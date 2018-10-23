«Пока не придут в себя»: Трамп пополняет ядерные арсеналы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока другие страны «не придут в себя». После этого США будут готовы остановить увеличение арсенала и начать сокращать вооружения.

«У нас есть столько денег, сколько нет больше ни у кого, и мы будем наращивать [ядерный потенциал], пока они не придут в чувства»,

— отметил Трамп. Он добавил, что «когда другие страны придут в чувства», США «поступят умно» и прекратят гонку вооружений. Глава Белого дома отметил, что его слова касаются в первую очередь Китая и России. По убеждению Трампа, Москва нарушает обязательства, взятые в рамках Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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Кроме того, он отметил, что Китай должен быть включен в ДРСМД. Трамп подчеркнул, что его слова — угроза не только для Москвы и Пекина, но и «для любого желающего сыграть в эту игру».

Еще в воскресенье, 21 октября, президент США Дональд Трамп объявил о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией, так как российская сторона якобы нарушает соглашение.

22 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о последствиях, к которым приведет выход Вашингтона из ДРСМД. По словам Пескова, «слом договора» вынудит российскую сторону принимать меры для обеспечения собственной безопасности. Он пояснил, что выход из соглашения предполагает, что в дальнейшем американская сторона будет заниматься разработкой ракет, что приведет к тому, что России и другим странам придется отвечать, восстанавливая баланс в этой сфере.

«[Президент России Владимир] Путин всегда говорил, что слом этого документа — он нанесет вред общемировой безопасности и стабильности»,

— заявил Песков.

В Евросоюзе также ожидают, что США задумаются о последствиях выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности для собственной безопасности и безопасности союзников.

В заявлении Европейской службы внешних дел также отмечается, что в ЕС надеются на предметный и прозрачный ответ России на обвинения в нарушении договора. «Мир не нуждается в новой гонке вооружений, которая никому не принесла бы пользы, а наоборот, принесла бы еще большую нестабильность», — говорится в документе.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, в свою очередь, заявил, что Германия постарается убедить Вашингтон отказаться от выхода из ДРСМД.

«Именно для нас в Европе [ДРСМД] имеет важнейшее значение. Мы будем добиваться того, чтобы США задумались о возможных последствиях», — отметил министр. Главная угроза, по мнению Мааса, заключается в возможном влиянии расторжения ДРСМД на Договор СНВ — об ограничении стратегических наступательных вооружений.

Договор РСМД был подписан президентами США и СССР Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в Вашингтоне зимой 1987 года, а в силу вступил 1 июня 1988 года.

Планы Трампа покинуть ДРСМД прокомментировал также Горбачев, отметив, что Вашингтон зашел в тупик и пошел по безответственному пути. Экс-президент СССР также добавил, что ООН должна включиться в этот вопрос, так как подобное решение затрагивает весь мир.

«Разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае нельзя. Неужели трудно понять, что отказ от этих соглашений, как говорят в народе, не от большого ума», — передает слова Горбачева НСН.

Договор, названный в советской прессе «первым шагом к безъядерному миру», накладывает запрет на использование и разработку ракет меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности, расположенных на земле. К началу лета 1991 года Соединенные Штаты уничтожили 846 ракет, Советский Союз — на тысячу больше. В мае 2001 года инспекторы ДРСМД закончили свою работу.

Обвинение в нарушении ДРСМД Вашингтон выдвинул в июле 2014 года. Президент США Барак Обама в письме российскому президенту Владимиру Путину впервые с 1987 года на высшем уровне обвинил Кремль в испытаниях крылатых ракет средней дальности, которые превышают указанные в ДРСМД показатели.

Кремль, в свою очередь, также обвиняет Вашингтон в нарушении положений договора — причем сразу тремя способами: размещая в Европе пусковые установки противоракет, подходящие и для ракет средней дальности, используя ракеты-мишени, сходные по характеристикам с ракетами средней и меньшей дальности наземного базирования и увеличивая производство ударных беспилотных летательных аппаратов.