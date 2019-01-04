Хитрый план США: как поссорить Россию с союзниками в Сирии

Американские войска должны выходить из Сирии как можно быстрее – это приведет к изменению баланса сил в данном регионе, а Россия может поссориться со своими нынешними союзниками, рассказал отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News.

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Военный отметил, что Россия долгое время налаживала отношения с Турцией, Ираном и сирийскими повстанцами, однако вывод американских войск вынудит российских военных делать выбор между этими сторонами.

По его словам, в северной Сирии находятся «десятки тысяч» турецких военных, которые готовы атаковать курдов-террористов в случае нападения на Турцию.

«Мы вынудили сирийское правительство вступить в этот район, а сами уходим. России придется сделать выбор. Если она впустит Турцию на территорию Сирии, то потеряет влияние на сирийцев и иранцев», — заключил Макгрегор.

Также он выразил мнение, что для сотрудничества русских, иранцев и турок «нет никаких причин в принципе».

Тремя днями ранее The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме писало, что американские войска покинут Сирию в течение четырех месяцев. Как указывалось в материале, во время визита в Ирак 26 декабря президент США Дональд Трамп встретился с генерал-лейтенантом Полом Лакамерой, командующим операцией Inherent Resolve («Непоколебимая решимость») против ИГ (организация запрещена в России) (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.

В ходе беседы военачальник сказал американскому лидеру, что для полного вывода войск с соблюдением всех положенных мер безопасности потребуется не меньше четырех месяцев. В свою очередь, Трамп пообещал ему это время предоставить. Позднее

американский лидер отметил, что никогда не выступал за поспешный вывод войск из Сирии.

«Я никогда не выступал в поддержку поспешного вывода [войск] из Сирии. Мы уйдем из Сирии... Мы, как предполагалось изначально, должны были находиться там от трех до четырех месяцев. А это было четыре или пять лет назад», — сказал он.

В середине декабря прошлого года президент США объявил о том, что американские военные покинут САР в ближайшее время. Трамп пояснил, что коалиция во главе с США разгромила боевиков ИГ, а это было единственной причиной, по которой американские вооруженные силы находились в стране. Американские СМИ сообщали, что для вывода войск численностью более 2 тыс. человек потребуется от 60 до 100 дней.

Также сообщалось, что предложение о необходимости оставить оружие курдским вооруженным группам содержится в рекомендациях американских военных, сделанных своему начальству в Пентагоне, передает ФАН.

Сейчас сложно спрогнозировать, как на это отреагирует Пентагон, где заявили, что пока «преждевременно» обсуждать этот вопрос — сегодня для американского ведомства, в первую очередь, стоит задача принять все меры для обеспечения безопасности своих военных.

В ходе телефонной беседы с Трампом 14 декабря президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не понимает цели поставок Соединенными Штатами оружия сирийским курдам, хотя Трамп и ранее уже заявлял о победе над ИГ.

Глава Турции также задал вопрос, зачем в регионе продолжают находиться около двух тысяч американских военных, передает НСН.

«Знаете что? Я ухожу», — ответил на это глава Белого дома.

Как пишет The Washington Post, данный разговор привел к катастрофическим событиям, а именно — к отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

Позднее

главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу договорились о координации между военными представителями в Сирии после вывода войск США.

Стороны также сошлись во мнении относительно необходимости уничтожения всех террористических организаций в Сирии, сказал Чавушоглу.

Лавров в свою очередь отметил, что Москва и Анкара подтвердили уважение территориальной целостности Сирии в соответствии с резолюцией Совбеза ООН.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в ходе переговоров стороны сделали акцент на тех изменениях, которые ожидаются в связи с выводом американских войск из Сирии.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя со своей стороны указал, что вывод войск США из Сирии поможет разрешить ситуацию вокруг лагеря беженцев «Рукбан». Он отметил, что с переход территории вокруг этого лагеря к сирийским властям способствует доставке гуманитарных грузов и возвращению жителей в покинутые ранее дома.

«Уход американских подразделений, помимо восстановления международно-правовой законности и суверенитета САР, позволит продвинуться по ряду направлений, в первую очередь, и мы неоднократно об этом говорили, это разблокирует патовую ситуацию вокруг лагеря беженцев «Рукбан», — сказал дипломат.