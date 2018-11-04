«К войне не готовы»: Европа не выдерживает НАТО

Глава Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенант Ян Брукс рассказал о том, что европейские страны-участницы альянса в данный момент не готовы к войне с Россией. Его заявление приводит журнал Defense News.

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По словам генерала, военный блок не обладает достаточной мобильностью при передвижении войск, а также испытывает серьезные проблемы в сфере логистики. Военный полагает, что силы НАТО столкнутся с трудностями в поиске дорог, способных выдержать военную технику. Кроме того, ключевые порты далеко не всегда готовы к ремонту устаревших железнодорожных путей.

«У нас нет потенциала для конкуренции с великими державами, если у нас не будет сил обеспечения — поездов и судов снабжения — которые нам необходимы для проведения операций такого масштаба», — цитирует Брукса ФАН.

Военнослужащий назвал и другие факторы, негативно влияющие на мобильность НАТО. Он отметил, что для пересечения сухопутной или воздушной границы государства-участника альянса необходимо получить соответствующее разрешение. К тому же, данный вопрос частично относится к компетенции органов Европейского Союза.

Тремя днями ранее издание The Straits Times выпустило материал, в котором говорилось, что

конфронтация между Североатлантическим альянсом и Россией будет только расти,

так как стороны одновременно начали свои военные учения.

Россия вместе с союзниками в Центральной Азии проводит учения «Нерушимое братство — 2018», которые являются ответом на крупнейшие со времен «холодной войны» учения НАТО под названием Trident Juncture 2018 («Единый трезубец»), в Норвегии 25 октября, отмечало издание.

В статье говорилось, что Россия в последнее время подала немало сигналов о том, что намерена увеличить военное присутствие на севере Европы, а также усилила арктические войска.

Учения НАТО же якобы направлены на то, чтобы показать Москве решимость Запада стоять на защите своих союзников не только на севере Европы, но также особенно малых и уязвимых государств в Прибалтике: Эстонии, Латвии и Литвы, указывали авторы.

Между тем, должностные лица НАТО не скрывают того, что крупные учения являются прямым следствием стремительного ухудшения отношений с Россией и растущего осознания приближающейся конфронтации с ней, резюмировалось в статье.

Стоит отметить, что МИД России также подчеркивал, что Москва считает маневры Trident Juncture 2018 антироссийскими, передает НСН.

«Несмотря на довольно неуклюжие попытки представителей альянса и его государств-членов представить подобную военную активность как оборонительную, очевидно, что эта демонстрация боевого потенциала имеет четкую антироссийскую направленность. По сути,

в рамках Trident Juncture 2018 будут проверены на практике последние наработки натовских военных специалистов по силовому «сдерживанию» России

в максимально приближенных к нашим климатических условиях», — говорилось в коммюнике.

В качестве доказательства дипведомство привело факт отработки военными НАТО навыков проведения оборонительных и, что принципиально важно, наступательных операций во всех средах — на суше, на море и в воздухе, а также в киберпространстве — в ходе конфликта «высокой интенсивности» с «сопоставимым противником». Особенностью учений Альянса также является подготовка военнослужащих к действиям в условиях низких температур.

Вместе с тем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на учениях Trident Juncture 2018 заявил о нежелании ввязываться в новую гонку вооружений с Россией.

«Мы не хотим гонки вооружений, поэтому нам надо улучшать отношения с Россией», — сказал глава Североатлантического альянса.

Он также опроверг опасения о возможном возобновлении «холодной войны» между Россией и Западом.

«Мы не находимся в состоянии «холодной войны», но мы отрабатываем коллективную оборону. Речь идет о предотвращении конфликта, а не о провоцировании,

лучший способ сохранить мир — это обладать внушительным сдерживанием»,

— отметил Столтенберг.

По словам руководителя атлантического военного союза, «есть большая разница» между противостоянием с СССР и с Россией — в XX веке США и Советский Союз находились в состоянии постоянной боевой готовности, однако ситуация была более предсказуемой. Сегодня же, напротив, конфронтации стало меньше, а непредсказуемости больше.

Он также выразил уверенность в том, что ракетные пуски в Норвегии у границ с Россией безопасны для обеих сторон.

В учениях НАТО Trident Juncture 2018 приняли участие около 50 тыс. военных, 130 самолетов и 60 кораблей из 30 стран альянса и его государств-партнеров. В числе прочей техники, в маневрах отрабатывались боевые действия с участием 100 танков Бундесвера.