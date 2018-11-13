От Брусилова до Чернобыля: 100 лет химвойскам России

Первая в истории газовая атака была осуществлена 22 апреля 1915 года германскими войсками на Западном фронте вблизи города Ипр (Бельгия). На фронте в шесть километров в течение 5-8 минут было выпущено 168 тонн хлора из 5730 баллонов. В результате газовой атаки меньше чем за 45 минут погибли 5 тысяч французов и еще 10 тысяч бойцов французской армии оказались не в состоянии вести боевые действия. Большинство из них от воздействия химического оружия впоследствии умерло.

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Для немцев такой эффект нового оружия оказался неожиданным. В обороне французов образовалась весьма значительная брешь, но сил и средств, чтобы развить успех, у германской армии в нужный момент просто не оказалось. К вечеру 22 апреля стало ясно, что в арсенале германской армии появилось оружие массового поражения, превышающее по своему воздействию на живую силу все ранее известные средства уничтожения.

Со стороны Антанты первая газовая атака была проведена британскими экспедиционными войсками 25 сентября 1915 года. Против русской императорской армии химическое оружие было применено 31 мая 1915 года в виде смеси хлора и фосгена. Тогда германская армия из 12 тыс. баллонов выпустила 254 тонны этой смеси. В двух русских пехотных дивизиях, оборонявшихся в этой полосе фронта, было поражено почти 9 тысяч человек.

Ответом на применение оружия массового поражения стало формирование первых подразделения химических войск русской армии уже в 1915 году.

К концу 1916 года было сформировано 12 химических газовых команд, 4 огнеметных батареи и 10 огнеметных команд, в стрелковых частях созданы отряды противохимической обороны.

Масштабное применение химического оружия со стороны русской армии началось в ходе Брусиловского прорыва в 1916 году. Позиции австро-венгерской армии обстреливались 76-миллиметровыми снарядами с удушающим газами, в первую очередь фосгеном.

В ходе Первой Мировой войны от применения химического оружия пострадало более одного миллиона человек. Многие солдаты и офицеры скончались сразу после войны или стали инвалидами от ожога легких.

К концу 1920-х годов химические подразделения имелись во всех стрелковых и кавалерийских дивизиях и бригадах Красной Армии.

Развитие химических войск продолжалось и в годы Великой Отечественной войны, ведь было достоверно известно, что Германия готовилась к применению химического оружия.

После окончания Великой Отечественной войны появление ядерного оружия и бактериальных (биологических) средств выдвинуло в качестве актуальной задачи обеспечение защиты войск от поражающих факторов этих видов оружия массового поражения, на химические войска была возложена задача выполнения мероприятий по защите войск.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая радиационная катастрофа ХХ века, в результате которой только в Российской Федерации радиоактивному загрязнению подверглась территория общей площадью более 56 тыс. кв. км. Ликвидация последствий этой катастрофы потребовала беспрецедентных для мирного времени сил и средств, привлечения для работ сотен тысяч специалистов.

При этом наиболее трудоемкая и опасная часть задач была возложена на войска РХБЗ.

За первые полтора года ликвидационных работ войсками РХБЗ была проведена дезактивация и сдано по актам более 1600 помещений на Чернобыльской АЭС, дезактивировано 42 млн. кв. метров территории станции, 83,5 тыс. кв. м. кровли, вывезено более 418 тыс. куб. метров зараженного грунта, мусора и оборудования.

За период с апреля 1986 года по ноябрь 1990 года войсками РХБЗ осуществлялся контроль радиационного заражения на площади более 3,5 тыс. кв. км; проведена дезактивация 26,5 млн. кв. м внутренних помещений АЭС, более 20 тыс. кв. км. территории станции, 944-х населенных пунктов, свыше 5 млн. транспортных средств; перемещено и уложено 2,2 млн. куб. м радиоактивного грунта.

Доля войск РХБЗ в выполненных задачах составляет по наземной и воздушной радиационной разведке — 90% от всего объема, по дегазактивационным работам — до 64%, по пылеподавлению и локализации заражения — 70%.

В пределах особой, наиболее опасной зоны, войска РХБЗ выполнили практически весь объем задач по радиационной разведке, 60% по дезактивации и 70% по пылеподавлению.

Сегодня войска радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России состоят из соединений, частей и подразделений РХБ защиты, имеют в своем составе части и подразделения засечки, радиационной и химической разведки, радиационной, химической и биологической защиты, аэрозольного противодействия, огнеметные, дегазации обмундирования и снаряжения, ремонта вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты, расчетно-аналитические станции.

К примеру, в состав войск РХБЗ могут входить бригады РХБЗ, полки радиационной и химической разведки, полки засечки ядерных взрывов, батальоны аэрозольного противодействия, отдельные огнеметные батальоны и другие части и подразделения.

Основными задачами, решаемыми войсками РХБЗ, являются: ведение радиационной, химической и биологической разведки; радиационный и химический контроль личного состава, вооружения и военной техники; применение аэрозолей, радиопоглощающих покрытий и пен для противодействия средствам наземной и воздушно-космической разведки противника, системам наведения ВТО противника; обеспечение ликвидации последствий радиационного, химического и биологического заражения войск; нанесение противнику потерь зажигательным оружием и др.

На вооружении войск РХБЗ в настоящее время состоят: разведывательная химическая машина РХМ-6, разведывательная химическая машина РХМ-2 на базе легкобронированного гусеничного авиадесантируемого транспортера, боевая машина огнеметчиков БМО-Т, тяжелая огнеметная система ТОС-1А, комплекс аэрозольной дезинфекции КДА, тепловая машина специальной обработки ТМС-65У, мобильный робототехнический комплекс РД-РХР, авторазливочная станция АРС-14 и др.

Сегодня радиационная, химическая и биологическая защита организуется и осуществляется с целью максимально снизить потери войск и обеспечить выполнение поставленных им задач при действиях в условиях радиационного, химического и биологического заражения, повысить их защиту от высокоточного и других видов оружия.

Задачи по РХБ защите выполняются силами и средствами всех родов войск и специальных войск. Наиболее сложные и специфические задачи, требующие особой подготовки личного состава и применения специальной техники, выполняются войсками радиационной, химической и биологической защиты.