглашение между СССР и США, подписанное Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне. Документ вступил в силу 1 июня 1988 года, передает ФАН.

Договор впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем, передает НСН.