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Попытка №2: на Украине вводят военное положение. LIVE

Как на Украине опять вводят военное положение

На четвертый день после конфликта украинских ВМС и российских пограничников в Керченском проливе на Украине вводят военное положение. Его условия стали предметом жарких споров украинских политиков из-за возможного влияния на грядущие выборы. Накануне официальное вступление указа о военном положении сорвалось из-за публикации неправильной версии документа. В каком виде в итоге будет принят указ, — «Газета.Ru» рассказывает в режиме онлайн.
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11:18

К вопросу о «полномасштабной войне». С такими заявлениями Порошенко выступил в интервью украинским телеканалам. По словам украинского лидера, у него якобы имеются данные разведки, свидетельствующие о том, что вблизи границ Украины Россия якобы сконцентрировала военную технику, в том числе танки.

Порошенко при этом заявил, что после инцидента в Керченском проливе Киев должен был «обеспечить украинские вооруженные силы на отпор в случае широкомасштабного наземного вторжения».

«И поэтому я хочу, чтобы никто не думал, что это игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией», — заявил Порошенко, добавив, что якобы именно этот факт заставил его ввести на Украине военное положение.

11:02

Киев, тем не менее, настроен куда более воинственно. Мало того что президент Украины Петр Порошенко заявил об угрозе «полномасштабной войны» с Россией (в Москве на протяжении всех почти 5 лет конфликта эту мысль в принципе отвергали), так еще украинские депутаты заявляют о переговорах с Вашингтоном о создании военной базы США на территории Украины. «Если говорить о политическом уровне, диалог с американцами об этом ведется. Если о юридическом, то надо говорить, наверное, ближе к интеграции Украины в НАТО», — заявил депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник.

Впрочем, Вашингтон никаких гарантий в этом направлении Киеву не дает.

10:48

Впрочем, надо отметить, что в Европе на конфликт в Керченском проливе реагируют куда более сдержанно, чем хотелось бы, как представляется, нынешним киевским властям. По крайней мере, Франция и Германия выступают против ужесточения санкций против Москвы на фоне инцидента. Об этом, в частности, пишет германское издание Welt со ссылкой на дипломатические источники в Европейском союзе. Источник издания сообщил, что во вторник на секретном заседании комитета по политике и безопасности в Брюсселе дипломаты обеих стран заявили о важности принятия «мер по укреплению доверия», к которым санкции не относятся.

10:35

Ситуация вокруг Керченского пролива вызывает напряженность во всех смыслах. В частности, во вторник, 27 ноября, в районе пролива и Крымского моста был замечен противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США, который провел разведывательный полет. Об этом сообщил мониторинговый портал PlaneRadar в своем твиттере, передает РИА «Новости». Ранее в тот же день, по данным все того же портала, разведполет выполнил стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk, который также провел мониторинг линии разграничения в Донбассе.

10:18

Конфликт между Россией и Украиной по поводу акватории Черного и Азовского морей подогревался давно — с марта 2018 года, когда Киев захватил российский сейнер «Норд» с моряками на его борту. После произошел еще ряд аналогичных инцидентов. Москва после данного инцидента усилила досмотр суден, следующих через Керченский пролив, из-за чего Киев длительное время обвинял Россию, хотя и признавал, что протоколов Москва не нарушает. Пика конфликт достиг 25 ноября, когда корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили государственную границу России и зашли во временно закрытую российскую акваторию, где на протяжении нескольких часов выполняли опасные маневры, игнорируя требования российских пограничников.

После этого все три корабля были задержаны примерно в 20 км от российского побережья и в 50 км к юго-западу от обычного места прохода судов под Крымским мостом.

10:05

Запад реагирует на инцидент в Керченском проливе с уже ни у кого не вызывающей ни у кого удивления стабильностью — действия Москвы по защите своих территориальных границ назвали «агрессией», а президент США Дональда Трамп даже допустил возможность отмены переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, которые должны были состояться на полях саммита «большой двадцатки» (G20), который пройдет в Аргентине 29 ноября — 1 декабря.

«Мне не нравится эта агрессия. Я вообще не хочу агрессии», — сказал Трамп.

10:00

Второй спорный момент — это область действия военного положения. В изначальном предложении говорилось, что оно будет действовать на территории всей страны. О таких же условиях говорилось в опубликованном по ошибке документе.

Однако украинские депутаты смогли добиться изменений в этом пункте указа. В итоге военное положение должно будет действовать в десяти областях Украины, которые граничат с Россией и Приднестровьем, а также имеют выход к Черному и Азовскому морям: Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях.

Стоит отметить, что до 2014 года в этих областях на выборах стабильно побеждали пророссийские партии и политики.

09:55

В опубликованном 27 ноября в газете «Урядовый курьер» указе говорилось, что военное положение вводится сроком на 60 дней. Такой срок изначально предлагался Советом нацбезопасности и обороны (СНБО), это предложение поддержал президент Порошенко. Однако в Верховной рады эту инициативу не оценили. Дело в том, что по украинским законам введение военного положения сроком на два месяца фактически означало отмену или как минимум перенос президентских выборов, которые должны пройти 31 марта 2019 года. Проводить выборы и предвыборную кампанию, которая официально должна начаться 31 декабря, во время военного положения запрещено законом.

Поэтому в Верховной раде настояли на сокращении сроков до 30 дней. Порошенко пошел на уступки и подал в парламент новую версию указа, за которую проголосовали 276 из 450 депутатов.

При этом все еще актуальным остается вопрос, с какого момента вести 30-дневный отсчет — в различных версиях документа говорилось, что военное положение вводится с 26 или с 28 ноября. В Раде голосовали за проект, в котором говорилось, что военное положение вводится 28 ноября в 14.00 (15.00 по московскому времени).

09:45

Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня, как ожидается, окончательно прояснится ситуация с военным положением на Украине. Инициатива СНБО, поддержанная президентом Петром Порошенко, после жарких споров в Верховной раде все же была одобрена, претерпев некоторые изменения.

Однако когда вопрос дошел до обнародования президентского указа и его вступления в силу, началась путаница — сроки военного положения и область его применения не совпадали с теми, за которые проголосовала Верховная рада.

Мы следим за процессом введения военного положения на Украине в режиме онлайн.