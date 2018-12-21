«А куда они уходят?» Москва не понимает действий США в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новость о выводе американских войск из Сирии, отметив, что Москва не склонна переоценивать роль США в победе над «Исламским государством» (организация запрещена в России) (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

Реклама

Он напомнил, что Россия — та страна, которая легитимно, по просьбе законных сирийских властей, оказывала содействие в освобождении этой страны от терроризма.

До сих пор у Москвы нет четкого понимания, «как, когда, куда и каким образом уходят американцы». Вопросы также вызывает и мнение США о дальнейшем развитии событий в Сирии, отметил Песков. Ранее в Вашингтоне заявили о некой «следующей фазе» после вывода американских войск из страны. Пресс-секретарь российского президента добавил, что пока никто не знает, какой будет следующая, по версии Вашингтона, фаза развития событий в Сирии.

19 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что подписал приказ о выводе американских войск из Сирии. The Guardian сообщает, что это решение стало неожиданностью для союзников США, а также руководства Пентагона и Госдепартамента.

Так, еще несколько дней назад спецпосланник Трампа в глобальной коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгурк заявил: «Никто не говорит, что боевики «Исламского государства» исчезнут. Мы не настолько наивны. Мы хотим остаться в Сирии и удостовериться, что там можно поддерживать стабильность».

Кроме того, весной текущего года Трамп одобрил новую стратегию США на Ближнем Востоке, согласно которой американские силы в Сирии необходимы, «чтобы противостоять растущему влиянию Ирана».

В августе Пентагон заявил, что в Сирии остается не менее 14,5 тыс. боевиков ИГ. Эти данные противоречат заявлению Трампа, который написал в своем твиттере, что США «разгромили ИГ в Сирии, а это была для меня единственная причина находиться там».

«Эти разведывательные сведения предположительно находились на письменном столе у Трампа, когда он этим утром объявил победу», — пояснил изданию директор Института Ближнего Востока по вопросам противодействия терроризму и экстремизму Чарльз Листер, добавив, что боевики группировки взяли на себя ответственность за нападение в своей бывшей столице Ракке всего за несколько минут до появления твита Трампа.

Напомним, что в Сирии также находятся британские и французские войска, и заместитель министра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд опроверг утверждение американского лидера о разгроме ИГ.

«Я категорически не согласен. Оно трансформировалось в другие формы экстремизма, и угроза сохранилась», — написал Эллвуд в твиттере.

В среду утром пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс выступила с разъяснением информации. По ее словам теперь Штаты переходят к «новой фазе кампании», которая означает, что США «продолжат оставаться бдительными в отношении сохраняющейся угрозы «Исламского государства». Представитель Белого дома подчеркнула, что вывод американских военных с территории Сирии и победа международной коалиции во главе с США над ИГ не означают конец кампании против терроризма.

«Соединенные Штаты и наши союзники стоят вместе, чтобы вновь заняться защитой американских интересов на всех уровнях в случае необходимости, и мы продолжим работать вместе, чтобы не допустить распространения радикального исламизма, его спонсирование, поддержку в любом виде или его проникновение за территорию наших границ», — говорится в сообщении Сандерс, опубликованном журналисткой CNN Эбби Филипп в твиттере.

Представитель Белого дома также предположила, что в случае необходимости войска США могут вернуться в Сирию.

При этом Сандерс не обозначила, в течение какого времени американские военные покинут Сирию. Ряд СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что персонал Госдепартамента, который находится в Сирии, покинет страну в течение суток после заявления Белого дома, а солдаты в течение 60–100 дней. По другим данным, на вывод войск отводится месяц.

В свою очередь, в МИД России к этой новости отнеслись с осторожностью. Официальный представитель ведомства Мария Захарова выразила опасения, что в Сирии повторится сценарий американской операции в Афганистане.

«Вы лучше меня знаете: то выводим полностью, то возвращаем обратно [войска], и так на протяжении многих лет», — добавила она.

По некоторым данным, американский контингент в Сирии составляет порядка 2 тыс. человек. Они работают в тесном контакте с Сирийскими демократическими силами (СДС). В их число входят курдские отряды самообороны YPG, которые один из членов НАТО — Турция — считает террористическими. Анкару возмущает такое открытое сотрудничество Вашингтона с курдами.

США проводят военные операции в Сирии без согласия Дамаска. Правительство САР неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь Соединенные Штаты к ответственности за действия возглавляемой американской стороной международной коалиции.