Пиар-наступление в Сирии: зачем Эрдоган дразнит США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара «через несколько дней» начнет новую военную операцию в Сирии. Об этом турецкий лидер сообщил, выступая на оборонном форуме в Анкаре. По его словам, войска развернут боевые действия к востоку от реки Евфрат, в районе, контролируемом курдскими Сирийскими демократическими силами (СДС).

Именно СДС президент Турции обозначил в качестве главных противников.

Анкара считает местные организации сирийских курдов — Отряды народной самообороны (YPG) — ответвлением Рабочей партии Курдистана, которую Турция признала террористической. Однако Эрдоган обозначил намерение также ликвидировать остатки «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ, организация запрещена в России), против которого воюют курды.

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«Турция готова немедленно уничтожить любое присутствие ИГ в этом районе», — цитирует Эрдогана Daily Sabah.

В Вашингтоне отреагировали на заявление турецкого лидера почти сразу. Пентагон считает недопустимым проведение односторонних военных операций на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил в среду, 15 декабря, официальный представитель американского оборонного ведомства Шон Робертсон.

«Односторонние военные операции на северо-востоке Сирии, проводимые любой стороной, особенно если американские военнослужащие могут присутствовать в этом районе или поблизости, вызывают серьезную озабоченность. Мы бы сочли подобные действия неприемлемыми», — приводит Reuters заявление Робертсона.

По утверждениям самого Эрдогана, данный шаг Анкары будет способствовать политическому урегулированию в Сирии и позволит «сделать эту территорию безопасной и более пригодной для жизни местного населения». Турция в прошлом провела на территории Сирии две военные операции: «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь». На пресс-конференции по итогам саммита G20 в Аргентине Эрдоган также заявлял, что Анкара в ближайшее время очистит от террористических формирований восток реки Евфрат в Сирии.

Анкара передает сигналы

На протяжении последних месяцев турецкий лидер неоднократно заявлял о намерениях провести операцию против курдских формирований «Сил народной самообороны», которые сосредоточены к востоку от реки Евфрат, подчеркивает президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. За минувшие два дня Турция перебросила военную технику и отряды специального назначения на границу с Сирией.

Об этом сообщил в среду телеканал ТРТ после слов президента Эрдогана о намерениях Анкары в ближайшее время провести операцию к востоку от реки Евфрат. По данным канала, турецкие боевые бронированные машины и автотехника направились из города Килис в сторону населенного пункта Йайладагы в провинции Хатай.

Ожидается, что они будут дислоцированы на приграничных КПП в этом регионе. ТРТ также сообщает о переброске отрядов спецназа к турецко-сирийской границе. В этой связи многие обозреватели заговорили о начале новой широкомасштабной операции Анкары в анклаве Кобани или же в окрестностях Манбиджа.

В Институте Ближнего Востока предполагают, что

это в большей степени пока чистый популизм со стороны турецкого президента, целью которого является не только игра на националистический сегмент своего электората, но и направление некого сигнала американцам.

Прежде всего, в ответ на их последние по времени действия по установлению системы наблюдательных постов на сирийско-турецкой границе в области их ответственности. США на прошлой неделе создали наблюдательные пункты, несмотря на призыв Анкары отказаться от их сооружения.

Об этом сообщили французские СМИ со ссылкой на официального представителя Пентагона полковника Роба Мэннинга. «По приказу министра [обороны Джеймса] Мэттиса США установили наблюдательные посты в северо-восточном приграничном регионе Сирии в целях обеспечения интересов безопасности Турции, нашего союзника по НАТО», — приводят издания его слова.

Глава Пентагона еще 21 ноября объявил о намерениях США установить несколько наблюдательных пунктов на сирийско-турецкой границе. Как сообщила Daily Sabah, Вашингтон пошел на такой шаг в связи с обеспокоенностью Анкары из-за нахождения в этом регионе курдских отрядов «Сил народной самообороны», которые турецкая сторона считает сирийским ответвлением запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана.

В конце ноября министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что решение Соединенных Штатов установить наблюдательные пункты на севере Сирии «осложнит ситуацию в и так непростом регионе».

На прошлой неделе турецкий министр на встрече со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри призвал Вашингтон отказаться от сооружения наблюдательных пунктов.

В рамках встречи G20 в Аргентине американскому и турецкому президентам не удалось четко согласовать дальнейшую реализацию совместной программы по функционированию совместных мониторинговых миссий в Манбидже.

