«Военный ответ Москве»: Трамп разрывает ДРСМД

Президент США Дональд Трамп заявил о приостановке участия Вашингтона в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также объявил, что Штаты начнут разрабатывать «военный ответ» на якобы нарушения Россией своих обязательств по соглашению.

«Мы начнем разрабатывать варианты нашего собственного военного ответа и будем работать с НАТО и другими союзниками и партнерами, чтобы не дать России какого-либо военного преимущества из-за ее незаконного поведения», — заявил Трамп.

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео предупредил, что если Россия в течение шести месяцев не вернется к соблюдению условий этого соглашения, оно будет расторгнуто.

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«Если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода, то есть проверяемо уничтожит свою ракету, нарушающую ДРСМД, пусковые установки и сопутствующее оборудование, договор будет расторгнут», — отметил он.

В то же время заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон выразила надежду на продолжение обсуждений по вопросу ДРСМД. «Дипломатия никогда не бывает исчерпана», — сказала она агентству Reuters.

После заявления Помпео в НАТО ответственность за решение Вашингтона о начале процедуры расторжения договора возложили на Москву. Страны альянса отметили невыполнение Россией ультиматума США по ДРСМД.

«Союзники сожалеют, что Россия в рамках своей общей манеры поведения продолжает отрицать свои нарушения ДРСМД, отказывается предоставить достойный доверия ответ и не демонстрирует никаких шагов по возвращению к полному и проверяемому выполнению Договора. В результате США приостанавливают выполнение своих обязательств по ДРСМД в ответ на нарушения договора Россией», — указано в заявлении военного блока.

В то же время там отметили, что НАТО нацелен на конструктивные отношения с Россией.

Выход США из ДРСМД прокомментировали в Совете Федерации. Если это произойдет, Россия не будет соблюдать положения договора в одностороннем порядке и «обязательно отреагирует», пообещал журналистам член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Конечно, не может быть и речи, что в случае выхода США из договора Россия продолжит следовать ему в одностороннем порядке. Мы обязательно будем реагировать, не вступая в то же время в гонку вооружений, как бы это ни хотелось американцам, взявшим курс на экономическое изматывание России», — подчеркнул он.

Первое официальное заявление на тему возможного выхода США из ДРСМД прозвучало в октябре прошлого года. Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении вывести свою страну из Договора, заключенного в 1987 году. Глава Белого дома также выразил намерение наращивать ядерный потенциал своей страны до тех пор, пока «не придут в чувства» другие государства, под которыми он имел в виду в первую очередь Россию и Китай.

Следующее решительное заявление сделал в начале декабря прошлого года Майк Помпео. Он предупредил, что у России есть два месяца, чтобы «вернуться к выполнению» договора.

В противном случае 2 февраля Вашингтон приостановит свои обязательства, говорил он.

В чем претензии

Основные недовольства американской стороны сосредоточены на российской ракетной системе 9М729, дальность действия которой, по словам Вашингтона, нарушает положения ДРСМД. Под действие Договора 1987 года подпадают развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования. По мнению США, дальность действия ракеты 9М729 превышает ограничение в 500 км.

В начале января Андреа Томпсон заявила, что для возвращения к соблюдению договора Москве нужно либо уничтожить ракету, либо модифицировать ее, сократив радиус действия. Такое заключение она сделала, опираясь на заключения экспертов.

Впрочем, спустя примерно пару недель она сообщила, что единственный способ сохранить ДРСМД — уничтожить ракету 9М729. «Мы представили список условий, которые должны быть выполнены. Но русские и сами прекрасно знают, что они должны сделать, чтобы устранить допущенные ими нарушения договора: они должны уничтожить ракету. Это (модификация ракеты. — «Газета.Ru») уже не вариант. Наши технические специалисты изучили этот вопрос и пришли к выводу, что это непроверяемо», — объяснила она газете «Коммерсантъ». По ее словам, проверке поддается только уничтожение ракет и пусковых установок.

В попытке сохранить действие договора Министерство обороны РФ продемонстрировало иностранным военным атташе и представителям СМИ ту самую «спорную» ракету 9М729. Начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский отметил, что крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М» не нарушает ДРСМД, так как ее невозможно заправить достаточным для этого количеством топлива.

