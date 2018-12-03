Лондон готовит «предательство»: как F-35 ссорит союзников

Великобритания рискует серьезно уменьшить свою военную мощь из-за того, что два новых авианосца в составе ВМС Королевства могут не получить самолеты F-35 для комплектования авиационных групп на этих кораблях.

В свою очередь, по мнению военных экспертов Великобритании, это повлечет за собой разрыв связей с Соединенными Штатами.

В основе подобного неблагоприятного развития событий лежат возникшие разногласия по поводу закупки перспективных самолетов. Об этом предупреждают источники Sky News в оборонно-промышленном комплексе Соединенного Королевства.

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«Все дело в том, что малозаметный многофункциональный истребитель-бомбардировщик 5-го поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II выпускается в трех версиях», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Собеседник издания напомнил, что F-35A — это самая технологически простая, облегченная и дешевая версия F-35; F-35B — самолет для Корпуса морской пехоты США и Королевского флота Великобритании; F-35C — самолет для ВМС США.

Два информатора канала Sky News, близких к ВМС Великобритании, обвиняют высокопоставленных представителей Королевских ВВС в попытке сэкономить на нуждах авиации.

Источники осуждают командование британских ВВС в стремлении к закупке самолета 5-го поколения F-35 в самой простой и дешевой версии А, которая может эксплуатироваться только со стационарных бетонных взлетно-посадочных полос

По мнению ВВС, закупка Соединенным Королевством первых 48-ми самолетов должна быть осуществлена именно в этой версии вместо машин F-35B, обладающих возможностями укороченного взлета и вертикальной посадки. А между тем именно истребителями-бомбардировщиками этого типа предполагается комплектование авиационных групп на авианосцах Великобритании класса «Куинн Элизабет».

Источники Sky News заявляют, что любое сокращение закупок самолетов 5-го поколения F-35 в версии В, которая может эксплуатироваться с палубы авианосцев «Куинн Элизабет» и «Принц Уэльский», станет огромной ошибкой.

Это приведет к тому, полагают информаторы канала, что британские авианосцы, цена каждого из которых составляет 3 миллиарда фунтов, лишатся авиагрупп F-35, которые на обозримый срок должны составить основу авиации флота.

«Это полностью подорвет программу создания авианосного флота Соединенного Королевства в целом», — сказал один из источников Sky News.

«Нет никаких особых причин для Королевских ВВС, чтобы иметь только F-35 в самой технологически простой, облегченной и дешевой версии. Если этот самолет не сможет эксплуатироваться с палубы авианосца, то и нет никакого смысла в его закупках», — добавил информатор телеканала.

Источник продолжил: «Военно-морские силы Соединенного Королевства пребывают в сильном раздражении, но, самое главное, ВМС Великобритании не могут поверить, что Королевские ВВС ставят свои интересы выше того, что является лучшим для государства».

«Это просто позор, и этому нельзя позволить произойти. Это должно быть остановлено здесь и сейчас», — заключает информатор Sky News.

Министерство обороны Великобритании настаивает, чтобы закупка первых 48 самолетов F-35, а более трети из них уже поставлено (поставки остальных предполагается завершить к 2025 году), осуществлялась исключительно в варианте B, то есть с возможностью укороченного взлета и вертикальной посадки.

«Первоначально Великобритания планировала закупить в общей сложности 138 самолетов Lockheed Martin F-35B», — напоминает Константин Макиенко.

Источник Sky News в ВВС Соединенного Королевства дал понять, что предоставленная им информация не является слухами или результатом его личной неосведомленности.

Однако другие источники, обладающие информацией о предполагаемой структуре закупок различных версий F-35 заявили, что окончательное решение относительно последней партии F-35 из 13 самолетов (из первых 48 единиц) вряд ли будет принято до конца следующего года.

Они заявили, что любое изменение структуры закупок F-35 вызовет вполне мотивированное возмущение в США, которые во многом помогли Великобритании в создании современного авианосного флота.

«Версия F-35B также поступает на оснащение Корпуса морской пехоты США. Машины этого типа должны составить основу авиагрупп новых универсальных десантных кораблей типа «Америка», по сути представляющих собой легкие авианосцы с ограниченными возможностями для высадки десанта и значительно расширенными, по сравнению с кораблями прошлого поколения «Уосп», возможностями авиагруппы», — рассказал Макиенко.

«Что не понимают эти люди, так это масштабов потенциального ущерба, который может нанести американо-британским отношениям конфликт между ВВС и ВМС, связанный с F-35», — сказал один из источников Sky News.

«Соединенные Штаты рассматривают Королевские ВМС как флот, который имеет в своем боевом составе авианосцы. Однако авиагруппы этих авианосцев должны быть оснащены самолетами, успешно решающими боевые задачи в войнах будущего», — полагают источники британского телеканала.

«Если ВМС Соединенного Королевства появятся на театре военных действий без авианосцев с перспективными боевыми самолетами, то это полностью подорвет боевые и оперативные возможности их флота. А для США это имеет очень важное значение.

Если Королевские ВВС пойдут на вариант закупки истребителей F-35 за счет авианосцев, то это будет воспринято в США как предательство», — считают информаторы Sky News.

F-35B стоит 90 миллионов фунтов за самолет, а F-35A - 70 млн. фунтов за единицу. Согласно инсайдерской информации, исходящей из британского министерства обороны, вряд ли Соединенное Королевство закупит все 138 машин, изначально запланированных к приобретению.

Высокопоставленные представители Королевских ВВС, безусловно, отдают себе отчет в том, что лучше всего было бы закупить как варианты F-35A, так и варианты F-35B. Они отмечают, что модель А более дешевая, чем B, обладает большей дальностью полета и большей боевой нагрузкой.

Два источника Sky News между тем утверждают, что некоторые офицеры Королевских ВВС потому выступают за вариант F-35A, потому что они не хотели бы осложнять эксплуатацию этой машины, которая была бы связана с палубными версиями самолета.

Весьма далекий от споров и конкуренции между видами вооруженных сил Соединенного Королевства, военный эксперт и редактор информационно-аналитического издания Defense Analysis Фрэнсис Туса заявил Sky News, что Великобритания не может позволить себе иметь на оснащении сразу две различных модификации малозаметного многофункционального истребителя-бомбардировщика 5-го поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II.

По его мнению, одновременная эксплуатация обоих вариантов F-35 - А и В - сильно удорожит программу машин 5-го поколения для Великобритании. А лишних денег в Королевстве нет, заявил господин Фрэнсис Туса.