Оружейный барон: как ФБР поймало россиянина

В субботу, 5 января, на острове Сайпан административного образования Содружество северных Марианских островов по запросу ФБР был задержан россиянин Дмитрий Макаренко. Американские власти обвиняют его в попытке экспорта в Россию из США военной техники, передает ФАН.

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Обвинительное заключение Макаренко было вынесено окружным судом южного округа Флориды 15 июня 2017 года, россиянин обвиняется в заговоре с целью незаконной попытки экспорта приборов ночного видения военного класса, тепловизионных приборов и капсюлей для воспламенения заряда в Россию, а также отмывании денег. Суд Северных Марианских Островов удовлетворил ходатайство помощника прокурора США Гарта Баке о депортации Макаренко во Флориду, передает ТАСС.

Согласно обвинительному приговору, никакие предметы военной техники или оборонные услуги не могут быть экспортированы из США в иностранное государство без лицензии или письменного разрешения Государственного департамента по контролю за оборонной торговлей.

Макаренко был сообщником выходца из Украины Владимира Невидомого, являющегося американским гражданином, которого в июне 2018 года

суд в США приговорил к более чем двум годам тюрьмы за сговор с целью незаконного экспорта технологий военного образца в Россию.

По версии обвинения, Невидомый приобретал указанные образцы в период с апреля по ноябрь 2013 года и отправлял в Россию, не указывая их настоящее предназначение или же маскируя под товары домашнего обихода. Одна из посылок была перехвачена американской таможенной службой, после чего Невидомого задержали и предъявили ему обвинение. Он согласился признать в суде свою вину и сотрудничать со следствием.

В ноябре прошлого года Соединенные Штаты потребовали от Венгрии экстрадиции на свою территорию двух россиян, подозреваемых в торговле оружием — Владимира Любишина и Владимира Любишина-младшего.

Госдепартамент США обосновывает свои претензии с договором о выдаче между США и Венгрией. Будапешт отказал в просьбе Вашингтону и вместо этого выдал подозреваемых России.

«Соединенные Штаты разочарованы решением венгерского правительства о выдаче Любишиных России. У Соединенных Штатов было подробное расследование, проведенное в сотрудничестве с представителями венгерских правоохранительных органов», — рассказала пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

Она также указала на недовольство Белого дома в связи с произошедшим.

«Венгрия является партнером и другом Соединенных Штатов, но это решение поднимает вопросы о приверженности Венгрии двустороннему сотрудничеству по линии правоохранительных органов. Это решение не согласуется с нашим правоохранительным партнерством, подрывает работу, которую наши агентства сделали вместе, чтобы расследовать это дело», — добавила дипломат.

При этом решение Венгрии было одобрено в Москве. Венгерское издание Hungarian Spectrum сообщало, что Любишин-старший является торговцем оружием, который в середине 1990-х годов переехал со своей семьей в Будапешт.

В 2010 году россиянин вместе с местным жителем – 20-летним Андрашом Тамасом Гьярмати открыл магазин Pilis Defense Systems Kft. по продаже антикварного оружия. Венгерские правоохранительные органы полагают, что

наряду со старинными ружьями и мушкетами молодые предприниматели продавали и несколько более современные и мощные стрелковые средства.

По версии следствия, хозяева магазина покупали списанное оружие в венгерских вооруженных силах и продавали его международным покупателям. В период с 2012 по 2014 год предприниматели купили невероятное количество оружия у министерства обороны, причем – совершенно без тендера, и поскольку продажная цена была смехотворно низкой, компания получала высокую прибыль.

Отец и сын Любишины были арестованы в ноябре 2016 года и оставались под стражей почти два года. Согласно документам американского суда, дело Соединенных Штатов против Любишина было открыто 17 ноября 2016 года, и материалы были переданы судье Павлу Адаму Энглемайеру.

Сейчас в США отбывает срок в 25 лет россиянин Виктор Бут, осужденный за якобы поставки оружия колумбийским террористам. Бут был арестован в марте 2008 года в Бангкоке после встречи с двумя агентами DEA, которые представились боевиками террористической организации FARC («Революционные вооруженные силы Колумбии», запрещена в России) и хотели купить у него оружие, передает НСН.

2 ноября 2011 года жюри присяжных в США единогласно вынесло Буту обвинительный приговор. Россиянин был признан виновным в сговоре с целью убийства простых американцев, сговоре с целью убийства должностных лиц США; сговоре с целью продажи ракет в обход санкций ООН и поддержке терроризма посредством сотрудничества с FARC.