Он отметил, что этот тип крылатой ракеты — усовершенствованная версия ракеты 9М728. По его словам, стартовый и маршевый двигатели с топливной системой ракеты 9М729 не изменялись: масса топлива осталась такой же, как и в крылатой ракете 9М728, а по ней, как напомнил военный, США ранее не предъявляли претензий.

Генерал отметил, что эти ракеты снаряжают боеголовкой и заправляют топливом только в заводских условиях. «Масса топлива при этом обеспечивает максимальную конструктивную дальность полета, ограниченную требованиями Договора о РСМД. В войска они поставляются в специальных контейнерах. Изменение массы топлива и дозаправка ракеты в войсковых условиях невозможны», — подчеркнул Матвеевский.

На США эти доводы не оказали никакого влияния. Представитель посольства США в Москве Андреа Калан пояснила, что брифинг не заставил Вашингтон и его союзников поверить в соответствие ракеты 9М729 нормам ДРСМД.

Сами сотрудники американского диппредставительства в Москве не пришли на совместный брифинг Минобороны РФ и МИД РФ по ракете 9М729, объяснив это тем, что мероприятие полностью контролировала российская сторона.

В диппредставительстве решили, что те данные о ракете, которые были представлены на мероприятии, могут не соответствовать действительности. По их мнению, российская сторона могла изменить технические детали ракеты, чтобы убедить присутствующих в своей правоте. «Нет ничего, что Россия может сделать, показать или сказать, чтобы изменить тот факт, что она уже провела испытания крылатой ракеты 9М729 на дальность свыше 500 км в нарушение Договора о РСМД», — заявила Калан.

Не только 9М729

Помимо этой ракеты, вокруг которой в основном и сосредоточены споры России и США, есть еще и вторая причина недовольства Вашингтона — межконтинентальная баллистическая ракета РС-26 «Рубеж». По оценке военных экспертов, максимальная дальность ее действия составляет 12 тыс. км, но ее можно запускать и по целям на дальности около 2-6 тыс. км. То есть, по утверждению США, она является нарушением ДРСМД. Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Рубеж» был принят на вооружение в конце 2016 года.

Российская сторона при этом неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства.

Ответные претензии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что, наоборот, у Москвы есть довольно серьезные претензии к Вашингтону по поводу выполнения Договора самими США.

Речь идет о системах противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore, которые Соединенные Штаты развернули в Румынии в 2016 году и установку которых сейчас завершают в Польше. По замыслу разработчиков, эта система будет обеспечивать оборону европейской территории НАТО от ракетных угроз с Ближнего Востока. Максимальная дальность стрельбы SM-3 Block IB этой системы составляет 700 км, а ее скорость — 3 км/с. При этом характеристики находящейся на стадии испытаний SM-3 Block IIА гораздо лучше — 2,5 тыс. км и 4,5 км/с соответственно.

С точки зрения Москвы проблема заключается в том, что система ПРО Aegis Ashore оснащена установками вертикального пуска (УВП) Мк41, которая применяется на кораблях ВМС США и других стран для запуска ракет «Стандарт» SM-2, SM-3 и SM-6, ASROC, «Си Спарроу», ESSM и «Томагавк».

То есть системы ПРО Aegis Ashore могут из оборонительного элемента стать средством первого удара, что является очевидным нарушением ДРСМД, так как дальность стрельбы КРБД «Томагавк» в разных модификациях составляет от 1600 до 2500 км.

Эти претензии Томпсон тоже уже комментировала. Эксперты, на слова которых она опиралась, рекомендовали Вашингтону внести в Aegis Ashore изменения, которые бы не позволили им осуществлять боевой пуск ракеты Tomahawk.

Вместе с тем она заявила «Коммерсанту» об абсолютной безгрешности Соединенных Штатов. «Все наши системы полностью соответствуют нашим международным обязательствам и никоим образом не нарушают Договор о РСМД. Это признают и партнеры США по НАТО. Нельзя сравнивать действия США и России. С нашей стороны нарушений нет. Мы не оснащали несколько дивизионов запрещенными по договору ракетами, у нас нет запрещенных систем на вооружении. А у России есть», — отрезала она.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, в свою очередь,15 января после консультаций России и США в Женеве по вопросу сохранения ДРСМД заявил, что американская сторона даже не попыталась хоть как-то сблизить позиции сторон. Наоборот, по его словам, она продемонстрировала четкое стремление «довести до логического завершения заявленную линию на слом договора».