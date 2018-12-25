«Стрельба глазами»: кому не понравился календарь Минобороны

Минобороны РФ к Новому году выпустило праздничный календарь. «Рады представить вам наш оригинальный календарь «Армия России» на 2019 год, который можно скачать в высоком разрешении!» — написало ведомство на своей странице в инстаграм.

Реклама

На каждой из страниц календаря изображены фотографии боевой техники, оружия и военнослужащих ВС РФ, которые сопровождаются ироничными подписями.

Так, например, под фотографией, на которой изображены курсантки в военной форме, написано: «Стрельба глазами — тайное оружие Кремля». Есть также изображения вооруженных людей в снегу с подписью «российские подснежники» и пусковой установки — «суровая российская электровафельница». Подпись на другом снимке, где девушка держит винтовку, гласит: «От некоторых женщин сносит голову».

Фоторепортаж: Что не так с календарем Минобороны __is_photorep_included12107455: 1

За десять часов этот пост собрал более сотни комментариев и больше 7 тыс. отметок «Нравится». В основном, пользователи положительно оценили чувство юмора представителей ведомства. «Великолепный календарь! Спасибо!!!», «Молодцы! С юмором и намёками всё в порядке», «Спасибо, настроение подняли», писали комментаторы.

Есть, однако, и те, кому календарь не показался забавным.

«Что означает сей посыл? Этим МО демонстрирует свою любовь к Родине? Если это юмор, то уж больно толстый. Но «патриоты» в восторге. На вменяемых это явно не рассчитано», «Одно оружие, неужели нельзя без него? Ведь не оружие убивает», «На всей планете живут люди. А теперь представьте любители юмора, что эта хрень рванула в вашем районе. Ну очень смешно», — критиковали пользователи пост в инстаграме.

В прошлом году свое поздравление с Новым годом ведомство сопроводило видеороликом с щенками. «Приготовьтесь к удару милоты от Минобороны. Щенки с кинологического центра поздравляют с началом Года Собаки. Маленькие золотистые ретриверы, хаски и овчарки растут и набираются сил. Скоро щенки из воинской части встанут на защиту Отечества. Собаки будут участвовать в розыске преступников и охранять границы», — сообщалось в видео.

Для Вооруженных сил России уходящий 2018 год был отмечен масштабными мероприятиями боевой подготовки и оснащением войск перспективным оружием. В этом году были обеспечены дальнейшее повышение боевых возможностей Вооруженных сил РФ и заданный уровень поддержания обороноспособности государства.

Уровень современного вооружения и военной техники в стратегических ядерных силах доведен до 82%, в Сухопутных войсках — до 48,3%, в Воздушно-космических силах — до 74%, в Военно-морском флоте — до 62,3%, в ВДВ — до 63,7%.

24 декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе заседания Общественного совета при военном ведомстве заявил, что в уходящем году российские вооруженные силы (ВС) получили беспрецедентное оснащение современным вооружением в Арктике.

По его словам, таким вооружением в Арктическом регионе не располагает ни одна армия мира.

«Мы вышли в целом по показателям современности на 61,5%. Такой уровень современности не свойственен или не присутствует ни в одной из армий мира на сегодняшний день», — сказал Шойгу.

Министр уточнил, что в 2018 году ВС России получили 1,5 тыс. образцов вооружения и более 80 тыс. единиц техники. Таким образом, реализация госпрограммы вооружения на 2010-2020 годы идет «по плану», добавил Шойгу.

С наступающим праздником россиян также сегодня поздравила депутат Госдумы Наталья Поклонская, опубликовав в твиттере видеозапись. Для поздравления депутат снялась на коне и с бокалом шампанского. Она поблагодарила россиян за оказанные ей доверие и поддержку.

«От Нового года каждый ждет перемен, перемен к лучшему. Но прежде всего все перемены зависят от нас, нашего выбора, ежедневного и порой очень сложного», — сказала Поклонская.

Она также пожелала, чтобы в следующем году в жизнь россиян пришла сказка. «И пусть в новом году на коне будет тот, кто благороден и несет справедливость и добро», — подчеркнула депутат.