«Явное самоубийство»: что известно о смерти адмирала США

В Бахрейне на 59-м году жизни умер командующий Пятым флотом Военно-морских сил США Скотт Терни. Об этом в твиттере рассказал начальник военно-морских операций ВМС США Джон Майкл Ричардсон.

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«Моя печальная обязанность сообщить вам, что сегодня вице-адмирал Скотт Стерни, наш командир Пятого флота, был найден покойным в своей резиденции в Бахрейне», — пояснил военный.

Он попросил поддержать семью Стерни в своих мыслях и молитвах, и напомнил о неприкосновенности частной жизни, передает ФАН.

«Скотт Стерни был военно-морским воином, он был преданным мужем и отцом, и он был хорошим другом для всех», — заявили в Пентагоне.

Заместитель командира Пятого флота Пол Шлис принял командование. Известно также, что вице-адмирал Джим Маллой — замначальника по операциям и стратегии — прилетит в Бахрейн.

Между тем CBS News со ссылкой на должностные лица в минобороны сообщил, что американские военные назвали произошедшее «очевидным самоубийством».

Военно-морская уголовная следственная служба и министерство внутренних дел Бахрейна расследуют смерть Стерни,

сказали в ВМС, но признаков уголовного преступления они пока не нашли.

Пятый флот — оперативный флот ВМС США, в зону ответственности которого входит западная часть Индийского океана и Персидский залив. Основной пункт базирования флота — Манама (Бахрейн).

В состав флота входят на ротационной основе корабли Атлантического и Тихоокеанского флотов ВМС США. За исключением штаба и отделов обеспечения, оперативные формирования флота постоянного состава не имеют. Силы и средства выделяются в их состав приказом Оперативного штаба ВМС по мере необходимости.

Пятый флот США играет важную роль в политике Белого дома на Ближнем Востоке. Американский адмирал Альфред Мэхэн написал в своей книге «Влияние морской мощи на историю», что ВМС оказывают влияние на политику уже фактом своего существования, передает портал Military Arms.

Так, в июле нынешнего года президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «такими последствиями, с которыми Тегеран не сталкивался никогда за всю историю». Об этом глава Белого дома написал в своем твиттере.

По словам Трампа, Америка больше не будет небрежно относиться к «безумным словам, насилию и смерти» в Иране. Кроме того, он призвал иранского президента Хасана Роухани к осторожности.

Глава же Исламской республики Иран призвал США воздержаться от войны, и посоветовал Дональду Трампу «не играть с огнем». Он добавил, что иранцы «никогда и никому не будут отбивать поклоны».

Впрочем, ранее между военными двух стран происходили и реальные боевые инциденты. Так, в 2008 году

пять патрульных катеров Корпуса стражей исламской революции приблизились менее, чем на 200 метров к трем судам Пятого флота ВМС США,

которые, по словам американского командования, находились в тот момент в международных водах.

Запись, представленная капитаном одного из американских кораблей, свидетельствует, что катера КСИР угрожали открыть огонь по американцам. В ответ Иран опубликовал видеозапись, на которой имеют место радиопереговоры в стандартном режиме.

Взаимные угрозы по поводу перекрытия Ормузского пролива вновь зазвучали в 2011 году. Бывший тогда вице-президентом Ирана Мохаммад Реза Рахими раскритиковал экономические санкции США, пригрозив заблокировать пролив. По словам командующего иранскими ВМС адмирала Сайяри, перекрыть Ормуз — легче, чем отнять конфетку у ребенка.

В Госдепе США иранскую риторику назвали «пустословием» и попыткой отвлечь мировое сообщество от ядерной программы Тегерана. При этом в Пентагоне отметили, что Пятый флот ВМС США, дислоцированный в Персидском заливе, всегда сумеет дать силовой ответ на всякий ультиматум.

Интересно, что, несмотря на присутствие на своей территории американских военных, король Бахрейна Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа в январе 2016 года выражал заинтересованность в покупке многоцелевого истребителя Т-50 (ПАК ФА), который разрабатывает российская авиакомпания «Сухой».

Ранее — в 2011 году — Бахрейн приобрел у России партию стрелкового вооружения, после того как Великобритания и Франция ввели эмбарго на поставку оружия в эту страну. Позднее «Рособоронэкспорт» заявил о поставках в Бахрейн противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ».