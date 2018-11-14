«Можем и проиграть»: в США опасаются воевать с Россией

Комиссия по оценке Стратегии национальной обороны, составленная из бывших высокопоставленных чиновников Республиканской и Демократической партии, отобранных конгрессом США, оценила оборонную политику администрации Трампа образца 2018 года, которая предписывает модернизацию вооруженных сил США в целях успешной конкуренции с армиями Пекина и Москвы в эру возобновившегося соревнования великих держав. Об этом пишет газета The Washington Post.

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Подтверждая основные цели, обозначенные в Стратегии национальной обороны, комиссия обратила внимание, что Соединенные Штаты предпринимают недостаточно усилий и инвестиций, чтобы воплотить их в жизнь. А это приводит к дальнейшей эрозии американского военного господства, что в перспективе может привести к чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности США.

В то же время, по данным комиссии,

Китай и Россия настойчиво ищут пути к региональному господству и способности проецировать военную мощь в глобальном масштабе.

Авторитарные правительства Москвы и Пекина, по мнению The Washington Post, ставят своей целью резкое наращивание производства военной продукции, что непосредственно угрожает безопасности Соединенных Штатов.

«Налицо значительные опасения в связи с возникшими в нашей стране чувствами самоуспокоенности и самодовольства. Люди уже настолько привыкли к экономическому и военному доминированию Соединенных Штатов в мире, что не замечают многих предупредительных знаков», — заявила Кэтлин Х. Хикс, бывший высокопоставленный официальный представитель Пентагона во времена администрации Барака Обамы и один из членов комиссии конгресса.

«Это своеобразное высвечивание тревоги красного цвета, которую мы и пытаемся передать», — добавила госпожа Хикс.

Картина пейзажа национальной безопасности, набросок которой сделала комиссия конгресса США в составе 12 человек, в целом неутешительна. Главный вывод —

американские вооруженные силы наслаждались бесспорным господством в течение многих десятилетий.

В то же время ВС США не получали необходимых ресурсов, инноваций и правильного определения приоритетов в военном строительстве. А сегодня руководители американской армии должны одержать верх в военном соревновании с Китаем и Россией, которое напоминает времена «холодной войны».

Военный баланс в Европе, Азии и на Ближнем Востоке складывается неблагоприятно для Соединенных Штатов, считает комиссия конгресса. А это подрывает уверенность союзников Вашингтона в его возможностях и увеличивает вероятность военного конфликта. К подобным выводам члены комиссии пришли на основании изучения многих документов американского военного ведомства и опроса высокопоставленных представителей Пентагона.

«Американские войска могут понести неприемлемо высокие потери в личном составе, вооружении и военной технике в предстоящем военном конфликте. Более того, они могут, как победить, так и проиграть в гипотетической войне США с Китаем или Россией», — утверждается в отчете.

«Особенно велик риск поражения в том случае, если вооруженные силы США будут вынуждены сражаться на двух или больше фронтах одновременно», — добавляют авторы доклада.

Комиссия разработала 32 рекомендации для Пентагона и требует от него более ясных объяснений, как военное ведомство намеревается одержать верх в борьбе с конкурентами в области вооружений и в ходе гипотетического конфликта. Анализ Стратегии национальной обороны США достаточно критичен в отношении Пентагона, и в нем появляются такие выражения как «сомнительные предположения и слабый анализ» и «критические вопросы, оставшиеся без ответа».

Эрик Эдельман, высокопоставленный официальный представитель Пентагона во времена администрации Джорджа Буша, сопредседатель комиссии вместе с отставным адмиралом Гэри Роидом, заявил, что отчет отразил последствия проигнорированных в течение последних лет предупреждений об эрозии американской военной мощи.

Россия и Китай «извлекли уроки из того, что мы делали ранее. Они также извлекли уроки из наших предыдущих успехов.

%Но в то время, как мы были заняты боевыми действиями в локальных вооруженных конфликтах, они готовились к своего рода войне на верхнем уровне.

А в войнах подобного типа мы действительно не участвовали в течение очень долгого времени», — сказал Эдельман Майклу Мореллу, который трижды временно исполнял обязанности директора ЦРУ и являлся таким же членом комиссии конгресса. Они обменялись мнениями во время подготовки раздела отчета «Вопросы разведки».

Эрик Эдельман заявил, что общественность в Соединенных Штатах недооценивала все сложности военно-политической обстановки, складывающейся в последнее время. Он утверждал, что по большому количеству причин американская общественность и конгресс США не были так внимательны к безотлагательности ситуации, как это должно быть на самом деле.

