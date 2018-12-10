Продажи оружия: Россия вышла на второе место

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI) опубликовал очередной ежегодный рейтинг ста крупнейших военно-промышленных компаний мира за 2017 год. Согласно новым данным, в прошлом году объем продаж вооружений и военных услуг крупнейшими военно-промышленными компаниями SIPRI Топ-100 составил $398,2 млрд.

Общий объем продаж увеличился на 2,5% по сравнению с 2016 годом и на 44% по сравнению с 2002-м.

Рост объема продаж вооружений и военных услуг в Топ-100 наблюдается третий год подряд.

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Американские компании продолжили лидировать в рейтинге. Всего в список вошли 42 корпорации из США. Их совокупный объем продаж вырос на 2,0% и составил $226,6 млрд, или 57% от общего объема продаж в рейтинге.

Кроме того, пять американских компаний попали в десятку крупнейших военно-промышленных предприятий. «Американские компании получают непосредственную выгоду от продолжающегося спроса Министерства обороны США на вооружения», — отмечает директор Программы вооружений и военных расходов SIPRI Од Флеран. Его слова приводит блог bmpd, выходящий под эгидой Центра анализа стратегий и технологий.

Lockheed Martin остался крупнейшим в мире производителем вооружений в 2017 году, он продал оружия на $44,9 млрд. «Разрыв между Lockheed Martin и Boeing — двумя крупнейшими производителями вооружений в мире — увеличился с $11 млрд в 2016 году до $18 млрд в 2017-м», — добавляет Од Флеран.

Россия переместилась на второе место рейтинга. Совокупный объем продаж вооружений российскими компаниями составил 9,5% от общемирового в рейтинге SIPRI Топ-100.

«Это сделало Россию вторым по величине производителем вооружений в рейтинге Топ-100 в 2017 году — с 2002 года данную позицию занимала Великобритания», — подчеркивает заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

В 2017-м продажи оружия 10 российских компаний, входящих в Топ-100, увеличились на 8,5% и составили $37,7 млрд. «С 2011 года наблюдается значительный рост объема продаж вооружений российскими компаниями, — сообщает Симон Веземан, старший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI, — это согласуется с возросшими расходами России на закупки оружия для модернизации ее вооруженных сил».

Один российский производитель впервые вошел в десятку крупнейших мировых военно-промышленных компаний. «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», который уже является крупнейшей в России компанией, производящей вооружения, в 2017 году увеличил объем продаж вооружений на 17% до $8,6 млрд», — сообщает Александра Куимова, младший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI.

Концерн ВКО «Алмаз-Антей опережают корпорации Thales (Франция, восьмое место в рейтинге) и Leonardo (Италия, девятое место). На седьмом месте — Airbus Group (ранее «Европейский аэрокосмический и оборонный концерн»).

Возглавляют рейтинг корпорации Соединенных Штатов: Lockheed Martin, Boeing Company, Raytheon, Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation. На четвертом месте — британская BAE Systems.

Вместе с еонцерном «Алмаз-Антей» в рейтинг входят и другие российские компании: «Объединенная авиастроительная корпорация» (14 место), Объединенная судостроительная корпорация (15 место), корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (23 место), «Вертолеты России» (29 место), «Высокоточные комплексы (34 место), «Объединенная двигателестроительная корпорация» (40 место), КРЭТ (52 место), УВЗ (66 место) и другие.

В прошлом году совокупный объем продаж вооружений 24 компаний в Западной Европе, входящих в Топ-100, увеличился на 3,8% до $94,9 млрд., что составило 23,8% от общего объема. Великобритания оставалась крупнейшим производителем оружия в Западной Европе с продажами в $35,7 млрд. Всего в Топ-100 вошли семь британских компаний.

«Совокупный объем продаж вооружений британскими компаниями вырос на 2,3% по сравнению с 2016 годом, — сообщает Од Флеран, — это в значительной степени объясняется увеличением объемов продаж вооружений компаниями BAE Systems, Rolls-Royce и GKN». Компания BAE Systems, которая занимает четвертое место в рейтинге Топ-100, является крупнейшим производителем оружия в Великобритании. В 2017 продажи вооружений компании выросли на 3,3% и составили до $22,9 млрд.

Обороты увеличили и турецкие компании. «Значительный рост продаж отражает стремление Турции развивать свою военную промышленность, чтобы удовлетворить растущий спрос на оружие и стать менее зависимой от иностранных поставщиков», — отмечает Питер Веземан, старший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI.

Четыре индийские корпорации, входящие в Топ-100, продали вооружений на $7,5 млрд в 2017 году — доля 1,9%.

На 81 месте списка SIPRI находится Укроборонпром — объединение предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины под государственным управлением.

Оно входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. Более того, Укроборонпром поднялся в рейтинге SIPRI за истекший год на два пункта, а продажи украинского оружия превысили 1 млрд долл. Укроборонпром — единственная компания на постсоветском пространстве (за исключением российских), которая вошла в Топ-100.

Базу данных по военной промышленности создали в SIPRI в 1989 году. В ней учитываются продажи как на внутреннем, так и на внешнем рынках. С 2002-го в статистику начали включать и российские компании. Китай по-прежнему не охвачен этой базой.