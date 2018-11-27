«Выполняли задачи»: СБУ созналась в контроле над моряками

По словам главы СБУ Василия Грицака, сотрудники спецслужбы, находившиеся на кораблях Военно-морских сил Украины (ВМСУ), задержанных российскими пограничниками, «выполняли служебные задачи контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины». Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского ведомства.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила, что провокацию в Керченском проливе координировали два сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ).

«Координацию провокации осуществляли два сотрудника СБУ, которые находились непосредственно на украинских судах», — отметили в ФСБ.

Реклама

В ведомстве подчеркнули, что провокация была инициирована прямым указанием Киева.

Сотрудник СБУ Андрей Драч, который в момент задержания находился на украинском катере «Никополь», подтвердил, что экипаж предупреждали о нарушении ими государственной границы России, передает ТАСС со ссылкой на видео допроса, распространенное Центром общественных связей ФСБ.

По его словам, 23 ноября он получил задачу следовать из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.

«Мы зашли в территориальные воды России, где нас предупреждала береговая охрана России, что мы нарушаем законодательство России. Говорили, чтобы мы покинули воды России», — заявил Драч.

Он отметил, что береговая охрана предупредила о необходимости покинуть российские территориальные воды и ждать дальнейшего решения о прохождении через Керченскую протоку.

Ранее ФСБ сообщила о неопровержимых доказательствах провокации Киева в Черном море и пообещала опубликовать данные в ближайшее время.

Капитан третьего ранга ВМС Украины Владимир Лесовой, задержанный в Керченском проливе за нарушение государственной границы России, признался на допросе в сознательной провокации. Видеозапись с признанием Лесового была опубликована ЦОС ФСБ.

«На борту были стрелковое оружие и пулеметы с боекомплектами. <...> Осознавал, что действия украинских судов носят провокационный характер. Запросы российских пограничников по УКВ-радиостанции игнорировал намеренно», — заявил украинский военнослужащий.

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев дал комментарий в связи с ситуаций, сложившейся после инцидента между Россией и Украиной в Керченском проливе. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

По его словам, произошедшее является «грубейшим нарушением» международного морского права. «Военные моряки Украины стали разменной картой в политической игре президента [Украины Петра] Порошенко и его соратников», — заметил Патрушев.

Он добавил, что Порошенко, таким образом, намерен увеличить свои шансы на то, чтобы остаться у власти. Патрушев допустил возможность отмены выборов на украинской территории, а также обратил внимание на то, что Петр Порошенко будет использовать «мнимые угрозы» при проведении своей избирательной кампании.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему «не нравится» кризис в отношениях между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что работает по этому вопросу с лидерами европейских государств. Трамп заявил, что надеется, что ситуация «будет урегулирована», и «все работают над этим».

«Нам не нравится происходящее, будем надеяться, что ситуация будет урегулирована», — заявил Трамп в ответ на вопрос об инциденте в Керченском проливе.

Он добавил, что лидеры стран Европы от происходящего «тоже не в восторге», и Вашингтон вместе с европейскими державами работают над урегулированием конфликта.

При этом известно, что накануне конгрессмен Брайан Фицпатрик призвал Трампа осудить действия Москвы после конфликта с задержанием украинских кораблей. Об этом сообщило посольство Украины в США на своей странице в твиттере.

Республиканец потребовал поднять этот вопрос на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине, где оба лидера будут принимать участие в саммите «большой двадцатки» (G20). «Мы должны стоять плечом к плечу с народом Украины», — добавил конгрессмен.

В российском МИДе уже заявили, что ответственность за возможную дальнейшую эскалацию ситуации вокруг Черного и Азовского морей будет полностью лежать на Киеве.