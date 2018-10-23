Ядерная бомба на борту: F-35 достанет до Москвы

Возможность самолетов-носителей B61-12 находиться на базах НАТО в Литве и Латвии «фактически меняет статус этого ядерного оружия», заявил «Армейскому стандарту» экс-начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин.

«По отношению к России оно перестает быть тактическим, так как способно легко доставать до объектов Центрального промышленного района страны, крупных городов, включая Москву. Это позволяет сделать В-61-12 существенным довеском к тем стратегическим наступательным силам, которыми сегодня обладают Штаты»,

— считает генерал-полковник.

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Эксперт заметил, что вместе с бомбой совершенствуются ее самолеты-носители, в частности американские F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon, а также европейские Tornado. Кроме того, оружие получат истребители пятого поколения F-35 Lightning II, стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-2 Spirit, а также перспективный малозаметный B-21 Raider.

«Мощность термоядерного заряда B61-12 составляет 50 кт, однако не исключается применение ядерных боеприпасов переменной мощности», — пояснил «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По словам эксперта, в хвостовом отсеке авиабомбы устанавливаются навигационная аппаратура, автопилот и рулевые машинки, соединенными с поворотными плоскостями оперения. В B61-12 используются те же принципы наведения, что и в боеприпасах типа JDAM. Сравнительно небольшая мощность ядерного боеприпаса компенсируется более точным падением на цель. Например, ранние модификации B61 имели круговое вероятное отклонение (КВМ) 160-180 м. У B61-12 КВО составляет 5-10 м. Все модификации бомбы В61 имеют специальный кевларовый парашют-замедлитель (диаметр его составляет 7,5 м), который позволяет самолету-носителю уйти на безопасное расстояние после сброса боеприпаса.

Всего с 1967 года произведено 3155 серийных единиц В61 различных модификаций. В настоящее время примерно 1200 таких авиабомб хранятся на базах НАТО.

С 2020 года США намерены разместить авиабомбы В61-12 на европейских базах — в Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах.

«Рассуждать о тактико-технических характеристиках самолета F-35 и особенностях авиабомбы В61-12 вне контекста общей военно-политической ситуации было бы не совсем правильно», — считает экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По словам военачальника, ни сам самолет, ни его авиационные средства поражения вне какого-то вполне конкретного вооруженного конфликта применяться никак не могут.

Если речь идет о боевом применении американского термоядерного боеприпаса В61-12, подчеркивает генерал, то он может быть сброшен на объект только в ходе ядерной войны между Россией и США.

А если упомянуты Литва и Латвия (непонятно, почему забыта Эстония, которая ближе всего к важнейшему центру ОПК России — городу Санкт-Петербургу), то, соответственно, в войне против России принимает участие весь блок НАТО. То есть речь идет о крупномасштабной мировой коалиционной войне с применением оружия массового уничтожения.

В подобной войне, напоминает генерал Запаренко, наряду с массированным применением стратегических ядерных сил на любого из противников обрушится и град тактических ядерных боеприпасов — авиабомб свободного падения, снарядов и мин наземной артиллерии, специальных боеприпасов инженерных войск, разнообразного управляемого ракетного оружия, вплоть до ядерных боевых частей зенитных управляемых ракет.

На этом фоне для хода и исхода глобального ядерного противоборства дальность полета F-35 и возможный промах бомбы В61-12 имеют сравнительно небольшое оперативно-стратегическое значение.

После обмена массированными ракетно-ядерными ударами обеих сторон уже не так важно, долетит F-35 до Москвы или же будет сбит на полпути к ней,

подчеркивает генерал Запаренко.

С точки зрения совершенно оторванных от жизни ситуаций, разумеется, можно анализировать радиусы боевого применения F-35 в европейской части России, считает собеседник «Газеты.Ru». Однако реальное применение машин этого типа с авиабомбами В61-12 будет возможно только в случае масштабного, причем исключительно ракетно-ядерного конфликта между Россией и США.

Но совершенно другое дело — гипотетическое применение ядерных боеприпасов со стороны Соединенных Штатов в небольших по размаху локальных войнах по противникам Вашингтона, не имеющим в своем распоряжении оружия массового поражения. То есть по тем, кто не сможет ответить Америке боеприпасами аналогичной мощности.

О целесообразности подобных шагов в последнее время немало говорят в Пентагоне. В этом случае высокоточный ядерный боеприпас, по мнению американских военных, может предоставить немалые преимущества вооруженным силам США и оказать огромное влияние на исход конфликта в целом.

Особенно это касается противников Вашингтона, использующих подземные бункеры и другие укрытия заглубленного типа, которые в ряде случаев невозможно поразить конвенциональными боеприпасами, причем даже самыми мощными из них. К примеру, американская противобункерная бомба GBU-57 весит 30 тыс. фунтов (около 14 т) и, если верить официальной информации от разработчиков, способна пробивать до 60 м железобетона. Но, видимо, и этот показатель считается уже недостаточным, раз речь ведется о возможных ядерных ударах.

С подобными проблемами сталкивалась и группировка российских войск в Сирии. В ряде случаев разветвленная сеть подземных коммуникаций боевиков находилась на таких глубинах, на которых обычными бетонобойными бомбами типа БЕТАБ-500 противника достать никак не удавалось. Правда, российским военным и в голову не приходило использовать для решения подобных задач специальные боеприпасы, к примеру, ядерные мины инженерных войск.