Пора в музей: американский дипломат оценил российские Ту-160

«Эти самолеты такие старые, что не могут быть провокацией. Это же музейные экспонаты! Да, мы заметили эти бомбардировщики 1980-х годов из России. Я не знаю, в чем цель их прилета. Видимо, в прибытии русских с бомбардировщиками есть какое-то послание», — заявил посол США в Колумбии Кевин Уитакер в эфире радио RCN. Так американский дипломат прокомментировал отправку российских Ту-160 в Венесуэлу.

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Для начала уточним данные характеристики двух российских стратегических бомбардировщиков, совершивших перелет в Венесуэлу. Как известно, это были Ту-160 «Николай Кузнецов» и «Василий Решетников».

Ту-160 «Николай Кузнецов» изготовлен 29 декабря 1990 года и поступил в 184-й тяжелобомбардировочный авиационный полк Дальней авиации ВВС СССР (Прилуки, Украина). В 1999 году был передан России в счет уплаты за природный газ, в ноябре того же года перелетел на авиабазу в Энгельс.

Бортовой номер с 2011 года - RF-94100. 9 августа 2008 года получил наименование «Николай Кузнецов». В 2008 году прошел контрольно-восстановительное обслуживание в КАПО (Казанское авиационное производственное объединение). Машина названа в честь советского конструктора Николая Кузнецова (1911-1995), занимавшегося созданием авиационных и ракетных двигателей (в том числе НК-32, установленных на Ту-160).

Ту-160 «Василий Решетников» передан Военно-воздушным силам в апреле-мае 1992 года. Проходил службу в 1096 тбап (тяжелый бомбардировочный авиаполк) и 121 гвардейском тбап. 23 декабря 1999 года получил имя «Василий Решетников». Бортовой номер с июня 2010 года — RF-94102. С июля 2008 по декабрь 2009 года проходил контрольно-восстановительное обслуживание в КАПО, модернизирован в августе-сентябре 2017 года. Назван в честь командующего Дальней авиацией в 1969-1980 годах Героя Советского Союза, генерал-полковника авиации Василия Решетникова.

То есть возраст одного стратегического бомбардировщика составляет 28 лет, второго — 26. Много это или мало? Для начала отметим, что все летательные аппараты делятся только на две категории — «летно годен» и «летно не годен». Никаких других градаций в этой сфере нет.

А теперь присмотримся к стратегическому бомбардировщику В-52 — основе стратегической авиации США. Это один из немногих самолетов, находящихся на вооружении уже более полувека. К разработке перспективного стратегического бомбардировщика В-52 в США приступили в далеком 1948 году. Первый полет опытного образца XB-52 состоялся 15 апреля 1952 года.

Всего было построено 744 самолета B-52 различных модификаций, из них 71 машина потеряна в результате летных происшествий. Последний самолет серии B-52 был построен в июне 1962 года.

То есть в настоящее время любой B-52 имеет возраст существенно более полувека. Планируется иметь на вооружении B-52H вплоть до 83-летнего возраста, до 2040 года, вплоть до полной выработки ресурса планера. По другим сведениям, у этого самолета есть шансы стать первой в мире машиной, которая простоит на вооружении более 100 лет. Сегодня в строю чуть более 70 машин этого типа. В-52 непрерывно модернизируется, на нем постоянно меняется БРЭО (бортовое радиоэлектронное оборудование), вооружение, поэтому устаревшим самолетом его назвать никак нельзя.

Тем не менее, любой из экземпляров стратегического бомбардировщика В-52 старше Ту-160 «Николай Кузнецов» на 28, а Ту-160 «Василий Решетников» — ровно на 30 лет. Называть после этого наши стратегические бомбардировщики Ту-160 «музейными экспонатами» по меньшей мере невежливо. Скорее всего, посол США в Колумбии Кевин Уитакер просто не в курсе этой фактуры.

Присмотримся теперь к стратегическому бомбардировщику ВВС США В-1В «Лансер». Считается, что толчком для создания нового советского бомбардировщика Ту-160 и послужило решение США разработать в рамках проекта AMSA (Advanced Manned Strategic Aircraft) перспективную машину, ставшую впоследствии Rockwell B-1 Lancer. Иными словами,

Ту-160 — это своеобразный ответ советского авиапрома на американский В-1. Они даже внешне во многом похожи.

«Лансер» был разработан в 1970-80-х годах компанией Rockwell International. Состоит на вооружении ВВС США с 27 июля 1985 года. Самолет производился с 1974 по 1988 год. Всего было построено около сотни машин этого типа. Примечательно, что самый свежий В-1В все же старше самого немолодого из двух российских «венесуэльских» Ту-160 (в частности, «Николая Кузнецова») на два года. Более того, почти все наши остальные Ту-160 изготовлены или примерно в эти же сроки, что и В-1В, или даже позже.

Что касается третьего стратегического бомбардировщика ВВС США — В-2 «Спирит», то они в незначительном количестве (всего 21 машина по цене $2 млрд за единицу) были изготовлены в 1988-1999 годах. То есть самому молодому «Спириту» уже почти 20 лет.

Самое главное, что тут надо отметить — возраст стратегического бомбардировщика не столь критичен для машин этого типа. Как правило, самолеты этого класса состоят на службе в течение долгих десятилетий. К примеру, отечественный стратегический бомбардировщик Ту-95 совершил первый полет в 1952 года, а последние машины этого типа (Ту-95МС) были выпущены в начале 1980-х годов. Самолеты Дальней авиации обычно эксплуатируются до полной выработки ресурса планера, а он у них, как правило, очень большой.

В течение срока службы машины непрерывно модернизируются, ремонтируются, оснащаются новым БРЭО, новыми авиационными средствами поражения и, как правило, отвечают всем требованиям времени. Тот же Ту-95 получил новую крылатую ракеты с обычной боевой частью с очень большой дальностью полета — по некоторым данным, более 5 тыс. км.

Наконец, помимо создания новых машин, в частности, перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА), как ранее писала «Газета.Ru», в России осуществляется программа Ту-160М2.

То есть в прежнем корпусе Ту-160 будет принципиально новый самолет. Он в несколько раз увеличит свои боевые возможности. Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160М2 будет оснащен новым локатором, новым пилотажным комплексом со всеми самыми современными средствами навигации (в том числе самыми современными лазерными гироскопами), а также системами связи, датчиками, топливными приборами и системами индикации.

Причем возрастут не только боевые мощности «Белого лебедя», но и возможности машины по его собственной защите. На основании самых современных российских разработок для этого самолета создается принципиально новый бортовой комплекс самообороны или комплекс радиоэлектронной борьбы. Ту-160М2 будет защищен по всем физическим полям как с земли, от зенитных ракетных систем, так и от всех типов перспективных авиационных средств поражения.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru».

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).