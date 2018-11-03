Совсем новый: в Египте разбился МиГ-29‍

Истребитель МиГ-29 разбился в Египте во время выполнения тренировочного полета, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Как отмечает ФАН, к месту происшествия отправятся специалисты ОАК.

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Ранее о крушении в Египте одного из истребителей МиГ-29М/М2, поставленных Россией в 2018 году в рамках коммерческого контракта, сообщила газета «Коммерсант».

Там отметили, что египетский пилот успел катапультироваться, и, по предварительной информации, его жизни на данный момент ничего не угрожает.

«Причиной инцидента могли стать либо технические неполадки (например, отказ комплексной системы управления), либо неправильные действия пилота», — указывает газета со ссылкой на источник в авиационной промышленности.

МиГ-29 — это многоцелевой фронтовой сверхзвуковой истребитель четвертого поколения. Разработано уже больше 20 модификаций летательного аппарата, в том числе МиГ-29М, с увеличенной до 3,2 тыс. км дальностью полета, указывает НСН.

После 1991 года истребитель начали продавать в страны бывшего СССР (Украина, Молдавия) и другие государства мира. На данный момент самолеты МиГ-29 стоят на вооружении более чем 25 стран мира.

В июне 2017 года, на авиасалоне «Ле Бурже» глава Рособоронэкспорта Александр Михеев рассказал «Интерфаксу», что Россия начала поставки истребителей в Египет. «Согласно контракту, уже выполнены первые поставки. Сейчас идет обучение пилотов», — сообщил он тогда.

Позже о том, что Египет получил часть самолетов МиГ-29 в рамках контракта с Россией, в конце апреля агентству рассказал замминистра обороны Египта Мохаммад эль-Кешки. «Да, между Россией и Египтом есть контракт по Миг-29. Мы уже получили часть самолетов, но не все. Исполнение контракта продолжается», — указал он. По некоторым данным, всего российская сторона намерена поставить Египту 46 самолетов этого типа.

5 октября истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Московской области недалеко от города Егорьевск. Через некоторое время в Сети появилось видео с места падения самолета.

Летательный аппарат являлся собственностью Летно-исследовательского института имени М.М. Громова. Инцидент произошел во время выполнения им учебно-тренировочного полета. Как объяснил представитель ОАК, у самолета возникла неполадка в системе управления.

По информации ТАСС, истребителем управляли директор Школы летчиков-испытателей ЛИИ Александр Крутов и летчик-испытатель Михаил Кондратенко. Перед катапультированием они успели направить самолет в безлюдную зону.

При приземлении один пилот сломал позвонок, из-за чего его госпитализировали в больницу города Жуковский в состоянии средней тяжести. На данный момент угрозы для жизни летчика-испытателя нет.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России сформировало следственно-оперативную группу, которая начала работать на месте происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Силовики организовали доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

В ОАК в то же время поспешили заверить, что истребитель проходил все технические проверки. «Наработка по летным часам и посадкам в рамках установленного производителем ресурса. Все регламентные работы проведены в установленные сроки. Самолет МиГ-29УБ поступил в ЛИИ имени Громова в 1994 году из военной части. С завода истребитель был выпущен в 1992 году», — подчеркнули в компании.

Заслуженный летчик-испытатель РФ, Герой России, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев отметил, что пилотов ЛИИ имени Громова, управлявших истребителем, зовут Владимир и Евгений. Эксперт изложил свою версию причины аварии, передает НСН.

«Это наш самолет и мои ученики. Мы еще вчера хотели летать, но вчера погода была неважная. Мало ли что, полет очень серьезный, испытательный. Перенесли на сегодня. Но начался пожар двигателя, целая система отказов. Но пилоты шли до последнего и катапультировались, как это положено летчикам-испытателям. Главное, что пилоты живы и здоровы. Как говорят у нас: «Благополучно ребята приземлились на родную землю», — подчеркнул военный.