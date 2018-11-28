Русские идут! Порошенко ждет вторжения танков на Украину

Украине угрожает полноценная война с Россией. Такое мнение выразил президент Украины Петр Порошенко в интервью местным телеканалам, сообщает пресс-служба украинского главы на официальном сайте.

«Я хочу, чтобы никто не думал, что это игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией»,

— заявил Порошенко.

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Согласно разведданным, возле границ Украины сконцентрирована в больших количествах российская военная техника, добавил Порошенко. Он продемонстрировал ряд спутниковых снимков за осень 2018 года, на которых запечатлены военные базы и танки.

«Как вы видите, количество танков на базах, расположенных вдоль нашей границы выросла в три раза. Для чего они были туда передислоцированы? Количество подразделений, которые были передислоцированы вдоль нашей границы, причем по всей длине, кардинально возросло», — добавил глава Украины.

Именно поэтому, добавил он, в 10 украинских регионах было введено военное положение. Напомним, оно было введено на 30 дней, c середины дня 26 ноября по середину дня 26 декабря 2018 года.

Военное положение вводится при этом не на всей территории Украины, а в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченского пролива.

Порошенко также подчеркнул, что российские военные «напали» на украинских моряков и «захватили» корабли в Керченском проливе, что является «чрезвычайным происшествием, произошедшим впервые за 4,5 года российской агрессии».

«Официально, без всякого срыва шевронов, без «зеленых человечков» российские военные корабли в огромном количестве атаковали корабли Вооруженных сил Украины», — убежден украинский глава, сообщает НСН.

По мнению Порошенко, «наши защищались и только защищались», а российские пограничники якобы «ждали, пока [украинцы] откроют огонь и кого-то убьют». Наконец, он добавил, что действия российских военных «четко попадают под международное определение агрессии, <...> определенной конвенциями ООН».

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что президент Украины Петр Порошенко «старается выжать все из собственной провокации», сообщает ФАН.

«Порошенко в очередной раз заявил — на сей раз в эфире СNN, что Россия якобы сосредотачивает огромные войска на границе с Украиной. Старается выжать все, что можно, из собственной провокации. Уж сколько раз он кричал о готовящемся вторжении России. И вот опять — все та же шарманка», — заявил член Совета Федерации.

Напомним, 26 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что действия Украины – провокация.

«Это была однозначно провокация. <...> Были нарушены ключевые положения международного права, не только морского, но и общего международного права, включая устав ООН, включая и конвенцию морского права 1982 года и другие международно-правовые инструменты, которые многократно требуют от всех государств уважать суверенитет другого государства», – заявил глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что действия кораблей-нарушителей угрожали безопасности движения по акватории.

«Это произошло достаточно опасными методами — маневрирование в узком проливе. Это создавало угрозы и риски для нормального движения судов по этой акватории», – добавил он. Кроме того, заявил министр, у Москвы нет никаких сомнений в том, что приказ о провокации отдали власти Украины.

Инцидент произошел утром воскресенья, 25 ноября, у берегов Крыма. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир вышли из Одессы в направлении Мариуполя.

В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после продолжительных требований остановиться, решительно пресекли попытки украинских моряков нарушить границу РФ. Пограничный корабль «Дон» совершил морской таран рейдового буксира ВМС Украины. В сети впоследствии была опубликована видеозапись, предположительно, из рубки «Дона», на которой момент столкновения с украинским кораблем показан от начала и до конца.

Многие СМИ опубликовали запись с вырезанной звуковой дорожкой, поскольку на оригинальном видео слышна радостная матерная брань и решительные команды капитана пограничного корабля. «Дон» врезался в украинское судно с правого борта. В результате морского тарана был поврежден главный двигатель украинского корабля и обшивка.

Некоторое время спустя уже в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В Госпогрануправлении ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву.

Фактически украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации. Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам общенародного референдума, в поддержку воссоединения высказались более 95% населения. Киев отказывается признавать итоги плебисцита.