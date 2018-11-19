Отдать нельзя оставить: зачем России острова

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В своих претензиях Токио ссылается на Трактат о торговле и границах 1855 года, и называет острова «Северными территориями». Москва, получившая контроль над этими островами по итогам Второй мировой войны, свой суверенитет над ними не ставит под сомнение.

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Попробуем разобраться, к каким последствиям в оперативно-стратегической сфере приведет утрата четырех южных островов архипелага для Российской Федерации.

В этом случае серьезно ухудшатся возможности России по нанесению ответно-встречного (ответного) массированного ракетно-ядерного удара.

Дело в том, что дуга Курильских островов представляет собой первый оборонительный рубеж для всего российского Дальнего Востока.

Обладание этим архипелагом позволяет контролировать всю акваторию Охотского моря, а именно там в настоящее время находятся районы несения боевой службы ракетных подводных крейсеров стратегического назначения Тихоокеанского флота.

Незамерзающие глубоководные проливы в южной части архипелага в случае передачи Японии островов Кунашир и Итуруп позволят осуществить проход подводных лодок иностранных государств в Охотское море, причем совершить подобный маневр в подводном положении. А это в случае гипотетических военных действий поставит под угрозу оперативную устойчивость группировки морских стратегических ядерных сил России в Охотском море.

Кроме того, Курильские острова играют исключительно важную роль в развертывании Единой государственной системы освещения надводной и подводной обстановки (ЕГСОНПО). Поэтому достоверная информация о местонахождении многоцелевых атомных подводных лодок противника гарантирует оперативную устойчивость МСЯС Тихоокеанского флота. Если южная часть Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи) будет передана Японии, то в системе освещения надводной и подводной обстановки появится огромная брешь, закрыть которую ничем не удастся, а противник в этом случае получит более чем весомые преимущества.

Передача Японии Итурупа и Кунашира также лишила бы Россию самого удобного выхода из Охотского моря в Тихий океан для атомных (дизельных) многоцелевых подводных лодок и надводных сил Тихоокеанского флота.

Утрата этих стратегически важных проливов весьма осложнит выполнение боевых и оперативных задач Тихоокеанским флотом. Охотское море, которое в настоящее время представляет собой внутреннее море для сил ТОФ, станет вполне доступным водным пространством для кораблей и подводных лодок всех классов гипотетических неприятелей.

И по большому счету, статус Охотского моря после передачи островов Стране восходящего солнца как внутреннего моря России может быть пересмотрен со всеми вытекающими отсюда неблагоприятными для нашей страны последствиями.

Не стоит также забывать, что на островах Курильской гряды размещены соединения и части береговых ракетно-артиллерийских войск (БРАВ) Тихоокеанского флота. В частности, на острове Итуруп располагается дивизион берегового мобильного ракетного комплекса К-300П «Бастион-П», на острове Кунашир — дивизион береговой мобильного ракетного комплекса «Бал». Кроме этого, на острове Итуруп дислоцируется 574-й отдельный береговой ракетно-артиллерийский дивизион «Редут». Организационно они входят в состав 520-й отдельной береговой ракетно-артиллерийская бригады БРАВ Тихоокеанского флота. Эти системы играют исключительно важную роль в обороне островов Курильской гряды и с их утратой на Итурупе и Кунашире непоправимо пострадает и безопасность остальных островов архипелага.

В случае территориальных уступок со стороны России серьезно пострадает федеральная система разведки воздушного пространства.

В советские времена на Курильских островах дислоцировался 125-й радиотехнический полк (командный пункт – н. п. Горячие ключи) 24-й дивизии ПВО (г. Южно-Сахалинск). Отдельные радиолокационные роты этой части были размещены на островах Итуруп, Кунашир (Менделеево), Уруп (Кастрикум), Симушир и еще на ряде более мелких островов. В 1990-е годы полк был расформирован. Система радиолокационной разведки в полном объеме на островах Курильской гряды с тех пор так пока в полном объеме и не восстановлена, но все возможности для этого в настоящее время имеются.

Однако гипотетическая передача островов южной части Курильской гряды под юрисдикцию Токио приведет к тому, что радиолокационный контроль воздушного пространства над значительными территориями Тихого океана будет утрачен. А Япония, можно не сомневаться, на всех новоприобретенных территориях в срочном порядке разместит свои радиолокационные посты, которые в ближайшей перспективе смогут решать и задачи системы предупреждения о ракетном нападении.

От потери островов непоправимо пострадает система истребительного авиационного прикрытия Курильских островов.

Дело в том, на острове Итуруп находится единственный на архипелаге аэродром 1-го класса, который позволяет принимать современные самолеты — Буревестник. До своего расформирования в 1993 году на Буревестнике дислоцировался 41-й истребительно-авиационный полк, на оснащении которого находились самолеты Миг-23МЛД.

В августе этого года на острове было размещено звено истребителей Су-35 из состава 23-го истребительного авиационного полка (аэродром постоянного базирования Дземги, Комсомольск-на-Амуре) 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа ВКС России для несения опытно-боевого дежурства. Экипажи самолетов будут нести службу на Итурупе на основе ротационной системы, предварительно по два месяца. Это хотя еще и не полноценный авиационный полк, но охрану воздушных рубежей России в воздушном пространстве над Курильскими островами это звено осуществить сможет.

Но с утратой Буревестника на системе истребительного авиационного прикрытия на архипелаге можно ставить окончательный крест.

Серьезный урон понесет и противодесантная оборона архипелага. Важнейшую роль в этом плане на Курильских островах играет 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия (н. п. Горячие Ключи, остров Итуруп) — единственное и уникальное соединение в своем роде в составе Вооруженных сил России. В составе этой дивизии входят два пулеметно-артиллерийских полка и отдельный танковый батальон. Части и подразделения дивизии дислоцируются в основном на островах Кунашир и Итуруп. Но в случае передачи островов Японии дивизию придется расформировывать, а о противодесантной обороне архипелага забыть.

И, наконец, главное. Если Россия лишится островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи, то среди остальных островов архипелага останется очень мало мест для возможного строительства аэродромов ВКС и пунктов базирования флота. В качестве возможной альтернативы для спорных островов иногда называют остров Симушир с его глубоководной бухтой Броутона и остров Матуа, но превратить их в полноценные авиационные и военно-морские базы будет стоить колоссальных затрат как в финансовом, так и в материальном плане.

При этом оперативно-стратегическое значение Курильских островов в исторически обозримый срок будет только возрастать.

Япония же, по мнению экспертного сообщества, никогда не согласится на предложение Владимира Путина заключить мирный договор без предварительных условий. Помимо этого, Страна восходящего солнца никогда не согласится на передачу только двух островов Курильской гряды. В Токио готовы лишь на схему «2+2», то есть на такую последовательность действий: передача Японии Шикотана и Хабомаи — подписание мирного договора — продолжение переговоров по Итурупу и Кунаширу.

Плюсы подобной линии поведения для Японии вполне очевидны. Для России этот путь не сулит ничего хорошего. В случае передачи островов утраты для Москвы будут невосполнимые, а вот осязаемых плюсов для России как-то незаметно.

Обе страны обходились без мирного договора более 70 лет. Вполне возможно, если Москва и Токио не подпишут документов по окончательному завершению Второй Мировой войны, то без каких бы то ни было катаклизмов и потрясений проживут еще столько же.