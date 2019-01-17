Сделать ПРО великой снова: Трамп выступает в Пентагоне. LIVE

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В своей речи Трамп не упустил из виду и космическую безопасность. «В бюджете на предстоящий финансовый год будут учитываться инвестиции в космический уровень противоракетной обороны. Это новая технология. В конечном счете, это будет очень, очень большая часть нашей обороны», — заявил глава государства.
Трамп надеется на мирные переговоры с Ираном. По его словам, то, что он сделал для этой страны — это «чудо».
В своей речи Трамп опять вернулся к вопросу установки стены на границе с Мексикой. По его словам, это остановит миграцию оттуда. «Остановите похищение людей», — заявил американский лидер.
Трамп заявил, что Штаты будут защищаться от потенциальных ударов крылатыми ракетами.
Новая американская стратегия ПРО — создание средства перехвата ракет противника на протяжении всего их полета.
Выступление Трампа началось. Американский лидер назвал этот день историческим. По его словам, армия США будет гораздо мощнее, чем прежде.
В апреле 2018 года бывший тогда первым заместителем министра обороны США Патрик Шанахан (сейчас он временно исполняющий обязанности главы Пентагона) заявил, что новая стратегия ПРО будет выстраиваться с учетом соперничества США с Россией и Китаем на мировой арене. Впрочем, в данной ситуации внимание Вашингтона обращено, скорее, не к этим странам: в противостоянии с ними Штаты больше полагаются на ядерное сдерживание. Что касается Ирана и КНДР, тогда Шанахан дал понять, что нацеленные на них ПРО требуют «расширения имеющихся средств и возможностей».
Ожидается, что сегодня Трампа будут сопровождать вице-президент Майкл Пенс, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон и представители министерства обороны США высокого ранга.
Это первый такого рода доклад с 2010 года. Тогда обзор противоракетной обороны провела администрация Барака Обамы. Сообщается, что в отличие от предыдущей версии, в сегодняшнем докладе внимание будет сфокусировано на гиперзвуковых, крылатых, а также баллистических ракетах.
Тем временем в Пентагоне уже более часа ждут выступления американского лидера.
Президент также собирается изложить доводы для выделения «срочных инвестиций в новые продвинутые системы ПРО». Ожидается, что Пентагон запросит дополнительное финансирование на противоракетную оборону в 2020 финансовом году. Тогда расходы на ПРО возрастут на $15 млрд по сравнению с прошлым годом.
Ожидается, что выступление американского лидера продлится 30 минут, в течение которых он изложит основные задачи США по обеспечению безопасности от ракетных атак, которые могут исходить от государств-изгоев, в первую очередь Северной Кореи и Ирана. Эти страны обладают потенциалом для производства баллистических ракет, отмечают в Белом доме. Там обратили внимание на то, что Северная Корея уже успешно продемонстрировала оружие, способное достать до континентальной части Америки, а Иран пока только разрабатывает такие ракеты.
Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Через несколько минут президент США Дональд Трамп представит в Пентагоне результаты исследования Министерства обороны страны о возможности Соединенных Штатов защищать свою территорию и пребывающие за границей войска от потенциальных ракетных атак.