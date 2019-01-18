Звездные войны: что США готовит против России

Противоракетная оборона является важным компонентом национальной безопасности и оборонных стратегий США, подчеркивается в Обзоре по ПРО (ОПРО). По версии Вашингтона, она способствует сдерживанию агрессии противника и поддержке союзников и партнеров.

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Обзор ПРО 2019 года описывает политику, стратегии и возможности, которые будет использовать министерство обороны США в программах противоракетной обороны,

чтобы противостоять растущей ракетной угрозе, исходящей от государств-изгоев (в первую очередь, от КНДР и Ирана) и ревизионистских держав (так в США называют Россию и Китай) в отношении США и их союзников, в том числе от баллистических, крылатых ракет и гиперзвуковых летательных аппаратов.

Далее «Газета.Ru» предлагает главные заявления, которые встречаются в Обзоре.

Ракетные угрозы для Америки

Северная Корея

Хотя в настоящее время с Северной Кореей существует возможный новый путь к миру, констатируется в ОПРО, эта страна по-прежнему представляет чрезвычайную угрозу, и Соединенные Штаты должны сохранять бдительность. В прошлом Северная Корея часто выступала с явными ракетно-ядерными угрозами в отношении Соединенных Штатов и их союзников, все время агрессивно работая над тем, чтобы выставить напоказ возможность нанести удар по США с помощью баллистических ракет с ядерным оружием.

За последнее десятилетие Северная Корея инвестировала значительные ресурсы в свои ядерные и баллистические ракетные программы, а также провела обширные ядерные и ракетные испытания, чтобы реализовать возможность угрожать США ракетным ударом. В результате Северная Корея приблизилась к тому моменту, когда она могла бы сделать это реально.

По мнению разработчиков ОПРО, Северная Корея ускорила свои усилия по размещению ракет малой и средней дальности, способных угрожать развернутым силам США, их союзникам и партнерам в регионе. С 2015 года Северная Корея осуществила испытательные запуски из многочисленных мест по всей Северной Корее более двух десятков таких ракет.

Эти широкомасштабные наступательные ракетные системы предоставили Северной Корее потенциальную возможность нанести удар по территориям США, включая Гуам, по американским базам за рубежом и по союзникам США в Тихом океане.

Ракеты являются инструментами, которые Северная Корея использовала для превентивных угроз и потенциально может использовать для нанесения ядерного удара в случае конфликта в Азии.

Иран

Иран рассматривает влияние США на Ближнем Востоке в качестве главного препятствия на пути к своей цели — стать доминирующей силой в этом регионе. Одним из основных инструментов принуждения и проецирования силы Ирана является его ракетный арсенал, который характеризуется увеличением числа ракет, а также увеличением точности, дальности и поражающей способности.

Иран обладает крупнейшим арсеналом баллистических ракет на Ближнем Востоке и продолжит развитие технологий, применимых к ракетам межконтинентальной дальности, способной угрожать США.

Желание Ирана иметь стратегический противовес Соединенным Штатам может подтолкнуть его к созданию МБР, а прогресс в его космической программе может сократить путь к созданию таких МБР.

Иран продолжает разрабатывать более совершенные ракеты с повышенной точностью, дальностью и поражающим воздействием. Иран имеет множество все более точных систем баллистических ракет малой и средней дальности, способных угрожать развернутым силам США, их союзникам и партнерам. Иранские системы ракет средней дальности могут угрожать целям в Восточной Европе и в Южной Азии.

Иран также проводил летные испытания баллистических ракет малой дальности в качестве противокорабельных систем, которые могут угрожать ВМС США и кораблям их союзников в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Россия

Россия рассматривает США и НАТО в качестве главной угрозы своим современным ревизионистским геополитическим амбициям и регулярно проводит учения с имитацией ядерных ударов по США (какие именно учения имеются в виду, в документе не уточняется. — «Газета.Ru»).

Российская стратегия и доктрина подчеркивают возможное и потенциальное военное применение ядерного оружия, в частности ядерных наступательных ракет, и стремятся обеспечить осуществление этой стратегии путем всеобъемлющей модернизации своих стратегических и ракетных арсеналов.

Российские лидеры также утверждают, что Россия обладает новым классом ракет, гиперзвуковыми летательными аппаратами, которые маневрируют и, как правило, движутся в атмосфере со скоростью выше 5 чисел Маха.

Москва принимает на вооружение все более продвинутые и разнообразные региональные наступательные ракетные системы с ядерными боеголовками, включая ракеты с беспрецедентными характеристиками по высоте, скорости, типам двигателей и дальности.

