«Трусливая атака»: почему Нетаньяху покинул Париж

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал свой визит в Париж, где он участвовал в торжественных мероприятиях по случаю окончания Первой мировой войны.

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Как отмечается, Нетаньяху возвращается в Израиль из-за ситуации в секторе Газа, откуда было нанесено несколько ракетных ударов. Пуски произвела радикальная группировка «Хамас», которая периодически обстреливает территорию еврейского государства.

«Были зафиксированы 17 пусков из сектора Газа по Израилю», — сообщается в твиттер-аккаунте изральских ВВС. Военные также сообщили, что система ПВО «Железный купол» перехватила три ракеты. При этом из-за ракетных пусков железнодорожное сообщение на ветке между Ашкелоном и Сдеротом было закрыто.

В свою очередь, представители «Хамас» заявили, что пуски ракет были произведены после того, как представители израильского спецназа в гражданской одежде проникли на территорию сектора поздним вечером в воскресенье и вступили в перестрелку с представителями «Хамас».

В результате операции израильских военных погиб командир «Хамас» Нур Барак из бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам».

Кроме него погибло шесть палестинских военных. Представители «Хамас» сообщили, что действия спецназа прикрывали израильские самолеты, назвав эту операцию «трусливой атакой».

В ходе операции израильские военные тоже понесли потери. В секторе Газа погиб подполковник, передает издание The Jerusalem Post.

Источники, близкие к военным кругам Израиля, не вдаваясь в подробности проведенной операции говорят о произошедшем как об «оперативном эксцессе». Речь идет о том, что

во время операции израильские военные были обнаружены боевиками и были вынуждены открыть ответный огонь.

Однако один из собеседников «Газеты.Ru», знакомый с подобными операциями израильских военных на территории Газы, не считает, что убитый полевой командир «Хамаса» был целью операции. «В таких случаях используются беспилотники», — говорит он.

В то же время собеседник не исключил, что целью операции могло быть похищение этого, чтобы впоследствии узнать у него какую-то либо ценную информацию.

Обострение конфликта между Израилем и радикальным движением «Хамас» произошло вскоре после переговоров, которые были достигнуты сторонами при посредничестве между Египтом и Катаром. Оно подразумевает возможность для поставок топлива и осуществление экономической помощи в обмен на прекращение огня.

В густонаселенном секторе Газа, который вот уже более 10 лет находится под контролем «Хамас», сложилась тяжелая ситуация. Израильские власти неоднократно заявляли, что местные жители фактически находятся в заложниках у боевиков.

Как отмечает издание The Washington Post, пока неясно, станет ли произошедшая эскалация причиной «развала договоренностей» между Израилем и «Хамас». По мнению главы ближневосточного бюро телеканала RTVI, израильского политического обозревателя Евгения Совы, ситуация вряд ли приведет к новому конфликту между Израилем и группировкой.

В разговоре с «Газетой.Ru» он отмечает, что после того, как Израиль сообщил о гибели высокопоставленного офицера, обстрелы прекратились. По словам Совы, это означает, что

«Хамас» не заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта.

В свою очередь, израильская сторона также дала понять, что не собирается отвечать на обстрелы массированной военной операцией и хочет «дать шанс египетским посредникам в переговорах о долгосрочном урегулировании».

Стороны начали переговоры при участии посредников после ряда конфликтов. Стоит отметить, что сентябре армия Израиля заявила о нанесении авиаудара по 80 объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщается на сайте ведомства. Израиль нанес удар в ответ на ракетные обстрелы со стороны палестинцев.

В июле глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что палестинцам, проживающим в секторе Газа, необходимо свергнуть «Хамас».

По его словам, жители сектора Газа должны выбрать между бедностью с безработицей и трудоустройством с обеспеченностью, или между ненавистью с кровопролитием и сосуществованием.

Он также добавил, что, если в «Хамас» не готовы к этому, жителям сектора Газа стоит их свергнуть. Либерман подчеркнул, что

Израиль может стать лучшим партнером для сектора Газа.

Весной нынешнего года в секторе Газа на границе с Израилем прошли акции протеста палестинцев против переноса столицы Израиля в Иерусалим. Митингующие жгли покрышки и бросали в сторону израильской территории камни и взрывные устройства. Жертвами столкновений стали уже свыше 100 палестинцев, более половины из которых погибли 14 мая, в день открытия посольства США в Иерусалиме.

Посольство было перенесено из Тель-Авива по решению президента США Дональда Трампа, который в конце прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

После того как Газа перешла под контроль «Хамас», который находится в напряженных и враждебных отношениях с правительством Палестинской Автономии на Западном берегу, ситуация там только ухудшилась «Мы оставили Газу, принесли его на серебряной тарелочке Палестинской автономии, но Абу Мазена (глава Палестинской автономии — «Газета.Ru») оттуда вышвырнули. Если то же самое произойдет на Западном Берегу, то там будет еще один «Хамастан», — рассказал ранее «Газете.Ru» бывший глава совета Национальной безопасности Израиля, генерал Узи Дайян.