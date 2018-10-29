США без защиты: «Пэтриоты» не спасут от «Кинжалов»

Американский Центр стратегических и бюджетных оценок заявил об угрозе, которую представляют для США стратегические крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты (БЛА) России и КНР, сообщил The National Interest.

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Доклад «Противовоздушная и противоракетная оборона на перепутье: новые понятия и технологии для защиты зарубежных баз Америки» описывает великое множество угроз военным объектам США, размещенным за пределами континентальной части стран. По подсчетам экспертов Соединенных Штатов, у Китая сегодня более 1500 баллистических ракет, включая DF-26 c дальностью полета более 3000 км, в зоне досягаемости которых находится база США на острове Гуам. Эта ракета получила название «Гуам Киллер» или «Гуам Экспресс».

Баллистическая ракета DF-26 — двухступенчатая твердотопливная ракета, предназначенная для поражения крупных морских целей и целей на суше. Пусковые установки на колесном шасси располагаются в защищенных подземных сооружениях и выдвигаются на стартовые позиции непосредственно перед пуском. Дальность полета DF-21С достигает 5000 км.

Кроме того, по оценкам издания, Китай располагает многими тысячами стратегических крылатых ракет типа CJ-20 «Длинный меч» с дальностью полета порядка 3 000 км.

Носителями этих ракет являются дальние бомбардировщики Н-6Н или Н-6М, которые были разработаны на базе российского самолета Ту-16.

Бомбардировщики этих модификаций могут нести до четырех крылатых ракет, а наиболее современная модель Н-6К способна стать платформой для запуска шести ракет, что может расцениваться как обретение Китаем возможности наносить массированные ракетно-авиационные удары по базе США на острове Гуам с борта бомбардировщиков, находящихся в китайском воздушном пространстве.

Россия, напоминает The National Interest, имеет на вооружении оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» с крылатыми ракетами 9М729, которые обладают дальностью полета от 500 до 5000 км. Помимо этого, Москва приняла на вооружение гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Х-47М2 «Кинжал» со скоростью полета ракет порядка М-5. Гиперзвуковые ракеты этого комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли-авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты.

Наконец, утверждает издание, Китай и Россия разрабатывают БЛА — носители управляемого оружия — с большой дальностью полета.

К примеру, тяжелые российские беспилотные летательные аппараты массой 5 тонн рассчитаны на полет с максимальной дальностью до 10 тыс. км. Такой БЛА может находиться в воздухе без посадок до двух суток и работать на высотах более 10 километров. Что же касается китайских БЛА, то перспективные разработки будут обладать сравнимой дальностью и высотой полета.

В настоящее время, напоминает издание, противоракетную оборону на театре военных действий обеспечивают Сухопутные войска США. Для выполнения этой задачи СВ располагают 50 батареями ЗРС «Пэтриот» с 480 пусковыми установками и 1200 зенитными управляемыми ракетами. Центр стратегических и бюджетных оценок США усомнился в эффективности зенитной ракетной обороны, созданной этой системой. По словам авторов доклада,

не смотря на свою высокую стоимость, «Пэтриоты» и вряд ли смогут защитить базы США во время конфликта с державами типа Китая и России.

В исследовании говорится, что на протяжении десятилетий минобороны США концентрировало свои усилия на развертывании противоракетных комплексов наземного и морского базирования, предназначенных для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БР ПЛ).

Боевые части американских противоракет в настоящее время не комплектуются взрывчатыми веществами и готовыми поражающими элементами, а задача перехвата решается исключительно за счет прямого попадания боеголовки в боевой блок МБР или БР ПЛ вероятного противника. Иными словами, поражение цели осуществляется исключительно кинетической энергией аппаратного отсека противоракеты. Подобный подход требует высокой точности наведения противоракеты на цель.

Помимо «Пэтриота», Сухопутные войска США располагают семью батареями противоракетного комплекса THAAD с 42 пусковыми установками и 500 противоракетами. Военные хотят еще две батареи, но цена в 7,5 млрд. долларов за обе батареи может оказаться слишком большой для военного бюджета.

Проблему усугубляет тот факт, что «Пэтриот» и THAAD функционально не объединены в единую систему ПВО-ПРО на театре военных действий.

На концептуальном уровне Центром стратегических и бюджетных оценок предлагается создание внешнего и внутреннего рубежа обороны. Внешний рубеж в этом случае состоял бы из спутников и беспилотных летательных аппаратов разведывательного назначения. На внутреннем рубеже обороны перехват управляемого ракетного оружия предлагается осуществлять зенитными и противоракетными системами, а также истребительной авиацией. Все средства борьбы должны быть интегрированы в единую систему управления. Баллистические ракеты предполагается поражать в фазе подъема, когда они наиболее уязвимы, а бомбардировщики-носители крылатых ракет — уничтожать до рубежа их пуска.

Помимо этого, на внутреннем рубеже обороны планируется развертывание высокоэнергетических лазеров, ударных беспилотных летательных аппаратов, мощного микроволнового оружия для вывода из строя электроники вражеских ракет и даже артиллерии с гиперскоростными снарядами (HPV).

Несмотря на столь масштабные планы, специалисты считают, что США вряд ли удастся в ближайшее время создать систему для защиты самых важных объектов инфраструктуры на своей территории и за границей от массированных ракетно-авиационных ударов.

В России однако считают, что рассуждения американских военных экспертов не имеют практического применения.

«The National Interest — известный нагнетатель паники. Однако прежде чем говорить о войне России с Соединенными Штатами, лучше бы издание попыталось сформулировать военно-политические цели подобного конфликта», — рассказал «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По словам военачальника, с этим бы возникли большие проблемы, поскольку простые и понятные населению обеих стран цели войны между Москвой и Вашингтоном обозначить очень трудно. А упражняться в сопоставлении ТТХ различных образцов вооружения при отсутствии ясных целей вооруженного противоборства нет смысла, считает генерал.