Столкновение двух Су-34: летчика нашли на плоту. ОНЛАЙН

В районе поисково-спасательной операции также работает противолодочный самолет Ту-142. В Минобороны подчеркнули, что этот самолет способен обнаруживать объекты на воде при любой погоде.

Ранее в ведомстве отмечали, что операция проходит в сложных погодных условиях — над проливом шторм и очень плохая видимость.