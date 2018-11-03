Привет из России: Ту-142 создал нештатную ситуацию в НАТО

Российский противолодочный самолет Ту-142 пролетел на небольшой высоте над кораблями стран НАТО, которые принимают участие в учениях Trident Juncture. Фотографии самолета «Александр Можайский», которые были сделаны с борта флагманского корабля Шестого флота США USS Mount Whitney, опубликовали в твиттере.

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Как отмечает НСН, 2 ноября самолет совершал полет над акваторией Норвежского моря и пролетел над штабным кораблем американцев, с которого осуществлялось руководство учениями Североатлантического альянса.

Чтобы сопроводить российский самолет, в воздух подняли два истребителя британских Королевских ВВС «Торнадо», вылетевших с авиабазы «Лоссимут» в Шотландии. Следом за ними с базы «Брайз Нортон» в Англии отправился самолет-заправщик «Вояджер». К Британии присоединилась также и французская сторона, которая по тревоге также были подняла два своих истребителя и самолет-заправщик.

Ту-142 — это противолодочный турбовинтовой самолет, который производился еще в советское время. На данный момент его эксплуатируют на Тихоокеанском и Северном флотах.

Учения НАТО Trident Juncture проходят в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В них участвуют примерно 50 тыс. военных из 29 стран-членов альянса и его партнеров — Швеции и Финляндии. В них задействованы около 250 самолетов, 65 судов и до 10 тысяч единиц транспорта. Эти маневры стали крупнейшими за последние годы у российских границ.

Генсек альянса Йенс Столтенберг уточнил, что маневры не направлены конкретно против какой-либо страны, но они демонстрируют, что «НАТО готова и способна защитить всех союзников от любой угрозы».

«Сейчас самая сложная обстановка в области безопасности за последние десятилетия. И ответом НАТО стала самая большая адаптация нашей коллективной обороны за последние десятилетия», — подчеркнул Столтенберг на совместной пресс-конференции с главой минобороны Норвегии Франком Бакке-Йенсеном.

Москва при этом утверждает, что военная деятельность НАТО рядом с российскими границами достигла максимального уровня со времен «холодной войны».

Кстати, еще в самом начале учений Столтенберг отметил, что альянс получил сообщение о планах России провести испытания ракет в международных водах Атлантического океана к западу от Норвегии, рядом с тем местом, где проводятся масштабные учения НАТО. «Я ожидаю, что Россия будет вести себя профессионально и это не изменит ход наших учений», — отметил генсек НАТО.

Как передают норвежские СМИ, российская сторона направила оператору гражданских аэропортов страны, компании «Авинор», уведомление о предстоящих ракетных испытаниях, которые намечены на период с 1 по 3 ноября.

По мнению старшего научного сотрудника Норвежского института международных отношений Джулии Вильгельмсен, учения — это «часть тенденции к эскалации напряженности между Россией и НАТО в Европе после кризисов на Украине в 2014 году».

«Постоянно идет демонстрация военной позиции, увеличение количества военных учений и передвижение войск и военных объектов ближе к границе другой стороны», — приводит слова Вильгельмсен ФАН.

В российском МИДе, в свою очередь, заявили, что эти маневры альянса в Северной Европе носят явно антироссийский характер и неизбежно приведут к ухудшению военно-политической ситуации в регионе.

«Россия, похоже, не считает, что намерения НАТО носят оборонительный характер, и интерпретирует растущую активность в Норвегии как угрозу своим основным военным активам на Севере», — заметила Вильгельмсен.

Она считает, что Москва настроена защищать свои национальные интересы, которые могут находиться под угрозой ввиду военного присутствия США у границ.

На фоне происходящих сейчас учений и рекордно низкого уровня отношений между Россией и Западом появились разговоры о «новой холодной войне» между сторонами. Такого мнения придерживается и Вильгельмсен, указывая, что новая напряженность играет значительную роль в формировании отношений в Северной Европе.

«После кризисов на Украине большинство людей думали, что рост напряженности между НАТО и Россией существенным образом не затронет Север, который в течение многих лет служил уникальной площадкой сотрудничества. Сегодня, к сожалению, нужно признать, что то напряжение, которое называют новой холодной войной, формирует фундамент отношений в Северной Европе», — указала эксперт.

В то же время глава Североатлантического альянса пытается умалить значение напряженности между Россией и Западом. «Мы не находимся в ситуации «холодной войны», но мы осуществляем коллективную оборону. Между тем, что происходит сейчас и «холодной войной», есть существенные различия», — заявил Йенс Столтенберг на пресс-конференции.