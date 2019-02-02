«Предатель Венесуэлы»: генерал бросил вызов Мадуро

Генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал спикера парламента, лидера оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны, сообщила в субботу газета El Nacional.

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На опубликованном в сети видео, которое распространили некоторые венесуэльские СМИ, выступает мужчина в военной форме с нашивкой «Франсиско Янес Родригес» и представляется генералом из высшего командования. Его обращение было обнародовано за несколько часов до начала в стране манифестаций, созванных противниками и сторонниками правительства.

«Сегодня с гордостью патриота и демократа я сообщаю, что <...> признаю депутата Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла и в соответствии с этим объявляю о готовности исполнять его приказы», — заявил генерал.

Он также назвал власть действующего президента страны Николаса Мадуро «диктаторской» и подчеркнул, что 90% личного состава вооруженных сил настроены против главы государства, передает ФАН.

«Моих товарищей по оружию я прошу не поворачиваться спиной к народу Венесуэлы, не подавлять [его]», — отметил военный.

На ролик отреагировали ВВС Венесуэлы, которые в своем твиттере назвали заявление генерала предательством.

«Мы в Вооруженных силах не будем мириться с такими действиями, Военно-воздушные силы Венесуэлы сохраняют верность нашему президенту, и мы одержим верх, несмотря на таких предателей», — указали в сообщении.

К публикации также прикрепили фотографию генерала, перечеркнутую крупной надписью красными буквами – «предатель».

Ситуация в Венесуэле обострилась после состоявшейся 10 января инаугурации Мадуро. Венесуэльская оппозиция, ряд западных и латиноамериканских стран не признали результаты последних президентских выборов в стране. Они заявили, что «некоторые игроки» не были допущены до участия в кампании.

23 января в стране вспыхнули массовые акции протеста. В ходе митинга в Каракасе Хуан Гуайдо объявил себя временным венесуэльским лидером. Он заявил, что его поддерживают вооруженные силы, и выразил намерение провести новые выборы. Между тем сообщается, что армия все же осталась на стороне легитимного главы государства.

Полномочия спикера парламента признал президент США, власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и ряда других стран. Россия, Китай, Турция, Белоруссия, Индонезия, Иран, Италия заняли сторону избранного президента Венесуэлы. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Мадуро выразил ему поддержку в условиях обострившегося кризиса в стране.

По мнению Мадуро, Гуайдо является «марионеткой Вашингтона», а США пытаются совершить в стране переворот.

С такой позицией согласен постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада. В статье, опубликованной на сайте МИД латиноамериканской республики, он высказал мнение, что американские власти планируют колонизировать Венесуэлу путем государственного переворота и установления марионеточного правительства.

Он подчеркнул, что готовящаяся президентом США Дональдом Трампом реколонизация «является правильной характеристикой того, что постепенно становится планом военного вторжения США против Венесуэлы». «Это событие, которое никогда не видели в нашей истории», — подчеркнул он.

По словам постпреда, процесс реколонизации на данный момент находится на завершающей стадии, в которую вошел после того, как Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Монкада считает, что конечная цель действий Вашингтона — создание видимости, «которая позволит США управлять Венесуэлой напрямую через своих служащих».

«Мы должны не допустить, чтобы Венесуэла стала поводом для Трампа развязать войну, которой он ищет, чтобы спасти свою шкуру как президент», — подчеркнул он.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что американская сторона не исключают любых вариантов в отношении Венесуэлы. Он отметил, что на данный момент США не рассматривают вариант «военного вмешательства» в ситуацию в Венесуэле.

По его словам, истинной целью США является мирная передача власти в Венесуэле. Болтон также обратил внимание, что происходящее в Венесуэле не имеет отношения к США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что Вашингтон максимально настроен на разрушение конституционного строя и смену власти в Венесуэле.

«Мы видим, с одной стороны, максимально сфокусированные усилия Вашингтона и администрации по изменению конституционного строя [в Венесуэле]. Если берется человек, возглавляющий определенную часть оппозиции, и назначается главным человеком внутри страны и признается — это, в общем-то, изменение конституционного строя», — подчеркнула Захарова.