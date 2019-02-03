«Была такая богатая Венесуэла»: Трамп склоняется к вторжению

Американские вооруженные силы могут быть отправлены в Венесуэлу, заявил президент США Дональд Трамп в воскресенье. Слова американского лидера передает НСН со ссылкой на телеканал CBS.

«Не хочу говорить, в каком случае [придется применить военную силу], но это, определенно, одна из возможностей», — отметил Трамп в интервью.

По его словам, он отказался ранее проводить встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, поскольку «ситуация зашла чересчур далеко». Трамп добавил, что «посмотрит, что будет происходить» в южноамериканской республике, столкнувшейся с политическим кризисом.

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«Это была самая богатая страна региона, которая являлась очень важной частью мира. И теперь вы смотрите на нищету, вы смотрите на страдания, вы смотрите на криминал, вы глядите на все, что там происходит», — добавил Трамп.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что США не решатся отправить своих военных в Южную Америку.

«Не думаю, что США пойдут на такую военную авантюру», – передает слова сенатора ФАН. По его мнению,

если ястребы из Вашингтона отправят в латиноамериканскую страну свои вооруженные силы, то в Венесуэле «поднимется мощное партизанское движение». Джабаров добавил, что Трамп пытается с помощью такой риторики спровоцировать военный переворот в Венесуэле.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон ранее призвал солдат и офицеров Вооруженных сил Венесуэлы перейти на сторону оппозиции. По его словам, армии Боливарианской республики необходимо встать «на сторону венесуэльского народа».

Президент соседней Колумбии Иван Дуке заявил, что колумбийская сторона постарается помочь «освобождению» Венесуэлы. «Мы сделаем все, что в наших силах, в рамках дипломатии, чтобы помочь освобождению венесуэльского народа», — подчеркнул он. По его словам, Колумбия является страной, которая «защищает демократию».

Днем ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности провести в стране досрочных парламентских выборов. Об этом он объявил на митинге своих сторонников в Каракасе.

«Они хотят выборы? Мы проведем парламентские выборы», — сказал Мадуро. Он отметил, что предложение будет рассмотрено Конституционной ассамблеей Венесуэлы.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента-социалиста Николаса Мадуро. Спикер парламента страны и лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

Хуана Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро как президенту, законно избранному на выборах. Аналогичное мнение высказали Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция.

Европейский парламент признал лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо легитимным исполняющим обязанности президента страны. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента. «За» соответствующую резолюцию проголосовали 439 евродепутата, 104 выступили против, 88 воздержались. Спикер Антонио Таяни отметил, что Европарламент стал «первым европейским институтом, сделавшим это». В Европарламенте также призвали внешнеполитическую службу Евросоюза и страны-участницы ЕС поддержать Гуайдо.

Ранее Николас Мадуро обвинил Трампа в том, что тот отдал приказ правительству Колумбии подготовить покушение на него. Он уточнил, что в случае, если на него произойдет покушение, ответственными за это будут Вашингтон и Богота.

«Без сомнения, Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили», — заявил президент Венесуэлы, подчеркнув, что его защищают «Бог и народ Венесуэлы». Мадуро также обвинил советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в «инфантильности» из-за скандала с заметкой в блокноте. Журналисты

во время брифинга с участием Болтона по ситуации в Венсуэле заметили в блокноте советника запись об отправке пяти тысяч американских военных в Колумбию.

«То, что сделал Джон Болтон — это нечто весьма инфантильное, это клоунада. Выйти с папкой, чтобы прочитали, что он, как будто президент США Джон Болтон, пошлет войска в Колумбию. Это глупость, это клоунада», — заявил Мадуро.

Венесуэльский глава назвал историю провокацией, а поведение советника Трампа «детским и глупым». Говоря же о цели американских властей в Венесуэле Мадуро отметил, что США хотят получать венесуэльские природные ресурсы. «Мы сертифицируем то, что будет самыми большими резервами золота в мире, у нас четвертые в мире запасы газа, у нас большие запасы алмазов, огромные запасы питьевой воды, алюминия, железа, колтана», — подчеркнул президент Венесуэлы.

Мадуро добавил, что американские власти хотят «уничтожить пример, идею, дух Симона Боливара».