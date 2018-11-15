«Безумные древние машины»: США поражены российской техникой

Российские военные используют «безумные древние машины» с установленными на них ракетными двигателями, чтобы бороться с боевыми отравляющими веществами и мыть бронетехнику, пишет американское онлайн-издание The Drive.

«Система ТМС-65 использует точно такой же реактивный двигатель, который был установлен на самом первом советском истребителе со стреловидным крылом — МиГ-15», — говорится в статье. Этот самолет был создан в СССР в 1947 году и летал на двигателе ВК-1.

Автор публикации, журналист Джозеф Тревитик, поражен тем, что Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России используют ТМС-65 на шасси грузовика «Урал-364» для дезинфекции, дезинсекции и создания мощных дымовых завес, скрывающих перемещение пехоты и танков.

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ТМС-65 можно использовать для мытья бронетехники, которая была поражена отравляющими веществами. Для этого в бак машины заливается очищающая жидкость, а оператор может поворачивать реактивный двигатель и опрыскивать свою «цель».

При этом утверждается, что эта техника, продемонстрированная Минобороны РФ к 100-летней годовщине со дня создания РХБЗ, безнадежно устарела. В статье отмечается: мало того что ТМС-65 использует один из первых реактивных двигателей, так еще и грузовик «Урал-364» был создан в 1960-х годах.

Однако «ничего не указывает на то, что Россия собирается отказаться от этих машин в ближайшее время». У ТМС-65 «определенно ведущая роль» в российской оборонной доктрине химической защиты, утверждает Тревитик.

Кроме того, авторы пишут и о других «безумных древних машинах», использующих первый производившийся серийно советский турбореактивный двигатель ВК-1, созданный в 1946 году и представляющий собой переделку британского двигателя Rolls-Royce Nene. Советские власти приобрели этот двигатель у Лондона при условии не использовать его в военной промышленности, и создание ВК-1 вызвало резкое возмущение в британской прессе. Спустя 10 лет компания Rolls-Royce попыталась отсудить у СССР более 200 млн фунтов стерлингов за нарушение условий контракта, но безуспешно.

Двигатель ВК-1 использовался на ранних советских реактивных истребителях МиГ-15 и МиГ-17, а также на бомбардировщике Ил-28. Впоследствии его стали применять на машинах, основной задачей которых было «удаление завалов и баррикад». Кроме того, их используют как снегоуборочную технику. Подобный «монстр», к примеру, убирает палубу единственного российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Стоит отметить, что сейчас российские инженеры ведут разработку нового робототехнического комплекса, заявил начальник войск РХБЗ генерал-майор Игорь Кириллов.

«В настоящее время в интересах войск РХБ-защиты осуществляется разработка перспективного многофункционального робототехнического комплекса, имеющего в составе роботизированные и беспилотные системы»,

— передает ФАН слова военного. Генерал также отметил, что к концу года доля современной техники в войсках РХБЗ составит 65%. По словам военных экспертов, это позволит уберечь людей от контактов с отравляющими веществами и радиацией.

В конце сентября американский журнал The National Interest сообщил, что Москва начала модернизацию «бога войны» — артиллерии. Эксперты особо отметили тактико-технические характеристики и боевые возможности самоходного миномета «Тюльпан» и крупнокалиберной гаубицы «Пион». По мнению американских специалистов, сейчас минометы и гаубицы модернизируют, и «НАТО бы не поздоровилось, если бы «холодная война» переросла в горячую».

При этом американские аналитики не до конца понимают, почему Россия решила обратить внимание на старое вооружение советского производства. Тем не менее, специалисты предполагают, что это связано с более низкой стоимостью снарядов в сравнении с ракетами.

Другая версия гласит, что артиллерия может быть использована российскими Вооруженными силами, чтобы «стирать в порошок» укрепления потенциального противника.