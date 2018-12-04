Война в заливе? США направили флот к берегам Ирана

США направили в Персидский залив группу кораблей во главе с атомным авианосцем John C. Stennis с целью демонстрации силы Ирану, сообщает The Wall Street Journal.

Заход американских кораблей будет первой подобной операцией в Персидском заливе за последние восемь месяцев.

Как сообщают источники издания, John C. Stennis будет находится в регионе около двух месяцев. В воды региона авианосец и группа других кораблей зайдут к концу текущей недели.

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По мнению Пентагона, присутствие американского авианосца «определенно обеспечит позитивную разницу» в расстановке сил на случай враждебных действий Ирана в этих водах.

Если эти сообщения подтвердятся, можно будет говорить, что Вашингтон «принял вызов», брошенный Тегераном в конце октября. Тогда глава аэрокосмических сил заявил Ирана, что

Иран располагает ракетами, которые могут поразить военные базы Соединенных Штатов, а также американские авианосцы в Персидском заливе.

Военный подчеркнул, что армия Ирана применит оружие, если их спровоцируют США. «Наши ракеты «земля-море» имеют область поражения 700 км... авианосцы США являются нашими целями», — подчеркнул глава аэрокосмических сил Ирана.

Он не уточнил, какими действиями американская сторона может спровоцировать военный конфликт в регионе. Однако Вашингтон не стал игнорировать это заявление.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран испытывает баллистическую ракету, применение которой запрещается Конвенцией ООН.

Впрочем, МИД Ирана не оставил эти обвинения без внимания. Официальный представитель ведомства Бахрам Касеми уверяет, что «ракетная программа [Ирана] носит оборонительный характер и разработана в соответствии с потребностями страны». «Никакая резолюция Совета безопасности ООН не запрещает ракетную программу или иранские ракетные испытания», — подчеркнул Касеми.

Но даже без учета ракетной программы у Ирана и США есть достаточно причин для роста эскалации, в том числе и в Персидском заливе.

Все упирается в санкционное давление на Иран со стороны США. Еще до введения последней волны санкций, которая состоялась 5 ноября этого года, Тегеран говорил, что если США будут добиваться запрета на продажу иранской нефти, иранские власти пойдут на закрытие Ормузского пролива.

Этот пролив соединяет Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Его закрытие фактически означает возможность для Ирана заблокировать поставки нефти в заливе для любых стран.

Во вторник, 4 декабря, президент Ирана Хасан Рухани вновь повторил свою угрозу. По его словам, Тегеран предупредил Вашингтон о возможном прекращении экспорта нефти из Персидского залива, если Тегеран будет лишен возможности поставок своих углеводородов на внешние рынки.

«США не смогут остановить экспорт иранской нефти и должны знать, что в случае препятствования Ирану в продаже его топлива никакая нефть не пойдет на экспорт из Персидского залива», — сказал Рухани.

По словам иранского президента, «США хотят запретить Ирану экспортировать нефть, намерены препятствовать торговле страны с миром и стремятся изолировать Тегеран в регионе». «Однако на всех обозначенных направлениях позиции нашей страны остаются стабильными, и иранский народ сможет одержать победу в этом противостоянии», — подчеркнул он.

Вполне возможно, что именно угрозы Тегерана помешать свободной торговле нефтью в заливе провоцируют США на демонстрацию силы. Поскольку еще недавно, если верить источникам телеканала CNN в Пентагоне, в Вашингтоне отказывались размещать дополнительные силы в Персидском заливе.

По данным телеканала, в ноябре военное ведомство США отклонило просьбу Центрального командования о размещении дополнительных военных ресурсов, в том числе авианосца, в Персидском заливе. Такой запрос был сделан на фоне опасений, что Иран может развернуть военную операцию против США в ответ на санкции.