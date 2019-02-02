Вызывает галлюцинации: Россия испытала новое оружие

Новейшие фрегаты Военно-морского флота России начали оснащаться оружием, ослепляющим противника — станциями визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», производимыми холдингом «Росэлектроника» (входит в «Ростех»), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Реклама

Аппаратурой оснащены, в частности, фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков», переданный флоту в прошлом году, и «Адмирал флота Касатонов», в данный момент проходящий заводские испытания. Также по два комплекса «Филин» будет установлено еще на два фрегата проекта 22350, строительство которых уже ведется на судостроительном заводе «Северная верфь».

Станция «Филин» разработана принадлежащим «Росэлектронике» АО «Опытный завод «Интеграл». Эта аппаратура предназначена для подавления в ночное и сумеречное время визуально-оптических и оптико-электронных каналов наблюдения и прицеливания стрелкового оружия, а также оружия ближнего боя, применяемых против надводных кораблей и катеров ВМФ. Действие станции основывается на модуляции яркости светового излучения.

Низкочастотные колебания яркости излучения за счет возбуждения зрительных нервов вызывают временные обратимые расстройства органов зрения.

«Испытателями из числа добровольцев отмечалась невозможность вести прицельную стрельбу из стрелкового оружия (АК, СВД, ПКМ) по мишеням, прикрываемым станцией, при размещении станции на дальностях до двух тысяч метров от позиций стрелков из-за того, что «цель не видно». 20% отмечали галлюциногенный эффект воздействия, описанный как «пятно света плавает перед глазами», и 45% жаловались на головокружение, тошноту, признаки дезориентации в пространстве», — пояснили разработчики.

В компании уточнили, что излучение в видимом и части инфракрасного спектрах в комбинации с высокочастотной модуляцией яркости позволяет на дальностях до пяти тысяч метров эффективно подавлять приборы ночного видения, лазерные дальномеры инфракрасного диапазона, системы наведения противотанковых управляемых ракет, передает ФАН.

Прошедшей осенью американские спецслужбы заявили о том, что подозревают Россию в таинственных «атаках» на дипломатов США на Кубе и в Китае, которые получили травмы головного мозга. По их словам, разведданных пока недостаточно для официального обвинения России в инцидентах с американскими дипломатами, которые начались в конце 2016 года и продолжились в 2018 году, передает НСН.

Сообщалось, что 26 американских госслужащих пострадали в результате необъяснимых атак в их домах и отелях в Гаване в конце 2016 года. Дипломаты США получили травмы головного мозга и проблемы со зрением и слухом, а также с когнитивными процессами, балансом. В 2018 года у одного из американцев в Китае были диагностированы похожие симптомы после того, как он слышал странные звуки.

Двумя месяцами ранее китайские военные заявили, что переносное лазерное оружие, способное поджечь мишень с большой дистанции, перестало быть исключительно предметом из научной фантастики, а воплотилось в жизнь. Сообщалось, что Пекин разработал новое портативное лазерное оружие, которое может уничтожить цель с большого расстояния, рассказали участвующие в создании новинки специалисты.

Лазерная штурмовая винтовка ZKZM-500 классифицируется как «нелетальная». Она создает пучок энергии, который нельзя увидеть невооруженным глазом, но который может проходить сквозь окна и вызывать «мгновенное обугливание» кожи и любых других живых тканей.

«Новое устройство способно сжечь одежду за несколько секунд...Таким образом, все тело человека подвергается опасности»,

— рассказал один из китайских оружейников.

Оружие калибра 15 мм весит три килограмма — даже меньше, чем АК-47 — и имеет убойную дальность 800 метров. Оружие может быть закреплено на автомобилях, лодках и самолетах.

В случае ситуации с захватом заложников оружие может быть использовано для стрельбы через окна по террористам и их временного лишения сознания. Оно также может использоваться в тайных военных операциях. Луч достаточно мощный, чтобы пройти через стенки бензобака или поджечь хранилище топлива в военном аэропорту.

За месяц до этого в США высказали опасения из-за использования Китаем и Россией в случае потенциального военного конфликта средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщалось в пособии американского Центра по оценке и изучению опыта боевых операций сухопутных войск США. Как отмечалось, сторона военного конфликта, которая эффективнее использует средства электромагнитного излучения, получит преимущество.

«Представьте, что

следующую войну США придется вести с примерно равным по силам противником (например, с Китаем или Россией).

Весьма вероятно (и это подтверждается прогнозами), что основным или одним из основных козырей любого из этих противников на поле боя будет использование электромагнитного излучения (ЭМИ)», — указывалось в издании.

Также еще в 2016 году сообщалось, что российские специалисты подготовили к испытаниям новый вертолетный комплекс радиоэлектронного подавления. Такие аппараты предназначены для защиты вертолетных соединений. Своими помехами они «ослепляют» противника, выводя из строя системы наведения зенитных ракет и нарушая навигацию и связь войсковых соединений.