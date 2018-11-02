В страхе от С-300: рискнет ли Израиль бомбить Сирию

Действительно, со дня трагического инцидента, когда сирийские ПВО во время авиаудара израильских ВВС сбили российский Ил-20, Израиль не провел ни одной военной операции на территории САР, в связи с чем немецкое издание сделало вывод, что подобное затишье связано с развертыванием Москвой ЗРК С-300 на территории арабской республики.

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Для начала уточним позицию Тель-Авива. В некоторых источниках сообщалось, что командование ВВС Израиля заявляло, что будет проводить ракетно-авиационные удары только после согласования с Россией.

Подобные заявления не вяжутся со словами политических деятелей Израиля. Власти этого государства ответили отказом на обращение России с просьбой заранее уведомлять Москву об ударах своих ВВС по объектам на территории сирийского государства. Глава минобороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что армия обороны страны «не намерена ограничивать свободу своих действий», пишет Times of Israel.

Сейчас Израиль предупреждает Россию о своих ракетно-авиационных ударах по объектам на территории Сирии за несколько минут до их начала.

Высокопоставленные израильские военные объясняют это тем, что если они будут информировать российскую сторону заранее, то может произойти утечка данных, и к отражению удара своевременно подготовятся и сирийские ПВО, и вооруженные формирования Ирана. Еще в октябре глава минобороны Израиля Либерман заявил, что «во всем, что касается наших [израильских] интересов в области безопасности, мы не можем позволить себе никаких компромиссов».

Теперь следует уточнить, по кому израильтяне наносят свои удары в Сирии. Бомбардировкам, по данным Тель-Авива, подвергаются иранские вооруженные формирования, которые поставляют ракеты террористическим организациям, применяющим этот вид оружия против мирного населения Израиля. Помимо этого, ВВС Израиля своими действиями пресекает иранские поставки вооружений группировке «Хезболла». Действия Тегерана на территории Сирии власти Тель-Авива расценивают как одну из самых серьезных угроз национальной безопасности своего государства.

Из этого следует только один вывод — бомбардировки, вероятнее всего, продолжатся, причем независимо от того, есть ли на территории Сирии зенитная ракетная система С-300 или нет.

Теперь разберемся с боевыми возможностями ЗРС «Фаворит», передислоцированной в эту арабскую республику. Есть основания полагать, что в Сирии развернута группа зенитных ракетных дивизионов С-300ПМ-2 в составе командного пункта системы, радиолокатора обнаружения и двух зенитных ракетных дивизионов (зрдн).

Точное количество пусковых установок в каждом из зрдн неизвестно, но можно уверенно сказать, что их число ограничено. Во всяком случае, дивизионы в Сирии далеко неполной комплектации, то есть не по 12 ПУ на каждый зрдн.

Один из самых принципиальных моментов во всем этом деле — на всех рабочих местах группы зрдн С-300ПМ-2 в настоящее время находятся российские военнослужащие. На подготовку сирийских расчетов требуется как минимум три месяца, и зенитным ракетным войскам ПВО Сирии это вооружение и военная техника пока не передавались.

Крайне необходимо несколько слов сказать о боевых возможностях развернутых дивизионов. В СМИ не раз приводились данные, что С-300 в Сирии способен прикрыть все объекты в радиусе 250 км. То есть считается, что двумя дивизионами можно защитить чуть ли не половину территории этой арабской республики.

В целом, это возможно, однако для полноты понимания ситуации требуется ряд уточнений. Во-первых, реализуемая зона поражения любого зенитного ракетного комплекса очень зависит от высоты полета цели, и это, в первую очередь, объясняется элементарными законами распространения радиоволн и тем, что земля не плоская.

К примеру, дальняя граница зоны поражения для С-300ПМ-2 действительно может составить 250 км, но это будет только в том случае, если высота полета воздушного объекта находится в пределах 12-15 км. Однако в современных вооруженных конфликтах боевая авиация весьма редко летает на таких высотах. Если же высота полета цели, предположим, составляет 100 м, то дальняя граница поражения цели зрдн С-300 составит всего 25 км, а реально, с учетом рельефа местности, она может уменьшиться до 14-16 км.

Самое главное, категорически не стоит расценивать всего лишь одну группу зрдн С-300 как какой-то меч-кладенец, при помощи которого сирийские военные отобьют любой удар противника.

К тому непременно следует добавить, что в руках малоподготовленных и неквалифицированных боевых расчетов любая, даже самая современная техника не более чем груда металла.

ЗРС С-300 в полном объеме оправдает возложенные на нее ожидания только в том случае, когда она будет элементом современной системы ПВО, включающей в своем составе эшелонированную зенитную ракетную оборону, представленную разными типами комплексов, истребительное авиационное прикрытие, систему радиолокационной разведки, средства РЭБ. Самое главное — подобная техника должна быть укомплектована квалифицированным и мотивированным на победу личным составом.

То есть, чтобы сирийская армия на равных боролась с армией обороны Израиля, ее надо довести до уровня боеготовности и боеспособности вооруженных сил Тель-Авива.

Реально ли подобное в принципе — вопрос крайне дискуссионный. И если это возможно теоретически, с точки зрения вооружения и военной техники, то взять подготовленный и мотивированный личный состав президенту Сирии Башару Асаду просто неоткуда.

А пока с большей долей вероятности можно предположить следующее: ракетно-авиационные удары ВВС Израиля по объектам Ирана и «Хизбаллы» на территории Сирии будут продолжены; наличие группы зрдн С-300 на это, скорее всего, не повлияет.

Кроме того, следует учитывать, что С-300 будут восприниматься Израилем как непосредственная угроза национальной безопасности. Хотя вряд ли Тель-Авив будет уничтожать эту технику,

по крайней мере, до тех пор, пока на рабочих местах «Фаворита» будут находиться российские военнослужащие.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).