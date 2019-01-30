Статья «Убийство»: как ищут пропавшего капитана «Норда»

По факту пропажи капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко полиция Мелитополя (Запорожская область Украины) возбудила дело по статье об умышленном убийстве, сообщил агентству ТАСС адвокат моряка Александр Руденко.

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«Насколько нам известно, есть уголовное дело. Как нам сообщили в устном порядке, дело открыто по статье «Умышленное убийство», — сказал он.

Юрист объяснил, что открытие дела — это процедурный момент, поскольку в связи с пропажей человека регистрируется уголовное дело по особо тяжкому преступлению, чтобы была возможность осуществлять соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.

Руденко отметил, что на данный момент местоположение Горбенко не известно ни адвокатам, ни полиции. «Никаких новостей, к сожалению, нет, на связь капитан не выходит», — сказал он.

По словам адвоката, защита капитана прибудет в Оболонский районный суд Киева на рассмотрение дела Горбенко, назначенное на 1 февраля. «Мы будем принимать участие в суде. Но мы не знаем, какую позицию займет прокуратура. Мы свою позицию высказали и еще в понедельник уведомили суд об исчезновении капитана, как только нам стало известно об этом», — рассказал Руденко.

Об исчезновении капитана «Норда» стало известно 28 января. Адвокат Максим Могильницкий, представлявший интересы российских моряков после их задержания украинскими пограничниками, сообщил, что Горбатенко пропал и не выходит на связь с родными еще с 26 января.

Могильницкий напомнил, что весной прошлого года моряк уже исчезал. «В апреле 2018 года капитана непосредственно с борта судна «Норд», задержанного в Мариупольском порту, похитили сотрудники Службы безопасности Украины. Тогда, правда, о его местонахождении адвокатам стало известно уже пять часов спустя. Потому основания для беспокойства, как видите, у нас очень серьезные», — подчеркнул адвокат.

Исчезновение капитана в январе обеспокоило уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову. Она обратилась к украинским властям с просьбой разъяснить ситуацию с пропавшим капитаном судна.

Того же от Киева потребовал и Крым. Соответствующее заявление сделал первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс. «Украинская власть должна дать ответ, где находится человек, все ли нормально с ним?» — сказал Фикс РИА «Новости».

Если с Горбенко что-то произошло, необходимо предпринять соответствующие меры, отметил он. Собеседник агентства сообщил, что в настоящее время местонахождение капитана выясняет российский МИД.

Украинские пограничники захватили российское судно «Норд» 25 марта 2018 года года. На борту был экипаж в составе десяти человек. Их обвинили в незаконной ловле рыбы и нарушении порядка пребывания на «временно оккупированной территории» — таковой Киев считает Крым, вошедший в состав России в 2014 году по итогам референдума. После буксировки в Бердянск российским морякам запретили покидать судно, у них отобрали паспорта. В течение нескольких дней их удерживали на борту «Норда».

Спустя семь месяцев члены экипажа «Норда», кроме капитана судна, смогли вернуться в Крым: российских моряков обменяли на украинских, задержанных за браконьерство и нарушение границы России.

Горбенко остался на Украине, где ему вменяют в вину статьи УК «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом» и «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Через некоторое время капитана выпустили из-под стражи под личное обязательство явиться к следователю по первому требованию. Все это время он жил в Мелитополе — там у капитана есть родственники.

30 октября Татьяна Москалькова заявила о начале переговоров по поводу возможного обмена капитана российского сейнера «Норд» Владимира Горбенко на командира украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого. «Мы сегодня с европейским институтом омбудсменов и его прогрессивными представителями вычерчиваем «дорожную карту» решения этого вопроса», — сказала она.

Ее украинская коллега Людмила Денисова, в свою очередь, сообщила, что Горбенко остается на территории Украины, поскольку в отношении него проводятся процессуальные действия. «Он на свободе. Относительно него сейчас происходят процессуальные действия. Когда процесс будет завершен, определится его дальнейший судьба», — заявила омбудсмен в эфире телеканала «112 Украина».

Само судно после ареста два раза выставляли на торги, но, соглано данным на конец декабря, продать «Норд» не удалось из-за неуплаты гарантийного взноса единственным участником аукциона.