«Видимость прозрачности»: США не поверили Минобороны России

Сотрудники американского диппредставительства в Москве не пришли на совместный брифинг Минобороны РФ и МИД РФ по ракете 9М729, поскольку мероприятие полностью контролировала российская сторона. Брифинг не заставил США и их союзников поверить в то, что ракета 9М729 соответствует нормам Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), пояснила представитель посольства США в Москве Андреа Калан.

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По ее словам, данные о ракете, представленные на мероприятии, могут не соответствовать действительности: российская сторона могла изменить технические детали ракеты, чтобы убедить присутствующих в своей правоте.

«Нет ничего, что Россия может сделать, показать или сказать, чтобы изменить тот факт, что она уже провела испытания крылатой ракеты 9М729 на дальность свыше 500 км в нарушение Договора о РСМД», — подчеркнула Калан.

Вашингтон в письменной форме уведомил Москву о возможности сохранить ДРСМД только в том случае, если российская сторона полностью уничтожит ракеты 9М729, пусковые установки и оборудование, заявила представитель американского посольства.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя позицию США, отметил, что

у американской стороны была возможность ознакомиться с характеристиками российского вооружения, но Соединенные Штаты и их сателлиты ей не воспользовались, подчеркнул он.

«Российская Федерация выполняет все взятые на себя обязательства [в рамках ДРСМД]. Наша страна спокойно, без опаски продемонстрировала данную ракету. На брифинге можно было задать все вопросы, от которого, впрочем, представители США и их марионеточные правительства из Европейского союза, как мы знаем, отказались», — отметил депутат в беседе с ФАН.

Шерин также уверен, что США в любом случае не будут выполнять обязательства, ранее взятые на себя в рамках Договора.

«США для себя уже решили выйти из ДРСМД. Так что не вижу в данном случае поводов расстраиваться», — подытожил он.

23 января в ходе брифинга для иностранных военных атташе Минобороны РФ впервые показало ракету 9М729 — модернизированный вариант ее предшественницы 9М728, входящей в состав комплекса «Искандер-М». Минобороны рассказало обо всех изменениях, которые претерпела эта ракета, в том числе о ее габаритах и дальности полета. По данным российских военных, максимальная дальность полета ракеты составляет 480 км, что соответствует условиям ДРСМД.

«Указанная дальность была подтверждена в ходе учений «Запад-2017», — сказал начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Михаил Матвеевский. Он подчеркнул, что ракета заправляется топливом только в заводских условиях и в нее не может поместиться столько топлива, чтобы дальности полета было достаточно для нарушения ДРСМД.

«Изменение массы топлива и дозаправка ракеты в войсковых условиях невозможны. В войсках осуществляются только хранение ракет, их содержание на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах и проведение регламентных работ», — заключил Матвеевский.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также напомнил, что в январе Штаты анонсировали планы приостановить выполнение своих обязательств по ДРСМД со 2 февраля. Американская сторона настаивает на устранении нарушений со стороны России.

«В свою очередь считаем, что в силу отсутствия в действительности каких-либо нарушений ДРСМД с нашей стороны, обоснование Вашингтона для приостановки действия договора является несостоятельным и ничтожным с правовой точки зрения», — уточнил Рябков.

По его мнению, «позиция США застыла в своей бескомпромиссности и безапелляционности требований к России». Дипломат отметил, что на совместные переговоры по этой проблеме, которые прошли в Женеве, делегация США прибыла с требованием односторонних уступок с российской стороны. Такой подход не имеет ничего общего с добросовестной попыткой выйти на устраивающие обе стороны развязки и абсолютно неприемлем по своей сути и содержанию. Жесткость американской позиции не позволяет рассчитывать на сближение подходов, признал Рябков. Вашингтон не готов к встречным шагам, в то время как российская сторона на переговорах предложила американцам «серию конкретных мер», которые позволили бы снять эти претензии, пояснил дипломат. В результате консультаций, продолжавшихся около трех часов, разрешить противоречия так и не удалось.

Кроме того, США по-прежнему не готовы обсуждать собственное вооружение, которое, как считают в Москве, может нарушать ДРСМД. Речь идет о так называемых тестируемых ракетах-мишенях, которые, по сути, идентичны ракетам средней дальности, беспилотниках с ударным потенциалом, а также установках, которые американские военные развертывают на объектах ПРО США в Европе в составе комплексов Aegis Ashore. Они фактически тождественны пусковым установкам Мk-41, которые позволяют осуществлять боевое применение крылатых ракет средней дальности Tomahawk, подпадающих под запрет.