Россия разрабатывает новое поколение современных региональных баллистических и крылатых ракет, которые поддерживают его стратегию по ограничению доступа и маневра (A2/AD), предназначенную для поражения воли и понижения потенциала США и союзников в региональных кризисах или конфликтах.

С 2015 года Россия продемонстрировала свой передовой потенциал крылатых ракет, неоднократно проводя высокоточные удары на большие расстояния по Сирии, и выставила крылатую ракету наземного базирования средней дальности 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО) в нарушение Договора о ядерных силах средней дальности (Москва отвергает подобные обвинения. — «Газета.Ru»).

Китай

Китай стремится вытеснить Соединенные Штаты в Индо-Тихоокеанском регионе и перестроить регион в свою пользу. Наступательные ракеты играют все более заметную роль в военной модернизации Китая, его угрозах принуждения и усилиях по противодействию американскому военному потенциалу в Индо-Тихоокеанском регионе.

Китай развернул 75-100 МБР, включая новую мобильную систему и новую версию МБР с несколькими боеголовками. Пекин также теперь обладает четырьмя передовыми подводными лодками класса «Цзинь» проекта 094 (ракетный подводный крейсер стратегического назначения), каждая из которых способна нести 12 новых баллистических ракет Цзюйлан-2 для подводных лодок (классификация НАТО CSS-N-14).

Следовательно, Китай теперь может потенциально угрожать Соединенным Штатам примерно 125 ядерными ракетами, некоторые из которых способны нести несколько боеголовок, и китайские ядерные силы увеличатся в ближайшие годы. Пекин также развивает передовые технологии, такие как гиперзвук и маневрирование по траектории.

Китай также развивает ракетный потенциал, призванный лишить Соединенные Штаты возможности и свободы действий по защите американских союзников и партнеров в Азии. Китай повышает свою способность наносить удары по региональным целям, таким, как американские базы и военно-морские средства, на большей дальности с добавлением растущего числа баллистических ракет. Это включает в себя сложные противокорабельные баллистические ракеты, которые представляют прямую угрозу для американских авианосцев.

Китай также имеет наземные и воздушные крылатые ракеты и разрабатывает гиперзвуковые и маневрирующие летательные аппараты.

Эти и другие широкомасштабные разработки в обширном наступательном ракетном арсенале Китая представляют потенциальную ядерную и неядерную угрозу для сил США, развернутых за рубежом, и вызывают острую озабоченность у союзников и партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Оборона Америки

В то время как Соединенные Штаты полагаются на сдерживание для защиты от крупных и технически сложных российских и китайских межконтинентальных баллистических ракетных угроз, активная противоракетная оборона США может и должна опережать существующие и потенциальные возможности наступательных ракет государства-изгоя.

Крайне важно, подчеркивается в ОПРО, чтобы американские средства противоракетной обороны обеспечивали эффективную, постоянную защиту от ракетных угроз Америке со стороны государств-изгоев и сейчас, и в будущем. Министерство обороны США будет развивать, приобретать и поддерживать отечественные средства ПРО, необходимые для эффективной защиты от возможных ракетных ударов по Америке, создаваемых арсеналами ракет дальнего радиуса действия государств-изгоев.

Следовательно, Соединенные Штаты не приемлют и не примут никаких ограничений или ограничений на разработку или развертывание средств противоракетной обороны, необходимых для защиты Америки от ракетных угроз стран изгоев.

Соединенные Штаты будут разрабатывать, поддерживать и интегрировать три типа различных средств ПРО для выявления и использования любой практической возможности для обнаружения, разрушения и уничтожения угрожающей нам ракеты противника до и после ее запуска. К таким средствам относятся: во-первых, активная противоракетная оборона для перехвата ракет противника на всех этапах полета; во-вторых, пассивная оборона для смягчения потенциальных последствий наступательных ракет; и в-третьих, если сдерживание не удается, превентивные военные операции по поражению наступательных ракет противника до их запуска.

Важность космоса

Эксплуатация космического пространства обеспечивает более эффективную, устойчивую и адаптируемую к известным и непредвиденным угрозам противоракетную оборону. Космические датчики, например, могут отслеживать и обнаруживать запуски ракет практически из любой точки земного шара.

По мере развития ракетных арсеналов государств-изгоев космическое базирование перехватчиков может предоставить возможность сбивать ракеты противника на их наиболее уязвимом начальном этапе полета, прежде чем они смогут развернуть различные контрмеры.

Минобороны США проведет новый и краткосрочный анализ концепций и технологий космической обороны для оценки технологического и оперативного потенциала космического базирования в меняющихся условиях безопасности.

Программные возможности ПРО США

В американской системе ПРО будет интегрированная, многоуровневая архитектура противоракетной обороны, которая предоставляет несколько возможностей для уничтожения ракет и их боеголовок, прежде чем они смогут достичь своих целей.

