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Столкновение двух Су-34: летчика нашли на плоту. ОНЛАЙН

На Дальнем Востоке произошло столкновение двух самолетов Су-34

Два самолета Су-34 столкнулись в небе на Дальнем Востоке, сообщили в Минобороны России. По официальным данным, экипажи успели катапультироваться. В настоящий момент идет их поиск. Сами самолеты, предположительно, упали в проливе между Хабаровским краем и островом Сахалин. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.
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11:52

В районе поисково-спасательной операции также работает противолодочный самолет Ту-142. В Минобороны подчеркнули, что этот самолет способен обнаруживать объекты на воде при любой погоде.

Ранее в ведомстве отмечали, что операция проходит в сложных погодных условиях — над проливом шторм и очень плохая видимость.

11:40

В район поисково-спасательной операции направлены шесть кораблей Тихоокеанского флота.

11:35

Состояние спасенного военнослужащее удовлетворительное, передают с корабля, на борт которого подняли пилота.

11:30

Летчик Су-34, обнаруженный на спасательном плоте, поднят на борт, сообщили в Минобороны.

11:25

СМИ сообщают, что один из самолетов, потерпевших аварию 18 января на Дальнем Востоке вернулся на базу. официального подтверждения от Минобороны пока не поступало.

11:23

На Сахалине прямо сейчас 19.21. Световой день уже закончился. Погода — 9 градусов ниже нуля.

11:21

Один из летчиков Су-34 обнаружен.

«Экипаж вертолета Ми-8 поисково-спасательного обеспечения Восточного военного округа визуально видит летчика самолета Су-34 на спасательном плоту. Летчик подает световые сигналы. Спасательная операция проходит в сложных погодных условиях при шквалистом ветре и шторме 4 балла. К данному району приближается рыболовецкое судно, которое находилось в непосредственной близсти от района», — говорится в сообщении Минобороны.

11:14

Источники РИА «Новости» в авиационной отрасли сообщили, что пилоты Су-34, потерпевших крушений на Дальнем Востоке, в спецснаряжении и на надувном плоту могут находиться на воде 8-12 часов после катапультирования.

«Если они подготовились к полетам над акваторией, надели специальный морской многослойный костюм, при катапультировании надулась лодка, если все было правильно снаряжено, то в открытой воде катапультировавшийся летчик может находиться 8-12 часов», — пояснил собеседник агентства.

11:03

В Су-34, которые стали участниками инцидента, используется управляемое вооружение класса «воздух — земля» и «воздух — воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения.

10:50

Поисково-спасательную операцию в районе крушения ведут самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8, сообщили в Минобороны.

10:44

Предположительно, место падения самолетов — Татарский пролив, отделяющий Хабаровский край от Сахалина.

10:43

Всего в экипаж Су-34 входят два человека. Этот истребитель-бомбардировщик может атаковать воздушные, наземные, морские и надводные цели.

10:42

Известно, что самолеты летели без боекомплекта. Экипажи обоих Су-34 успели катапультироваться, передает РИА «Новости». В настоящее время идет поиск членов экипажей потерпевших крушение истребителей.

10:40

«При выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО», — такое сообщение Минобороны распространяется в настоящий момент.

10:35

Здравствуйте, дорогие читатели «Газеты.Ru».

На Дальнем Востоке произошел инцидент — в небе над Татарским проливом столкнулись два самолета Су-34, сообщили в Минобороны России.

Мы следим за развитием событий.