«Взорвем российские арсеналы»: в Раде призвали к диверсиям

Депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол в прямом эфире украинского телевидения – на ток-шоу «Эхо Украины» телеканала «Прямой» — призвала взрывать военные склады в России.

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Депутат напомнила об инцидентах, которые регулярно повторяются в ее стране — взрывы складов с боеприпасами — и предложила принять меры, которые кажутся ей эффективными.

«Знаете, у нас такая беда — в последнее время взрывались наши склады с боеприпасами. Знаете, такие же склады есть на оккупированной территории, которые стреляют в нас, такие же есть на границе с Украиной с российской стороны, те, что стреляют в нас», — заявила Черновол.

Впрочем, собеседники не дали ей развить мысль, отметив, что такими заявлениями можно развязать войну, которая закончится «полным фиаско для Украины».

Стоит отметить, что Черновол также является членом коллегии МВД и советником министра внутренних дел Украины.

По подсчетам журналистов газеты «Зеркало недели», за последние полтора года Украина потеряла примерно 40% от всего боезапаса из-за взрывов на военных складах.

По данным издания, за этот период было уничтожено 210 тыс. т боеприпасов всех типов. Отмечается, что среди них были как пистолетные патроны, так и баллистические ракеты «Точка-У». При этом подчеркивается, что за годы военной операции в Донбассе украинская армия потратила 70 тыс. т боеприпасов.

«Наши потери на сгоревших складах в три раза превышают затраты на боеприпасы во время войны»,

— отметили в издании.

Автор статьи Юрий Бутусов добавил, что покупка западных боеприпасов взамен утраченных обойдется в «сотни миллионов долларов». По его мнению, страна в данный момент не располагает такими ресурсами и не сможет возместить потери «в ближайшее время».

В середине месяца президент Украины Петр Порошенко намекнул на причастность России к произошедшим 9 октября взрывам боеприпасов на 6-м арсенале Командования сил поддержки вооруженных сил Украины (в/ч А-1479) около города Ичня Черниговской области.

«Учитывая близость к российской границе, не случайно, что основной версией Службы безопасности Украины, Военной прокуратуры является диверсия», — сказал глава государства на совещании в Киеве с главами украинских силовых ведомств.

Пожар, ставший следствием взрыва, произошел в ночь на 9 октября, сообщили в пресс-службе минобороны Украины. Там указали, что в связи с произошедшим был организован оперативный штаб. Как отметили в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям, из-за взрыва были эвакуированы примерно 10 тыс. человек.

По информации министра обороны Украины Степана Полторака, в 3:20 утра одновременно были взорваны три хранилища арсенала, а уже через 20 минут был осуществлен подрыв еще нескольких хранилищ. По словам силовика, на момент подрыва склады были заполнены на 50%.

Наиболее дефицитные и критически важные для ВСУ боеприпасы с 6-го военного арсенала ранее были передислоцированы на другие арсеналы и базы. Порошенко также отметил, что должны быть проведены проверки всех, кто обеспечивал охрану части в ночь, когда произошли взрывы.

«Чтобы мы сегодня полностью и тщательно изучили этот опыт для того, чтобы не допустить повторения атаки диверсионно-разведывательных групп противника», — сказал он.

По данным СБУ, сейчас рассматривается три версии причин ЧП. Основная из них —

совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы,

вторая — нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов.

Третья версия — умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян также возложил на Москву ответственность за взрывы.

В ответ на это член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич с иронией указал, что «двое русских шпионов подожгли склад в Ичне, находясь в придорожном кафе за 15 км от него», передает НСН.

«При том бардаке и хаосе, который царит на Украине, для меня неудивительно, что взорвался очередной, простите за сленг, 59-й склад. Виноваты были в России, но не в Украине. Ситуация в Харькове имеет другой оттенок. Там хранятся боеприпасы, в том числе и к «Буку», а также документация по получению, хранению и вывозу с фамилиями ответственных за это», — пояснил сенатор.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин пояснил, что украинские власти обвиняют Россию во всех проблемах в регионе.

«Свидетельства Порошенко стоят не дороже дуновения воздуха

при произнесении этих обвинений», — сказал депутат.

Он добавил, что подобные инциденты происходят на территории Украины не первый раз. Затулин заметил, что Порошенко, в отличие от людей, которые долго думают над решениями и стремятся разобраться в ситуации, «проникает взглядом в небо, в землю» и «видит вещи насквозь», поэтому он может говорить, что угодно.

«Все, что ни происходит плохого на Украине — рука Москвы, наш заговор. Плохая погода, неурожай, поезд сошел с рельс, взорвались склады — это все мы», — заключил парламентарий.

В Верховной раде также посмеялись над версией о причастности «российских диверсантов» к взрыву боеприпасов на складе в Черниговской области. Депутат от партии «За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал обе версии взрыва на арсенале: по его словам, обе они были рассмотрены «спустя пять минут» после происшествия.

«Написано было, что были беспилотники и диверсанты. Ну неужели мы настолько не верим сами себе, настолько себя не уважаем, чтобы каждый раз сказать, что мы слепые, глухие, что в стране ни один человек не смог увидеть эти беспилотники, что все службы не могли поймать ни одного диверсанта и даже следов не найти?» — задался вопросом парламентарий.

По словам Рабиновича, русские диверсанты должны были пробраться на территорию Украины и уничтожить просроченные боеприпасы, правда, непонятно зачем.

«У нас

на Украине есть еще четыре арсенала, которые находятся в зоне риска.

Пожалуйста, охраняйте то, что осталось, а то опять прилетят какие-нибудь «дроны» и мы с вами с вилами вообще останемся», – сыронизировал депутат.

Позднее министр обороны Украины Степан Полторак объяснил взрывы на украинских складах боеприпасов недостаточным финансированием.

Он отметил, что недостаток денежных средств и времени приводит к нехватке закрытых хранилищ боеприпасов. По расчетам министра, решить эту проблему можно не ранее чем через 15 лет при условии ежегодного выделения 500 млн гривен и безупречной работы застройщиков.

Военный добавил, что на территории Черниговской области 112 хранилищ боеприпасов, причем 40% из них — это открытые площадки.