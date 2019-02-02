Зеркальный ответ: Россия приостановила участие в ДРСМД

Президент России Владимир Путин заявил о зеркальных ответных мерах Москвы на решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он объявил, что РФ приостанавливает участие в Договоре, сообщает ФАН.

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«Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем», — сказал Путин на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.

Шойгу сообщил, что оборонное ведомство в ближайшие дни скорректирует бюджет на 2019 год так, чтобы в объеме уже выделенных средств ответить на решение США приостановить участие в Договоре.

Он отметил, что Соединенные Штаты «приступили к изготовлению и производству» ракет средней и меньшей дальности, передает его слова пресс-служба Кремля.

Об этом рассказал и Сергей Лавров. По его словам, Вашингтон начал чаще использовать ракеты-мишени и баллистические ракеты-мишени для испытания своей системы противоракетной обороны (ПРО).

Кроме того, как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, с 2014 года американская сторона размещает в Европе пусковые установки Mk 41, способные без каких-либо изменений запускать ракеты средней дальности «Томагавк».

Путин назвал размещение такого оружия прямым нарушением ДРСМД.

Сергей Шойгу представил главе государства предложения относительно дальнейших действий российской стороны в данном вопросе.

«Первое — это открытие НИР [научно-исследовательской работы] и ОКР [опытно-конструкторской работы] в ближайшие месяцы по перепривязке или использованию пусковых установок морского базирования ракет «Калибр» в наземном варианте», — подчеркнул министр.

Глава оборонного ведомства также заявил о необходимости открытия НИР, переходящей в ОКР по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности.

Российский лидер поддержал предложения Министерства обороны. К тому же он обратил внимание, что Вашингтон уже занимается этими работами, и России необходимо ответить аналогично.

В то же время глава государства отметил, что Россия не будет участвовать в гонке вооружений, требующей от Москвы серьезного финансирования, передает НСН.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений», — подчеркнул Путин.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о приостановке участия Вашингтона в ДРСМД. Он также предупредил, что Штаты начнут разрабатывать «военный ответ» на якобы нарушения российской стороной своих обязательств по соглашению.

«Мы начнем разрабатывать варианты нашего собственного военного ответа и будем работать с НАТО и другими союзниками и партнерами, чтобы не дать России какого-либо военного преимущества из-за ее незаконного поведения», — отметил Трамп.

Важно отметить, что в НАТО всю ответственность за решение Вашингтона о начале процедуры расторжения договора возложили именно на Москву. Страны альянса заявили о невыполнении Россией ультиматума США по Договору.

«Союзники сожалеют, что Россия в рамках своей общей манеры поведения продолжает отрицать свои нарушения ДРСМД, отказывается предоставить достойный доверия ответ и не демонстрирует никаких шагов по возвращению к полному и проверяемому выполнению Договора. В результате США приостанавливают выполнение своих обязательств по ДРСМД в ответ на нарушения договора Россией», — говорится в заявлении военного блока.

Вместе с тем в НАТО отметили, что альянс нацелен на конструктивные отношения с Россией.

Впрочем, заявление Трампа не говорит о полном окончании действия Договора.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об условиях возобновления действия соглашения. По его словам, Россия должна в течение шести месяцев вернуться к соблюдению условий Договора, иначе он будет расторгнут.

«Если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода, то есть проверяемо уничтожит свою ракету, нарушающую ДРСМД, пусковые установки и сопутствующее оборудование, договор будет расторгнут», — подчеркнул он.

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, в свою очередь, выразила надежду на продолжение обсуждений по вопросу ДРСМД. «Дипломатия никогда не бывает исчерпана», — сказала она агентству Reuters.

О намерении США выйти из соглашения Майк Помпео заявил еще в начале декабря прошлого года. Он объявил, что у России есть два месяца, чтобы «вернуться к выполнению» договора. В противном случае 2 февраля Вашингтон приостановит свои обязательства, предупреждал он.