Архитектура включает в себя наземные, морские и космические элементы для отслеживания, нацеливания и уничтожения наступательных баллистических ракет различной дальности, скорости и размеров после их запуска.

Программы минобороны США для улучшения возможностей и надежности системы промежуточной обороны включают в себя оснащение недавно развернутых ракет-перехватчиков передовым ускорителем и более совершенным экзо-атмосферным аппаратом-убийцей.

Минобороны также строит новое поле для ракет-перехватчиков в Форт-Грили, Аляска, и увеличит количество развернутых там ракет с 44 до 64, начиная уже с 2023 года, и усиливает производительность существующих датчиков противоракетной обороны, а также увеличит количество новых датчиков для еще большей возможности по обнаружению объектов.

Более сложные наступательные ракетные угрозы в отношении Америки, такие как гиперзвуковые летательные аппараты и передовые крылатые ракеты, уже видны на горизонте, отмечается в ОПРО.

Системы ПРО США

Противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (Terminal High Altitude Area Defense — система THAAD) предназначен для поражения баллистических ракет малой и средней дальности с использованием технологий кинетического перехвата. Сейчас в США имеется семь батарей THAAD, в том числе на базе Гуам и в республике Южная Корея.

Противоракетная система морского базирования «Иджис» (Aegis) обеспечивает защиту на море и на берегу от региональных баллистических ракет. Соединенные Штаты испытывают усовершенствованные варианты ракет «Иджис» SM-3 и SM-6, а также тестируют новый датчик, чтобы значительно увеличить возможности ПРО Aegis. Многоцелевые корабли с ракетами ПРО «Иджис» обладают высокой маневренностью и живучестью, и будут развертываться по мере необходимости во время кризиса и конфликта. Сочетание увеличения количества кораблей и возможностей приведет к созданию более гибких и устойчивых сил «Иджис» со значительно большим потенциалом противоракетной обороны.

Береговой «Иджис» (Aegis Ashore) является наземной версией системы вооружения «Иджис» (Aegis) и управляется ВМС США в рамках Европейского поэтапного адаптивного подхода (EPAA). Береговой «Иджис» в Румынии вооружен перехватчиком SM-3 и обеспечивает оборону европейской территории НАТО от ракетных угроз с Ближнего Востока.

Береговой «Иджис» также строится в Польше и станет частью противоракетной обороны НАТО.

Эти объекты вскоре будут оснащены ракетами-перехватчиками SM-3 Blосk IIA (версия противоракеты с новым кинетическим перехватчиком увеличенных размеров и новой сенсорной аппаратурой, с высокими возможностями по распознаванию ложных целей), что значительно усилит ПРО государств-участников НАТО.

Система противовоздушной и противоракетной обороны Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) имеет проверенный боевой опыт. «Пэтриот» может запускать несколько вариантов перехватчиков и развернут на нескольких театрах действий для защиты от ракет средней и малой дальности, а также крылатых ракет.

Также будет необходимо адаптировать существующие возможности для выполнения новых задач по противоракетной обороне Америки, подчеркивается в ОПРО. Например, новейший тактический самолет минобороны F-35 Lightning II может отслеживать и уничтожать крылатые ракеты противника сегодня, а в будущем он будет оснащен новым или модернизированным перехватчиком, способным сбивать баллистические ракеты противника на активном участке их траектории.

Противоракеты, несущие несколько боеголовок кинетического перехвата (Multi-Object Kill Vehicle (MOKV)) — это кинетический перехватчик следующего поколения ракет-перехватчиков системы, призванной улучшить способность поражать боеголовки противника, определять ложные цели и противодействовать контрмерам МБР. В то время как количество наземных средств ПРО ограничено, противоракеты, несущие несколько боеголовок кинетического перехвата, могут улучшить производительность системы наземного компонента ПРО, увеличив вероятность успешного перехвата боеголовок противника.

Ударные операции ПРО

Если сдерживание противника терпит неудачу и происходит конфликт с государством-изгоем или силами в пределах региона,

США будут проводить активные военные операции, поддерживающие противоракетную оборону, чтобы нарушить инфраструктуру или уничтожить ракеты противника, прежде чем они будут запущены.

Такие операции являются частью комплексной стратегии ПРО и повышают ее эффективность за счет сокращения количества перехватываемых ракет противника. Минобороны США будет инвестировать в возможности, необходимые для атакующих операций, такие как улучшенная разведка и системы предупреждения о нападении, чувствительное ко времени целеуказание, а также точность и возможности для дальнего воздушного, наземного и морского удара, необходимые для уничтожения мобильных ракет противника до их запуска.