Комиссия конгресса США утверждает, что,

несмотря на то, что военный бюджет этого года составляет $716 млрд и превышает аналогичные показатели Китая и России в десять и четыре раза соответственно, американское военное ведомство обладает недостаточными возможностями и ресурсами, чтобы противостоять текущим угрозам.

Комиссия пришла к выводу, что конгрессу следует снять все бюджетные ограничения на расходы на оборону в течение двух предстоящих лет, которые в прошлом в течение длительного времени создавали неоправданные помехи в развитии вооруженных сил.

«За рамки нашей работы выходит задача по определению, какая точно сумма в долларах требуется для того, чтобы в полном объеме профинансировать потребности вооруженных сил», — этими словами завершается доклад.

«Все же имеющиеся ресурсы явно недостаточны, чтобы добиться тех амбициозных целей, которые поставлены в Стратегии национальной обороны. Они заключаются в том, что США должны быть способны разгромить одну из ведущих держав, одновременно сдерживая всех других противников», — утверждается в документе.

Призыв увеличить расходы на оборону WP связывает с тем, что после того как резко вырос дефицит федерального бюджета, Белый дом поручил Пентагону сократить запланированный бюджет на следующий год примерно на 4,5% (около $33 млрд). Комиссия выступила категорически против сокращения расходов на оборону.

Чтобы победить Россию и Китай, американцам нужны инновации в вооруженных силах, а для этого нужны ресурсы, говорится в докладе.

Комиссия также заявила, что для успешного противостояния Пекину и Москве, военно-морские силы США должны увеличить свой подводный флот и силы Командования морских перевозок. Военно-воздушные силы должны ввести в строй больше средств разведки, а также истребителей дальнего действия и бомбардировщиков, выполненных по технологии стелс. Сухопутные войска ВС США должны получить больше боевых бронированных машин, высокоточных ракет дальнего действия класса «земля-земля», новые системы ПВО, модернизированную технику тыла и технического обеспечения.

Помимо этого, отчет комиссии конгресса рекомендовал ускорить темпы модернизации американского ядерного арсенала и назначить высокопоставленного официального представителя Пентагона, ответственного за развитие дополнительных сил и средств ВВС и противоракетной обороны.

Другим фокусом работы комиссии стали инновации. Текущие программы разработки и закупки вооружения и военной техники Пентагона охарактеризованы как «не слишком склонные к риску». Это убедило министерство обороны и конгресс США создать новую категорию пилотных программ, нацеленных на технологии «прыжка вперед», которые могли бы стать прорывом и помочь сохранить американское военное доминирование.

В ходе работы комиссии повторно был поставлен вопрос по поводу министра обороны США.

В Америке на эту должность обычно выдвигается гражданское лицо. Однако при Дональде Трампе главой военного ведомства США стал отставной генерал Корпуса морской пехоты Джеймс Мэттис. Он вступил в должность министра обороны благодаря позиции конгресса США, который на этот раз отказался от одного из требований к кандидатуре в качестве главы Пентагона. Суть его заключается в том, что должно пройти не менее 10 лет со дня увольнения в запас офицера (генерала), прежде чем его кандидатура может быть рассмотрена на должность министра обороны США.

В отчете подчеркивается, что за почти два года пребывания в должности министра обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис в сфере экспертных оценок полагается больше на действующих и бывших офицеров вооруженных сил США, нежели чем все его недавние предшественники.

Не акцентируя внимания персонально на действующем главе Пентагона, комиссия предупредила, что «ответственность за принятие военно-политических и геостратегических решений все больше и больше переходит к вооруженным силам». Докладчики убедили конгресс США в том, что надо усилить контроль в этой сфере, чтобы «полностью изменить нездоровую тенденцию, в которой принятие решений по проблемам национальной безопасности исключительной важности все больше и больше дрейфует к вооруженным силам».

«Слухи о скорой утрате американского военного доминирования в мире являются явно преувеличенными»,

— пояснил «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Вооруженные силы США остаются на современном этапе самыми сильными в мире. Однако, по словам военачальника, отчет комиссии конгресса ярко свидетельствует о том, что американцы не намерены в военной сфере сдавать ни одного завоеванного рубежа. Кроме того, пояснил генерал, ясно видно, на каких направлениях будут сосредоточены усилия в военном строительстве США в предстоящие годы.