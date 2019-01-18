Столкновение двух Су-34: летчика нашли на плоту. ОНЛАЙН

- 146180 просмотров Почему Россия вновь отказалась платить взнос ПАСЕ
- 143902 просмотра В британском парламенте прошло голосование о вотуме недоверия Терезе Мэй
- 108596 просмотров Рассекречен рапорт Жукова об освобождении Польши
- 104670 просмотров Палата общин не поддержала подготовленное Терезой Мэй соглашение о Brexit
- 92685 просмотров Высланную из России журналистку Бойко арестовали на Украине
- 91570 просмотров 100 лет назад в Берлине убили коммунистов Розу Люксембург и Карла Либкнехта
- 79145 просмотров Почему украинскую журналистку Бойко депортировали из России
В районе поисково-спасательной операции также работает противолодочный самолет Ту-142. В Минобороны подчеркнули, что этот самолет способен обнаруживать объекты на воде при любой погоде.
Ранее в ведомстве отмечали, что операция проходит в сложных погодных условиях — над проливом шторм и очень плохая видимость.
В район поисково-спасательной операции направлены шесть кораблей Тихоокеанского флота.
Состояние спасенного военнослужащее удовлетворительное, передают с корабля, на борт которого подняли пилота.
Летчик Су-34, обнаруженный на спасательном плоте, поднят на борт, сообщили в Минобороны.
СМИ сообщают, что один из самолетов, потерпевших аварию 18 января на Дальнем Востоке вернулся на базу. официального подтверждения от Минобороны пока не поступало.
На Сахалине прямо сейчас 19.21. Световой день уже закончился. Погода — 9 градусов ниже нуля.
Один из летчиков Су-34 обнаружен.
«Экипаж вертолета Ми-8 поисково-спасательного обеспечения Восточного военного округа визуально видит летчика самолета Су-34 на спасательном плоту. Летчик подает световые сигналы. Спасательная операция проходит в сложных погодных условиях при шквалистом ветре и шторме 4 балла. К данному району приближается рыболовецкое судно, которое находилось в непосредственной близсти от района», — говорится в сообщении Минобороны.
Источники РИА «Новости» в авиационной отрасли сообщили, что пилоты Су-34, потерпевших крушений на Дальнем Востоке, в спецснаряжении и на надувном плоту могут находиться на воде 8-12 часов после катапультирования.
«Если они подготовились к полетам над акваторией, надели специальный морской многослойный костюм, при катапультировании надулась лодка, если все было правильно снаряжено, то в открытой воде катапультировавшийся летчик может находиться 8-12 часов», — пояснил собеседник агентства.
В Су-34, которые стали участниками инцидента, используется управляемое вооружение класса «воздух — земля» и «воздух — воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения.
Поисково-спасательную операцию в районе крушения ведут самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8, сообщили в Минобороны.
Предположительно, место падения самолетов — Татарский пролив, отделяющий Хабаровский край от Сахалина.
Всего в экипаж Су-34 входят два человека. Этот истребитель-бомбардировщик может атаковать воздушные, наземные, морские и надводные цели.
Известно, что самолеты летели без боекомплекта. Экипажи обоих Су-34 успели катапультироваться, передает РИА «Новости». В настоящее время идет поиск членов экипажей потерпевших крушение истребителей.
«При выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО», — такое сообщение Минобороны распространяется в настоящий момент.
Здравствуйте, дорогие читатели «Газеты.Ru».
На Дальнем Востоке произошел инцидент — в небе над Татарским проливом столкнулись два самолета Су-34, сообщили в Минобороны России.
Мы следим за развитием событий.