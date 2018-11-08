Устаревшие, но не списанные: зачем США пускают МБР

Командование глобальных ударов ВВС США сообщило в своем заявлении, что межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Minuteman III была запущена с базы Ванденберг во вторник в 23.01 по местному времени. Целью испытаний является проверка надежности системы в целом и точности попадания боевого блока в цель. ВВС США добавили, что подобные испытания «не связаны ни с какими событиями в реальном мире».

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Первый в этом году успешный пуск Minuteman III состоялся в апреле. При испытаниях в июле, согласно заявлению Командования глобальных ударов ВВС США, МБР была намеренно ликвидирована над Тихим океаном из-за аномалии в полете, которая детально американцами так и не была указана.

«Обычно для запусков МБР типа «Минитмен» используются стартовые площадки «Западного ракетного полигона» на авиабазе «Ванденберг» (штат Калифорния) на западном Тихоокеанском побережье США», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Как рассказал собеседник издания, авиабаза «Ванденберг» занимает участок территории площадью около 462 кв. км.

Контрольно-испытательные стрельбы МБР «Минитмен-3» с Западного ракетного полигона проводятся регулярно.

По словам Макиенко, обычно запуск «Минитменов» осуществляется в направлении «Испытательного комплекса противоракетной обороны сухопутных войск им. Рональда Рейгана» на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова).

На восьми островах атолла кроме стартовых комплексов для запуска ракет построена сеть радиолокационных, оптоэлектронных и телеметрических станций, предназначенных для обнаружения, сопровождения и распознавания ракет и боеголовок и снятия с них телеметрической информации о параметрах полета. На шести островах атолла установлены автоматические цифровые кинотеодолиты. Все средства контроля и слежения увязаны между собой защищенными от прослушивания оптоволоконными кабелями.

«В этом районе также находится мишенное поле для баллистических ракет. Координаты точек падения боевых блоков фиксируются специальной радиолокационной станцией типа SDR. Скорее всего, боевой блок ракеты, запущенной в этот вторник, упал именно там», — сказал Макиенко.

Напомним, LGM-30 «Минитмен» относится к семейству американских твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования.

«Минитмен» является первой в мире твердотопливной МБР и одной из самых массовых МБР в истории. В настоящее время «Минитмен» также является единственной наземной МБР ВВС США.

Максимальная дальность стрельбы этой ракеты составляет 13 тыс. км. Количество боевых блоков достигает трех, но в настоящее время сокращено до одного. Круговое вероятное отклонение составляет не свыше 180-200 метров, а мощность боевых блоков существующих типов достигает 350 килотонн.

Что касается Командования глобальных ударов ВВС США, то оно образовано сравнительно недавно — в январе 2009 года. К нему отошли некоторые функции Главного боевого командования и Космического командования ВВС США. Командование глобальных ударов ВВС США дислоцируется на авиабазе Барксдэйл, штат Луизиана.

В подчинении Глобального ударного командования находится 20-я воздушная армия, в которой сосредоточены все ракетно-ядерные силы США наземного базирования. Штаб 20-й армии располагается на авиабазе в Шайенне, штат Вайоминг. В ее состав входят 90-я, 91-я и 341-я ракетные крылья. В составе каждого из крыльев имеются три ракетных эскадрильи с межконтинентальными баллистическими ракетами LGM-30G «Минитмен», примерно по 50 МБР в каждой эскадрилье. В настоящее время для МБР осталось 450 шахтных пусковых установок, из них 400 действующих и 50 резервных, в действующих размещены 400 ракет.

«Скорее всего, запуск «Минитмена» во вторник проводился с целью, как принято у нас говорить, продления гарантийных сроков эксплуатации изделий этого типа», — пояснил Макиенко. По его словам, это обычная практика как с нашей, так и с американской стороны.

«Минитмен» — ракеты далеко не новые, напоминает Макиенко. Они состоят на вооружении с 1970 года.

Срок эксплуатации этих изделий истекает в 2030 году. И в США в этой связи разработаны планы по обновлению практически всей ядерной триады Америки.

Как ранее писала «Газета.Ru», США вложат $1,2 трлн в течение следующих 30 лет для модернизации своего ядерного арсенала и поддержания стратегических ядерных сил на требуемом уровне боевой готовности. Планируемые мероприятия затронут все составляющие ядерной триады.

Перечень вооружения и военной техники, которые будут обновлены, выглядит следующим образом. В американских военно-морских силах предстоит замена атомных ракетных подводных лодок типа «Огайо» на новейшие ракетные подводные крейсера стратегического назначения типа «Колумбия». В военно-воздушных силах поступит на вооружение перспективный новый стратегический бомбардировщик B-21 «Рейдер». Планируется, что перспективная машина сможет применять как ядерное, так и обычное вооружение в любой точке земного шара. Кроме того,

ВВС США планируют полностью заменить все 400 с лишним устаревающих МБР «Минитмен-3» на новый перспективный носитель.

В довершение всего на вооружение американской авиации поступит новая стратегическая крылатая ракета с ядерным зарядом.

Бюджетное управление конгресса США предполагает выделение 313 миллиардов долларов для атомных подводных лодок, $149 млрд для межконтинентальных баллистических ракет, $266 млрд для стратегических бомбардировщиков и 44 млрд для других систем. Расходы приближаются к $890 млрд для министерства обороны и $352 млрд для министерства энергетики США.

В «Ядерном обзоре» 2018 года утверждается, что 400 ракет «Минитмен-3» в ШПУ будут заменяться таким же числом новых ракет, начиная с 2029 года, и что будет произведена замена ядерных боевых частей. По некоторым данным, всего планируется изготовить порядка 650 новых МБР, которые при необходимости могут быть размещены и на мобильных ПУ. Предполагается, что замена МБР типа «Минитмен» начнется в 2030 году и завершится в 2035-2036 годах. Никаких данных по облику новой американской МБР и ее тактико-техническим характеристикам пока нет.