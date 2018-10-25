«Решение принято»: в России уже прощаются с ДРСМД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, когда США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — эта тема затрагивалась двумя днями ранее на встрече президента России Владимира Путина и помощника главы Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона.

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«С выходом из ДРСМД, который пока еще официально не заявлен, но заявлено о намерении, и по переговорам в Москве в ходе, в том числе, встречи президента Путина с Джоном Болтоном стало понятно, что это решение принято, просто оно формализовано будет, видимо, очень скоро или через месяц — полтора», — сказал дипломат.

В субботу, 20 октября, президент США Дональд Трамп сообщил о намерении наращивать ядерный потенциал Соединенных Штатов до тех пор, пока другие государства «не придут в чувства», подчеркнув, что в особенности это относится к России и Китаю.

Он также заявил о готовности американской стороны оставаться в ДРСМД, если Россия и Китай сядут за стол переговоров. При этом Вашингтон указывает на Москву, как на причину намерения своего выхода и ДРСМД. Американский лидер заявил, что склонен к тому, чтобы «покинуть тридцатилетний договор» в связи с тем, что Россия, с его точки зрения, несколько лет «его нарушала», передает ФАН.

Кроме того, министр обороны США Джеймс Мэттис пообещал ответить на действия России, если руководство страны не вернется к соблюдению ДРСМД. Таким образом он подтвердил слова постоянного представителя США в НАТО Кей Бэйли Хатчсон, ранее заявившей, что США могут нанести удар по ракетам, которые производит Россия.

«Как ясно дала понять постпред Хатчисон, Россия должна вернуться к соблюдению договора по РСМД, или США должны будут отреагировать на это бесцеремонное игнорирование ограничений договора», — сказал глава Пентагона.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что в нарушении ДРСМД виновата Россия.

По словам генсека, на этом сходятся «все союзники по альянсу».

«Союзники согласны с тем, что США соблюдают ДРСМД, а проблема заключается в поведении России. НАТО не хочет новой «холодной войны» и гонки вооружений. Я не предвижу, что в качестве ответа на новую российскую ракету союзники разместят больше ядерного оружия в Европе», — сказал Столтенберг.

Президент России Владимир Путин заявил о своем беспокойстве по поводу заявления США о выходе из ДРСМД. По словам российского лидера это приведет к гонке вооружений.

«Нас беспокоит, что ликвидирован Договор об ограничении систем противоракетной обороны, теперь речь идет о Договоре о ракетах средней и меньшей дальности, потом непонятна судьба СНВ-3… Если все это будет демонтировано, то вообще ничего не останется в сфере ограничения роста вооружений. Не остается ничего, кроме гонки вооружений», — сказал Путин на пресс-конференции с итальянским премьером Джузеппе Конте.

По словам Путина, если ракеты США будут поставлены в Европу, то Россия должна будет ответить зеркально. В результате под угрозу попадет и сама Европа.

«Европейские страны, которые согласятся с этим, если до этого дойдет, должны будут понимать, что они ставят свою собственную территорию под угрозу возможного ответного удара», — подчеркнул президент РФ.

Путин добавил, что Вашингтон не предоставил никаких доказательств нарушений со стороны России ДРСМД, однако, сам его уже нарушил, передает НСН.

Заявления Трампа о планах наращивать ядерный потенциал является чрезвычайно опасными,

поскольку это фактически объявление о намерении ввязаться в гонку вооружений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, такое соревнование может сделать мир в целом довольно опасным.

«Вы знаете, на разных уровнях мы об этом говорили: и президент говорил, и на иных уровнях, что мы, безусловно, на фоне подобных заявлений, конечно, в первую очередь думаем о наших национальных интересах и о вопросах национальной безопасности России», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, «слом договора» вынудит российскую сторону принимать меры для обеспечения собственной безопасности. Он пояснил, что выход из соглашения предполагает, что в дальнейшем американская сторона будет заниматься разработкой ракет, что приведет к тому, что России и другим странам придется отвечать, восстанавливая баланс в этой сфере.

Инициатива Белого дома выйти из ДРСМД не вызвала энтузиазма и в Европе — министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что именно для европейских государства Договор имеет важнейшее значение.

«Мы будем добиваться того, чтобы США задумались о возможных последствиях. Конец ДРСМД может иметь негативные последствия для соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений, в котором мы срочно нуждаемся. Решение США ставит перед Европой сложные вопросы, поскольку ДРСМД на протяжении последних 30 лет является важным столпом европейской архитектуры безопасности», — подчеркнул глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Эксперты отмечают, что даже если признать, что обе страны не идеально исполняют свои обязательства в рамках РСМД, само это соглашение имеет в высшей степени важное символическое политическое значение. Когда Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписывали его, это подавалось обеими сторонами как акт окончания «холодной войны». Отказ от соглашения будет столь же официальным подтверждением возобновления полномасштабного противостояния России и США.