Прошло около двух месяцев с начала реализации этой программы, и за все время было проведено всего два совместных патрулирования. При этом никакого отхода сил СНС (а если еще проще — курдов) из этого района не произошло. Более того, там на постоянной основе стали функционировать совместные патрули из тех же курдских боевиков и американцев. И частота их патрулирования намного превышает аналогичные действия американо-турецких сил.

В Институте Ближнего Востока обращают внимание и на тот факт, что

создание американцами стационарных пунктов наблюдения на севере Сирии носит характер наблюдения не за курдами, как об этом сообщил министр обороны США, а за активностью в этих районах как раз турецких сил и их сателлитов.

И сделано это было в ответ на действия турок в ноябре 2018 года, когда они обозначили некую военную активность на границе курдского анклава Кобани и тем самым вызвали отток курдов (если не сказать — паническое перемещение) из-под Хаджина на защиту своей территории.

В Институте Ближнего Востока напоминают, что тогда обстрелы турецкими войсками курдских позиций в пограничных районах на севере Сирии привели к потерям в рядах курдов. Погибла также 11-летняя девочка, получившая смертельное ранение в голову. В ответ на турецкие нападения командование «Сил демократической Сирии» объявило о временном прекращении наступления на форпосты террористов из группировки «Исламское государство» в провинции Дейр-эз-Зор.

В заявлении указывалось, что курдские бойцы полностью прекратят военные действия на восточном фронте против банд ИГ, если атаки турецких войск в Кобани и Телль-Абъяде будут продолжаться. В результате американцы предприняли несколько важных шагов по купированию этой ситуации, в том числе и прежде всего для того, чтобы сделать невозможными дальнейшие вооруженные провокации турок и успокоить курдов.

Таким образом, по мнению аналитиков Института Ближнего Востока,

нынешний популистский и больше пиаровский шаг Эрдогана направлен на попытку срыва в очередной раз курдского наступления на Хаджин, где ситуация медленно, но уверенно продвигается в сторону установления санитарного буфера американцев и их союзников из СДС по восточному берегу Евфрата.

Отряды вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) ликвидировали 55 террористов в ходе штурма города Хаджин на восточном берегу Евфрата. Об этом сообщило агентство «Фират». По его информации, курдские бойцы, которые составляют костяк СДС, отвоевали сейчас свыше 30% территории Хаджина. В этом городе находится один из последних форпостов экстремистской группировки «Исламское государство» на востоке Сирии.

Наступление на Хаджин, который обороняют около 4 тыс. террористов (эксперты в Институте Ближнего Востока считают более корректной цифрой 1,5-2 тыс. боевиков) началось в сентябре. Поддержку отрядам СДС оказывают ВВС международной коалиции во главе с США.

Как свидетельствует Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, самолеты коалиции при атаках на позиции ИГ наносят удары по домам мирных граждан. В результате, по его данным, в ноябре жертвами авианалетов западной коалиции на востоке Сирии стали 196 мирных жителей, в том числе свыше 70 детей.

МИД Сирии неоднократно отмечал в своих посланиях в Совет Безопасности ООН, что

ВВС коалиции применяют при атаках запрещенные боеприпасы с белым фосфором и кассетные бомбы.

По всей видимости, эти утверждения соответствуют действительности, полагают аналитики Института Ближнего Востока. Американцы торопятся и на фоне нежелания местных суннитов принимать курдов как военную силу применяют опробованный ими ранее алгоритм воздействия на ситуацию в Ракке.

Насколько реальна в настоящее время широкомасштабная военная операция Турции на севере Сирии, остается открыты вопросом, считают в Институте Ближнего Востока. Эксперты этой структуры предполагают, что в большей степени заявления Эрдогана — попытка блефа, так как поверить в то, что президент республики в нынешней тяжелой экономической ситуации в Турции решил всерьез повоевать с американцами и их союзниками, сложно.

На это указывает и очень ограниченный по численности перебрасываемый воинский контингент. Первые две свои операции потребовали от турок мобилизации сил практически всех своих сирийских союзников, и если бы американцы не решили в рамках оптимизации сил и средств сдать Африн, то турки бы воевали бы там до сих пор.

Первый раз в ноябре пошантажировать американцев у турок получилось, но совсем не факт, что это получится у Эрдогана во второй раз, считают в Институте Ближнего Востока.