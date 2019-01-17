Сделать ПРО великой снова: Трамп выступает в Пентагоне. LIVE

В апреле 2018 года бывший тогда первым заместителем министра обороны США Патрик Шанахан (сейчас он временно исполняющий обязанности главы Пентагона) заявил, что новая стратегия ПРО будет выстраиваться с учетом соперничества США с Россией и Китаем на мировой арене. Впрочем, в данной ситуации внимание Вашингтона обращено, скорее, не к этим странам: в противостоянии с ними Штаты больше полагаются на ядерное сдерживание. Что касается Ирана и КНДР, тогда Шанахан дал понять, что нацеленные на них ПРО требуют «расширения имеющихся средств и возможностей».