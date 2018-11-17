Искали год: как нашли пропавшую субмарину ВМС Аргентины

Американская компания Ocean Infinity, специализирующаяся на разведке морского дна, обнаружила пропавшую ровно год назад подводную лодку военно-морских сил Аргентины «Сан-Хуан».

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Об этом говорится в сообщении ведомства в твиттере. По имеющимся данным, подводники изучали объект номер 24, который мог оказаться пропавшей субмариной. 17 ноября ВМС Аргентины заявили, что изучавшийся объект действительно является пропавшей подлодкой.

«Министерство обороны и ВМС Аргентины сообщают, что сегодня обследование объекта номер 24, представляющего повышенный интерес, о котором сообщила Ocean Infinity, при помощи подводного телеуправляемого аппарата на глубине 800 метров подтвердило обнаружение субмарины «Сан Хуан», — говорится в сообщении военных.

Боевая дизельно-электрическая подводная лодка ВМС Аргентины TR-1700 «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. Судно пропало с радаров неподалеку от побережья Аргентины в 250 морских милях (400 км) от Буэнос-Айреса.

Известно, что на борту судна находились 44 человека вместо положенных 37, причем «лишние» семь человек не были моряками. Также на подлодке были двое пловцов подразделения спецназначения ВМС Аргентины и сотрудник флотской службы разведки, передает ФАН.

Неделю спустя в 50-километровой зоне от места последнего выхода на связь был зафиксирован мощный отрывистый шум, который можно трактовать как звук взрыва.

«Была получена информация о том, что

произошло аномальное, одиночное, короткое, мощное явление неядерного характера, сообразное взрыву»,

— заявил представитель ВМС Аргентины Энрике Балби.

Еще через три дня начальник базы ВМС Аргентины в Мар-дель-Плате генерал Габриэль Гонсалес заявил, что уходит в отставку из-за ситуации с подлодкой. Именно Гонсалес отвечал за общение с родными пропавшего экипажа подлодки и за распространение актуальной информации о поисках судна. Позднее был уволен и глава флота Аргентины Марсело Эдуардо Иполито Срур.

Бальби же сообщил, что взрыв на борту подлодки мог произойти из-за высокой концентрации водорода.

«Учитывая информацию о взрыве, и поскольку на борту нет торпед, и, соответственно, они не могут взорваться, можно строить предположение о том, что взрыв мог произойти из-за скопления водорода», — сказал Бальби на пресс-конференции.

Тем не менее в ВМС не знают, по какой причине на подлодке возникла высокая концентрация водорода.

Известно также, что в своем последнем сообщении от 15 ноября экипаж судна сообщил о проблемах в аккумуляторном отсеке. Капитан субмарины рассказал, что морская вода через вентиляционную систему попала в аккумуляторный отсек в носу подлодки, где вызвала короткое замыкание.

Далее по спутниковому телефону капитан отчитался, что проблема решена. После этого связь с лодкой была потеряна.

В ходе поисковых работ саперы провели управляемый взрыв в зоне предполагаемого затопления «Сан-Хуан». Мощность взрыва на глубине Атлантического океана превысила 100 кг в тротиловом эквиваленте.

Пробный взрыв был проведен специалистами на глубине 40 м в точке, примерные координаты которой были предоставлены экспертами Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ).

Аргентинское министерство обороны решило провести эксперимент — сравнить звук взрыва 100 кг тротила и звук, зафиксированный 15 ноября. После анализа взрыва и сравнения характера двух подводных хлопков, было подтверждено, что поиски пропавшей субмарины ведутся в зоне, где и было зафиксировано «аномальное и единичное» явление.

При этом ученые подчеркнули — взрыв 15 ноября был мощнее, чем взрыв центнера тротила.

Стоит отметить, что бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов, который возглавлял операцию по спасению подлодки «Курск», заявил, что аргентинская субмарина могла погибнуть из-за попадания на запредельные глубины, передает НСН.

«Здесь нужно оценить, какие глубины в тех районах, где она должна находиться. Это принципиально важно. Глубины в Атлантическом океане измеряются тысячами метров, на которые подлодка погрузиться не может. Аргентинская подлодка может погружаться на 200-300 метров, а там тысячи. Если она находится в районе с такими глубинами и ее нет на поверхности, то вероятность того, что она погибла в результате попадания на запредельные глубины очень высокая», — рассказал военный.