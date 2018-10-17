Третья мировая близко: армия США ждет войны

Около половины американских военнослужащих считают, что в скором времени США примут участие в военных столкновениях. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные порталом Military Times.

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46% опрошенных уверены, что произойдет это в следующем году. В 2017 году такого мнения придерживались лишь 5%. Большинство респондентов — 50% — при этом полагают, что США не примут участия в военном конфликте. Остальные 4% военных воздержались от ответа.

Помимо этого, из результатов опроса следует, что главными военными противником США, по мнению военных, являются Россия и Китай. В частности, 71% респондентов назвали опасной Россию, а 69% указали на Китай. В 2017 году российская армия вызывала беспокойство у 53% опрошенных.

Также издание сообщает, что в этом году основную угрозу для американских военных представляют кибератаки (89%). Многие к тому же уверены, что власти США не готовы к киберугрозам и не смогут им противостоять.

Кроме того, в армии США обеспокоены присутствием радикальных исламистов на территории страны и деятельностью зарубежных террористических группировок.

Опрос среди действующих военнослужащих США был проведен в период с 20 сентября по 2 октября.

В России, согласно результатам опроса Левада-центра этого года, больше людей опасаются военного столкновения. Так, более 50% россиян видят угрозу начала Третьей мировой войны из-за ситуации в Сирии.

Респондентов спросили, опасаются ли они, что нынешнее обострение отношений России с Западом по поводу Сирии может перерасти в мировую войну. О больших опасениях сообщили 16% опрошенных, еще 41% заявили, что есть некоторые опасения.

Президент России Владимир Путин в 2016 году на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что Москва не планирует выступать в роли агрессора.

«Да это и смешно. Я ведь тоже читаю и ваши аналитические материалы, но не только присутствующих здесь в зале, но и аналитиков из тех же США, Европы. Немыслимо просто, глупо и нереалистично. [...] В одной Европе 300 млн человек. И все члены НАТО... Общая численность населения стран НАТО 600 млн человек, в России — 146 млн. Просто смешно об этом даже говорить, но это все равно используется для достижения своих политических целей», — сказал глава РФ.

Также в прошлом году Путин во время интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну отметил, что никто не пережил бы масштабного вооруженного конфликта между Россией и США. Режиссер спросил у Путина, смогли бы США, по мнению главы России, победить в вооруженном конфликте двух стран.

«Я думаю, что никто бы не пережил», — ответил Путин.

В сентябре этого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что конфронтация между Россией и США нарастает, о чем свидетельствует продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам России. Эти шаги, по словам дипломата, увеличивают риск в том числе военного противостояния.

«Если брать накал политических страстей, накал риторики… да, конфронтация нарастает, напряженность нарастает. США инициировали продвижение НАТО к нашим границам… в виде размещения военной инфраструктуры на наших границах. США, Великобритания, Канада, Франция, Германия размещают свои батальоны в Прибалтике и в других странах, которые граничат с бывшим Советским Союзом. Также они продвигают инициативы включать в НАТО Грузию и Украину… им дали формальное приглашение», — заявил Лавров.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп нередко и сам накаляет обстановку и дает повод снова обсудить потенциальную угрозу военного столкновения. Так, в апреле этого года он пригрозил Москве ракетными ударами по Сирии. Свое заявление американский лидер опубликовал в твиттере: «Россия обещает сбивать любые ракеты, которые будут запущены по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, прекрасные, новейшие и «умные». Ты не должна быть партнером Газового животного-убийцы (имеется в виду президент Сирии Башар Асад — прим. ред.), который убивает свой народ и наслаждается этим».