Спасательная операция: упали два боевых самолета США

Два военных самолета ВМС США столкнулись в воздухе возле берегов Японии в четверг, 6 декабря. Об этом сообщает Корпус морской пехоты США в твиттере.

«Поисково-спасательные операции продолжаются в связи с катастрофой [самолета-заправщика] С/KC-130 и [истребителя-бомбардировщика] F/A-18 у побережья Японии, произошедшей в районе 02:00 [по токийскому времени] 6 декабря. Ведется расследование обстоятельств катастрофы»,

— говорится в сообщении.

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На бортах самолетов находились семь человек. По данным телеканала NHK, в ходе совместной американо-японской спасательной операции удалось спасти двух пилотов. Японские силы самообороны направили на место столкновения шесть кораблей береговой обороны и один самолет.

На F/A-18 установлена цифровая электростанционная система управления полетом с четырехкратных резервированием.

Как пишет РИА «Новости», четыре бортовых ЭВМ обеспечивают управление самолетом F/A-18 по крену, тангажу и рысканию. Каждая ЭВМ работает автономно и расположена в отдельном отсеке, что обеспечивает повышенную живучесть системы электростанционного управления самолетом.

Этот истребитель является основным боевым самолетом ВМС США. Состоит на вооружении ряда стран Европы и Азии, применялся в военных операциях в Ливии, Ираке, Югославии.

Самолеты приписаны к базе морской пехоты США в Ивакуни. Катастрофа могла произойти в ходе дозаправки в воздухе.

МИД Японии запросил у США подробности столкновения двух военных самолетов у своего побережья, передает НСН со ссылкой на агентство Kyodo. Токио также передал американскому командованию соболезнования в связи с чрезвычайным происшествием.

Это не первая авария, с которой сталкиваются ВМС США за последние два года. В ноябре 2018 года истребитель-бомбардировщик американских ВМС F/A-18 рухнул в море в районе японской префектуры Окинава к востоку от одноименного острова. Об этом сообщает официальное издание Пентагона Stars and Stripes.

Оба пилота катапультировались и были впоследствии спасены. Причиной падения стали проблемы с двигателем. Крушение произошло в 300 км от острова Китадайто. Самолет совершал тренировочный полет, взлетев с палубы атомного авианосца USS Ronald Reagan («Рональд Рейган»).

В конце октября вертолет ВМС США MH-60 «Морской ястреб» упал на палубу атомного авианосца, находившегося в плавании в Филиппинском море.

Другой инцидент произошел в ноябре 2017 года — тогда самолет ВМС США C-2А «Грейхаунд», входящий в авианосную группу этого судна, упал в Филиппинском море с 11 моряками на борту. Восемь членов экипажа были спасены, трое погибли.

Ударная группа ВМС США, флагманом которой является «Рональд Рейган», базируется в Японии в порту «Йокосука», расположенном в Токийском заливе.

Седьмой флот, базирующийся в японском портовом городе Йокосука, является самым крупным развернутым подразделением американских ВМС. Он включает в себя 70 кораблей, 140 самолетов, а также порядка 20 тыс. моряков. Подразделение является частью Тихоокеанского флота ВМС США, в зону его ответственности входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана. Свои операции Седьмой флот проводит на территории площадью 124 млн кв. км с баз в Японии, Южной Корее и Сингапуре.

Как сообщает ФАН, в апреле 2017 года вертолет Военно-морских сил США потерпел крушение в водах Тихого океана неподалеку от острова Гуам. По сообщению пресс-службы ВМС США, крушение вертолета произошло во время штатного полета.

Потерпевший крушение вертолет MH-60R Sea Hawk базировался на борту эсминца USS Sterett, который 31 марта вышел из Сан-Диего для проведения операций в западной части Тихого океана.