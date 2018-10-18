Апокалипсис через год: будет ли Третья мировая

Практически половина бойцов и командиров Вооруженных сил США (46%) ожидают, что их страна в 2019 году будет втянута в масштабный военный конфликт, правда, не уточнили, какую войну с Россией они имеют в виду. То есть никакого анализа возможного стратегического характера вооруженной борьбы между Москвой и Вашингтоном с их стороны так и не прозвучало. Не остановились американские военные и на тенденциях изменений вооруженного противоборства между нашими двумя государствами в обозримом будущем. Разве что вскользь было сказано несколько слов о кибератаках, да и то только в текущем году.

И вовсе промолчали военнослужащие США о трех главных вещах, относящихся к любой войне — целях, способах (формах) действий для их достижения и средствах. То есть, по их мнению, война будет, а какая и как — им это неизвестно.

Реклама

И хотя за последнее время отмечается резкое обострение противоречий между США и Россией, ни Вашингтон, ни Москва даже на словах никогда не обозначали готовности применить вооруженные силы в целях достижения своих военно-политических целей. Отношения между двумя странами сегодня, казалось, хуже некуда, и

тем не менее, между США и РФ нет таких острых идеологических, экономических и территориальных противоречий, которые смогли бы вызвать крупномасштабную войну в течение ближайшего года.

Не приведут к крупномасштабной войне между США и РФ существующие и даже потенциальные очаги локальных войн и вооруженных конфликтов, районы которых так любят перечислять политологи (причем не забывают ни одного, начиная с Дальнего Востока и заканчивая Западным полушарием). Однако о том, что это малореально, говорит хотя бы опыт Сирии, где Москва и Вашингтон стремятся не допустить в отношениях друг с другом форс-мажоров.

Кроме того, причем это касается обоих государств, никто из российских или американских экспертов не может обозначить военно-политические цели подобного конфликта, укладывающиеся в несколько коротких тезисов, изложенных на одном листе бумаги.

Также никто пока не может назвать конкретные экономические и социально-политические причины и противоречия, которые привели бы к возникновению войны между США и РФ.

К этому следует добавить, что любая война не возникает внезапно, подготовка ее не может быть делом одного мгновения. Даже при самых интенсивных темпах подготовка к крупномасштабной войне займет не менее полугода, и скрыть эти приготовления от вероятного противника при современных средствах разведки никак не удастся.

Помимо всего прочего, вооруженное противоборство между Москвой и Вашингтоном не может начаться со столкновений только боеготовых группировок мирного времени. Это было бы откровенной авантюрой с обеих сторон.

А между тем никаких разведывательных признаков начавшегося стратегического развертывания в вооруженных силах обоих государств нет.

То есть ни в США, ни в России никто не занимается переводом вооруженных сил с мирного на военное время, оперативным развертыванием войск (сил) на театрах военных действий и в стратегической космической зоне, стратегическими перегруппировками войск из внутренних районов обеих стран на театры военных действий, ни развертыванием первоочередных стратегических резервов. Словом, к крупномасштабному военному конфликту не готовится ни та, ни другая сторона.

Перестрелкой не обойдется

Тем не менее, если все-таки попытаться каким-то образом классифицировать гипотетическую войну между США и РФ, то скорее всего,

она примет характер мировой ракетно-ядерной войны и будет затяжной. С самого начала с обеих сторон будет отмечаться неограниченное использование всех средств массового поражения и прежде всего стратегического ядерного оружия. А это, в свою очередь, вызовет катастрофические последствия не только для воюющих, но и для всех других государств.

Это отлично понимают и на Западе, и на Востоке. Ранее «Газета.Ru» уже писала, что в докладе старшего вице-президента Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джеймса Эндрю Льюиса от 26 сентября 2018 года отмечается, что с появлением ядерного оружия крупные державы стремятся избежать прямой военной конфронтации, а войны между крупными и хорошо вооруженными государствами становятся очень дорогостоящими и рискованными.

По оценкам Джеймса Льюиса, Соединенные Штаты сейчас находятся в мире, где их мягкая сила ослаблена, а жесткая — менее полезна. Развивающиеся державы считают себя способными бросить вызов Соединенным Штатам в экономической мощи, международном влиянии и региональном лидерстве. Некоторые из них перешли от вызова к конфликту.

В этих условиях оппоненты США, по мнению Льюиса, будут использовать возможности, создаваемые информационными технологиями, для нанесения ущерба Вашингтону и продвижения своих национальных интересов. Это новый вид конфликта, ядром которого является информация и когнитивный эффект, который она производит.

Что касается опроса американских военнослужащих, данные которого опубликованы порталом Military Times, в этом случае следует отметить, что

подобные мероприятия в вооруженных силах любой страны без санкции высшего политического и военного руководства проведены быть не могут. И чаще всего результаты ответов военных предопределены заранее. Иными словами, какая была команда — такие будут и ответы.

В данном случае, похоже, была команда подлить масла в огонь — но не более того. Во всяком случае, было бы не совсем верно отождествлять результаты опроса военных с ближайшими намерениями администрации США по вопросам войны и мира.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).