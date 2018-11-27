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«Выполняли задачи»: СБУ созналась в контроле над моряками

В СБУ признали, что ее сотрудники были на борту задержанных кораблей

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак подтвердил, что на кораблях ВМСУ, задержанных пограничной службой РФ, находились украинские контрразведчики. Ранее об этом сообщала ФСБ России.

По словам главы СБУ Василия Грицака, сотрудники спецслужбы, находившиеся на кораблях Военно-морских сил Украины (ВМСУ), задержанных российскими пограничниками, «выполняли служебные задачи контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины». Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского ведомства.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила, что провокацию в Керченском проливе координировали два сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ).

«Координацию провокации осуществляли два сотрудника СБУ, которые находились непосредственно на украинских судах», — отметили в ФСБ.

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В ведомстве подчеркнули, что провокация была инициирована прямым указанием Киева.

Сотрудник СБУ Андрей Драч, который в момент задержания находился на украинском катере «Никополь», подтвердил, что экипаж предупреждали о нарушении ими государственной границы России, передает ТАСС со ссылкой на видео допроса, распространенное Центром общественных связей ФСБ.

По его словам, 23 ноября он получил задачу следовать из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.

«Мы зашли в территориальные воды России, где нас предупреждала береговая охрана России, что мы нарушаем законодательство России. Говорили, чтобы мы покинули воды России», — заявил Драч.

Он отметил, что береговая охрана предупредила о необходимости покинуть российские территориальные воды и ждать дальнейшего решения о прохождении через Керченскую протоку.

Ранее ФСБ сообщила о неопровержимых доказательствах провокации Киева в Черном море и пообещала опубликовать данные в ближайшее время.

Капитан третьего ранга ВМС Украины Владимир Лесовой, задержанный в Керченском проливе за нарушение государственной границы России, признался на допросе в сознательной провокации. Видеозапись с признанием Лесового была опубликована ЦОС ФСБ.

«На борту были стрелковое оружие и пулеметы с боекомплектами. <...> Осознавал, что действия украинских судов носят провокационный характер. Запросы российских пограничников по УКВ-радиостанции игнорировал намеренно», — заявил украинский военнослужащий.

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев дал комментарий в связи с ситуаций, сложившейся после инцидента между Россией и Украиной в Керченском проливе. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

По его словам, произошедшее является «грубейшим нарушением» международного морского права. «Военные моряки Украины стали разменной картой в политической игре президента [Украины Петра] Порошенко и его соратников», — заметил Патрушев.

Он добавил, что Порошенко, таким образом, намерен увеличить свои шансы на то, чтобы остаться у власти. Патрушев допустил возможность отмены выборов на украинской территории, а также обратил внимание на то, что Петр Порошенко будет использовать «мнимые угрозы» при проведении своей избирательной кампании.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему «не нравится» кризис в отношениях между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что работает по этому вопросу с лидерами европейских государств. Трамп заявил, что надеется, что ситуация «будет урегулирована», и «все работают над этим».

«Нам не нравится происходящее, будем надеяться, что ситуация будет урегулирована», — заявил Трамп в ответ на вопрос об инциденте в Керченском проливе.

Он добавил, что лидеры стран Европы от происходящего «тоже не в восторге», и Вашингтон вместе с европейскими державами работают над урегулированием конфликта.

При этом известно, что накануне конгрессмен Брайан Фицпатрик призвал Трампа осудить действия Москвы после конфликта с задержанием украинских кораблей. Об этом сообщило посольство Украины в США на своей странице в твиттере.

Республиканец потребовал поднять этот вопрос на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине, где оба лидера будут принимать участие в саммите «большой двадцатки» (G20). «Мы должны стоять плечом к плечу с народом Украины», — добавил конгрессмен.

В российском МИДе уже заявили, что ответственность за возможную дальнейшую эскалацию ситуации вокруг Черного и Азовского морей будет полностью лежать на Киеве.