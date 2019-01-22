Авиакатастрофа под Оленегорском: что произошло с Ту-22М3

Самолет Ту-22М3, выполнявший учебно-планировочный полет, во вторник 22 января потерпел крушение в результате жесткой посадки на авиабазе «Оленья» в Мурманской области.

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Экипаж самолет состоял из четырех человек: командира, его помощник, штурмана и оператора.

В результате авиакатастрофы два члена экипажа — помощник командира и штурман-оператор — погибли на месте.

Позже от полученных ранений в результате жесткой посадки в больнице умер командир стратегического сверхзвукового ракетоносца бомбардировщика.

Таким образом, в результате ЧП выжившим остался только штурман. В Министерстве обороны сообщают, что его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет. Известно, что члены экипажа служили в Оленегорске и имели большой опыт полетов, передает НСН.

Потерпевший аварию самолет произвели 33 года назад. В 2012 году он прошел капитальный ремонт, при этом самолет планировали модернизировать, указали в Министерстве обороны.

«В настоящее время рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе техническая неисправность самолета», — прокомментировали происшествие в российском военном ведомстве.

Изначально в военном ведомстве РФ сообщили, что причиной катастрофы стало попадание самолета в снежный заряд при выполнении планового полета.

Снежный заряд — это сильный снегопад, сопровождающийся резким усилением ветра. Опасность этого явления заключается в том, что при их прохождении видимость резко уменьшается почти до нуля.

Заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов в разговоре с РИА «Новости» отметил, что в зимний период метеоусловия при выполнении полетных заданий бывают очень сложными.

«В случае внезапного ухудшения погоды и крайне ограниченной видимости — снежный заряд или, в других условиях, ливневые осадки или пыльные бури — возможности пилотирования у земли становятся критическими. Тогда в обязательном порядке те, кто руководит полетами на земле, принимают меры: например,

ставятся дополнительные прожектора «по-дневному» — разворачиваются в сторону глиссады, чтобы летчик с большой степенью вероятности увидел торец полосы»,

— указал он.

По словам специалиста, если ситуация с погодой меняется кардинально и внезапно, очень многое зависит уже от быстроты и точности человеческой реакции, от психофизиологии конкретного человека в критических ситуациях.

Российский авиационный эксперт, кандидат технических наук Вадим Лукашевич допустил, что Ту-22М3 мог рухнуть на взлетно-посадочную полосу из-за вертикального порыва ветра во время снегопада, который бросил самолет вниз.

«Они заходили на посадку, но в момент касания вертикальная скорость была не погашена. Возможно, сдвиг ветра. Это очень опасное явление, которое приводит к таким последствиям. Сдвиг ветра — движение больших масс воздуха в вертикальном направлении на небольшой высоте. Воздушная яма - это тот же самый сдвиг ветра, но на большой высоте. Самолет теряет высоту. Сдвиг ветра он не контролируется метеослужбами аэропорта», — рассказал эксперт.

Он предположил, что самолет бросило порывом ветра вниз «метров на 50», на ВПП, при этом самолет находился в снегопаде, то есть летчики могли потерять ориентацию и не были способны изменить ситуацию.

«Самолет, фактически, плюхнулся на полосу со скоростью 10 метров в секунду, не меньше… Здесь причина явная — метеоусловия»,

— заключил Лукашевич.

Авиабаза «Оленья», где на посадку заходил бомбардировщик, расположена на Кольском полуострове — в 92 км к югу от Мурманска, недалеко от города Оленегорск.

В результате крушения на авиабазе начался пожар. Его причиной стал разлив топлива, произошедший при крушении.

В течение двух часов после возгорания пожар был потушен силами регионального МЧС.

«Самолет тушила оленегорская пожарная часть №43. В 13.58 поступил сигнал. В основном там тушение производилось силами воинских частей, но поскольку возгорание было крупное, они и оленегорскую часть привлекли. Самолет горел открытым пламенем, <…>, пожар потушили», — сообщили в МЧС Мурманской области.

Покойный главком ВВС Петр Дайнекин так характеризовал дальний бомбардировщик Ту-22М3 в интервью «Газете.Ru»: «История этой машины довольно глубокая. Вначале был очень страшный трехместный самолет Ту-22 с одним пилотом, штурманом и оператором, который в СССР был первой тяжелой сверхзвуковой машиной. На смену ему после очень тяжелых потерь в авиации Военно-морского флота и ВВС пришла машина Ту-22М. Была нулевая серия, первая, и наконец, появилась «двойка» — Ту-22М2».

Как отмечал экс-главком, «машина стала революцией в авиации, у этого самолета была изменяемая геометрия крыла, форсажный режим работы двигателей, комбинированная зарядка бомб и ракет — это был настоящий прорыв в боевом применении сверхзвуковых самолетов». Всего было произведено 250 машин. Самолет был принят на вооружение в середине 1989-м году.

Однако в связи с ЧП эксплуатацию Ту-22М3 временно запретили.

Запрет будет действовать как минимум до выяснения причин авиакатастрофы, сообщил источник ТАСС в силовых структурах. Однако официального подтверждения этой информации на момент публикации заметки не последовало.