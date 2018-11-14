«Опять виновата Россия»: что произошло с GPS на учениях НАТО

Как известно, Минобороны Норвегии обвинило российских военных в сбое системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture. Об этом говорится в комментарии агентству Associated Press.

«Мы осведомлены, что помехи в период с 16 октября по 7 ноября были сгенерированы российскими войсками на Кольском полуострове в Арктике»,

— заявили в норвежском военном ведомстве. Уточняется, что сбой не привел к каким-либо инцидентам.

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12 ноября премьер-министр Финляндии Юха Сипиля завявил, что работа системы GPS была нарушена специально, и предположил, что Россия может иметь отношение к этому сбою. GPS довольно легко вывести из строя, вполне возможно, что за этим стоит Россия. Это послание всем странам, участвующим в военных учениях», — сказал Сипиля.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожаловался на тенденцию «обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах». Российский сенатор Франц Клинцевич, в свою очередь, также отметил, что у Норвегии сработал стереотип: «Виноваты, конечно, русские».

«Я не утверждаю, что все это было сделано намеренно, чтобы потом обвинить российскую сторону в возникших проблемах. Просто определенные структуры на учениях НАТО оказались явно не готовыми к возникшей экстремальной ситуации», — заявил он.

Теперь разберемся, насколько возможна технически и целесообразна с оперативно-стратегической точки зрения постановка организованных радиоэлектронных помех системам глобального позиционирования вероятных противников. Для начала отметим, что

навигационная система GPS входит в комплекс Navstar, разработанный и функционирующий в интересах военного ведомства Соединенных Штатов.

По сути дела, GPS является гражданской частью военной сети Navstar (Global Positioning System, «система глобального позиционирования»). Так что правильнее говорить о гипотетических попытках во время учений НАТО Trident Juncture создать помехи именно системе Navstar, а не GPS.

Как известно, первоочередными целями радиоэлектронной борьбы в ходе ведения военных действий является завоевание превосходства в управлении войсками и оружием путем дезорганизации радиоэлектронных средств и систем управления войсками противника. Поэтому с оперативно-стратегической точки зрения полное радиоэлектронное подавление (и даже вывод из строя) глобальных систем позиционирования (американской Navstar, российской ГЛОНАСС, европейской «Галилео», китайской BeiDou) является одной из важнейших задач в ходе военных действий любого из потенциальных противников.

Подобные системы, помимо решения сугубо навигационных задач, обеспечивают применение многочисленных образцов высокоточного оружия.

Поэтому прекращение функционирования GPS делает противника слепым, глухим и лишенным значительной части собственного оружия.

Самый радикальный способ вывода из строя систем типа GPS — уничтожение соответствующей орбитальной группировки космических аппаратов вероятного противника ракетами-перехватчиками или орбитальными самолетами и нанесение ударов по наземным центрам системы. Но не у всех сторон конфликта могут быть подобные возможности (хотя именно к этому в настоящее время усиленно стремятся все гипотетические противники).

Одним из эффективных и сравнительно недорогих способов прекращения работы GPS в зоне конфликта является создание организованных помех соответствующим радиолиниям системы глобального позиционирования.

Для решения этой задачи во всех войсках (службах) РЭБ всех ведущих государств созданы соответствующие структурные подразделения, которые предназначены исключительно для подавления функционирования космических средств вероятного противника. Такие части есть и в Вооруженных силах Российской Федерации (наряду с подразделениями, предназначенными для работы по наземным и самолетным радиоэлектронным средствам потенциальных неприятелей).

Однако, согласно заявлениям норвежской стороны, речь в ходе учений Trident Juncture шла не о создании мощных организованных помех системе глобального позиционирования, а всего лишь о сбоях (или перебоях), которые не привели к каким-либо серьезным нарушениям.

Предположим (только чисто гипотетически), что это были попытки вмешаться в работу Navstar российских подразделений и частей РЭБ.

В этом случае эффективность функционирования отечественной техники РЭБ следует признать откровенно неудовлетворительной (ведь речь же идет о каких-то сбоях и перебоях, не приведших к серьезным последствиям, а не о полном подавлении системы GPS) и принять меры по укреплению руководства войсками РЭБ ВС РФ.

Однако, как ранее писала «Газета.Ru», последние десятилетия войска РЭБ ВС РФ и оборонная промышленность планомерно трудились над многочисленными научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами в сфере радиоэлектронной борьбы, занимались модернизацией и созданием новых образцов техники, напряженно готовились к будущей радиоэлектронной войне. И при этом равнялись по самому сильному противнику.

Никто из наших вероятных партнеров не рассчитывал, что в столь короткий промежуток времени Россия совершит технологический рывок в сфере РЭБ.

Сегодня ни для кого не секрет, что наша страна по целому ряду направлений находится на серьезных передовых позициях. В настоящее время российская армия средствами РЭБ способна воздействовать не только на ход и исход отдельного боя и сражения, но и операции (войны) в целом.

Так что если бы подразделения и части РЭБ создали реальные организованные помехи GPS в ходе учений НАТО «Единый трезубец», то только сбоями в работе системы глобального позиционирования, которые не привели ни к каким серьезным последствиям, дело бы не кончилось. Функционирование системы было бы полностью прекращено.

К этому надо добавить еще одно важное обстоятельство. По взаимной договоренности сторон, постановка организованных помех радиоэлектронным средствам друг друга считается в настоящее время началом военных действий. И вероятные партнеры стараются всячески воздерживаться от подобных мер, чтобы не спровоцировать противоположную сторону к непрогнозируемым действиям, вплоть до ракетно-авиационных ударов. Поэтому, тем более в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки, вооруженные силы тех или иных государств воздерживаются от создания друг другу каких-либо неудобств.

Что касается возможных сбоев функционирования системы GPS на учениях НАТО «Единый трезубец», то вполне возможно, что в ходе этих мероприятий были допущены нарушения в сфере электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств участников маневров.

Это означает, что была разрешена работа некоторых РЭС вооруженных сил государств-участников НАТО на частотах, создающих преднамеренные помехи GPS, что в итоге и привело к возможным сбоям в работе системы. То есть прежде чем обвинять Россию, надо тщательно разобраться с вопросами электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств участников учений «Единый трезубец».