Русское оружие в НАТО: что Греции нужно от России

Министр национальной обороны Греции Панос Камменос 29 октября посетил с официальным визитом Россию. Камменос провел переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу.

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Шойгу в начале встречи отметил, что разговор двух министров обороны будет посвящен расширению присутствия военных контингентов стран НАТО, и в частности США, на территории Греции, а также военно-техническому сотрудничеству Афин и Москвы. Камменос в свою очередь отметил, что Греция нацелена на укрепление военно-технического сотрудничества с Россией.

При этом по данным греческих СМИ, главной темой переговоров может стать именно обслуживание российской военной техники, стоящей на вооружении греческой армии.

На оснащении вооруженных сил Греции состоит зенитная ракетная система С-300ПМУ-1, которая полностью интегрирована в оборонную систему НАТО.

Зенитная ракетная система С-300ПМУ-1 была первоначально приобретена в 1999 году Кипром. В 2006-2007 годах права на систему перешли от Кипра к Греции, потому что Турция не хотела, чтобы С-300ПМУ-1 дислоцировалась на Кипре. ЗРС на Кипр так и не завозили, а разместили на острове Крит.

Тем не менее, Кипр является связующим звеном в военно-техническом аспекте российско-греческих отношений. «Широко известно, что у нас с Кипром общая система безопасности, а их оборонительные системы на сто процентов из России, поэтому, приостановив отношения с Россией в этой области, мы перестанем оборонять и Кипр, а это критически важно для Греции», — отмечал ранее в интервью «Газете.Ru» Камменос.

Говоря о дальнейших закупках российского оружия, министр обороны Греции утверждал, что как только «эмбарго будет снято, Греция обязательно рассмотрит дальнейшее сотрудничество в этой области, в том числе создание совместных оборонных предприятий».

На данный момент Греция является единственной страной НАТО, на вооружении которой стоит российский ЗРК С-300.

В декабре 2013 года Греция успешно провела первые стрельбы из этой системы, поразив цель — небольшой беспилотный самолет. Цель была поражена на расстоянии 30 километров и высоте менее 2000 метров, причем при выполнении маневров уклонения. СМИ тогда отмечали высокую надежность ракет, которые были приняты на вооружении 15 лет назад. За пуском ракеты следили военные атташе других стран. После стрельб все поздравили представителей России с отличным результатом.

Помимо С-300ПМУ-1, на вооружении греческой армии есть зенитные ракетные комплексы «Тор-М1» и «Оса-АКМ». На оснащении Сухопутных войск Греции находится 21 ЗРК 9К331 «Тор-М1». Еще четыре комплекса находится в войсках ПВО этой страны. Несколько ЗРК «Тор» находятся на Крите, где они прикрывают ЗРК С-300.

Помимо этого, на вооружении ВС Греции находятся также российские противотанковые ракетные комплексы «Корнет» и «Фагот» и четыре десантные корабля на воздушной подушке «Зубр». Последние были поставлены по контракту в период с 2000 по 2004 год.

В Греции находится 196 ПУ ПТРК 9П196 «Корнет-Э». Поставка осуществлялась в два этапа, по контракту, заключенному с Рособоронэкспортом в 2001 году на 278 ПТРК. «Корнет-Э» в ходе боевых действий в Сирии зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Противотанковых комплексов «Фагот» в Греции 262 единицы.

«На ЗРК «Тор-М1» и «Оса-АКМ» в свое время были заключены долгосрочные контракты на послепродажное обслуживание, и запчасти поставлялись много лет. Для С-300 и «Корнетов» греки запасных частей никогда не заказывали, и к «Зубрам» они тоже пока ничего не просили», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Вполне возможно, что эта позиция будет скорректирована в самое ближайшее время, считает эксперт.

Не исключено, что в ходе визита в Россию министр обороны Греции Панос Камменос будет обсуждать вопросы о поставках запчастей именно к этим системам вооружения.

«Греция пока единственная страна НАТО, с которой Россия осуществляет столь масштабное военно-техническое сотрудничество. Есть основания предполагать, что Афины и дальше намерены сотрудничать с Москвой в военной сфере», — рассказал «Газете.Ru» Макиенко.

По словам собеседника издания, у Москвы и Афин общие подходы к решению целого ряда международных проблем. Не исключено, что в ходе предстоящего визита министра обороны Греции Паноса Камменоса будут в первую очередь обсуждаться вопросы послепродажного вооружения и военной техники.