Попытка №2: на Украине вводят военное положение. LIVE

К вопросу о «полномасштабной войне». С такими заявлениями Порошенко выступил в интервью украинским телеканалам. По словам украинского лидера, у него якобы имеются данные разведки, свидетельствующие о том, что вблизи границ Украины Россия якобы сконцентрировала военную технику, в том числе танки.

Порошенко при этом заявил, что после инцидента в Керченском проливе Киев должен был «обеспечить украинские вооруженные силы на отпор в случае широкомасштабного наземного вторжения».

«И поэтому я хочу, чтобы никто не думал, что это игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией», — заявил Порошенко, добавив, что якобы именно этот факт заставил его ввести на Украине военное положение.