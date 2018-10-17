Гибель пилотов: американец хотел проверить Су-27

Командование Военно-воздушных сил США в Европе подтвердило гибель своего военнослужащего при крушении истребителя Су-27 на Украине, передает ФАН.

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В Вашингтоне знают об инциденте. В США уточнили, что военный самолет разбился в Хмельницкой области во время учений «Чистое небо-2018». Американская сторона также указала, что сейчас ведется расследование всех инцидентов произошедшего.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что инцидент произошел во вторник, 16 октября во второй половине дня между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Экипаж выполнял учебно-боевой полет. Самолет вылетел с аэродрома в Староконстантинове. Оба пилота погибли.

При этом в генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что крушение истребителя и гибель пилотов не повлияют на дальнейший ход международных учений и маневры будут продолжены.

Военная прокуратура Центрального региона Украины возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним» Уголовного кодекса Украины. В ходе расследования правоохранители заявили, что самолет был полностью исправен.

Вскоре командир по авиации Воздушного командования «Восток» Олег Струцинский рассказал, что в катастрофе погиб его заместитель — Иван Петренко.

«Это подготовленный пилот, маловероятно, что это могла быть ошибка пилота.

Кроме того, перед вылетом Су-27 прошел техническую инспекцию, она бы не допустила к полетам неисправный самолет», — добавил он.

В Сети уже появилось видео с места падения самолета: на кадрах видно, что большая территория выжжена, рядом лежат обломки. По словам автора ролика, на месте происшествия сильно пахнет сгоревшим топливом.

Военный эксперт Игорь Коротченко, анализируя произошедшее, указал, что о причинах говорить еще рано, но отметил, что уровень подготовки украинских пилотов невероятно низок.

«Самолет — надежный. Украинские пилоты, извините, дерьмо. Результат налицо: уровень деградации летного состава военно-воздушных сил Украины нам сегодня был наглядно продемонстрирован. До этого, напомню, [президент Украины Петр] Порошенко кричал, что Украина готова дать авиационный отпор «российской агрессии». Вот он и показал, как они «дают отпор» — гробят свой летный состав», — пояснил специалист.

В целом, по словам Коротченко, крушение Су-27 стало результатом системной коррупции, разложения и безразличия высшего военно-политического руководства Украины к нуждам собственной армии.

«Украинские ВВС представлены советскими самолетами, выпущенными в 80-х годах прошлого века. Тем не менее, это надежные боевые машины. А уровень квалификации украинских летчиков мы видим по результатам этой катастрофы», — резюмировал эксперт.

Пилот-инструктор Андрей Красноперов рассказал, что для полноценной работы самолету требуется регулярный профессиональный ремонт, а в таком ремонте украинской техники есть большие сомнения, передает НСН.

«Самолет Су-27 сам по себе хороший, даже отличный, но, не имея запчастей, как он может летать?

В момент отсоединения Украины от России вся техника, что у них осталась, так и используется, не ремонтируясь. Ее просто добивают до конца. Без должного ремонта украинские самолеты и дальше будут падать. Летная техника требует замены двигателя после определенных часов налета. А они без обслуживания летают по принципу «авось, долетит», — указал аналитик.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, в свою очередь, отметил, что во время учений «Чистое небо» между украинскими ВВС и пилотами США были проведены учебные бои.

«По заявлениям украинских ВС, Су-27 полностью превосходит американскую машину. Есть информация, что американские пилоты решили проверить на критических запредельных нагрузках работу Су-27. Поэтому их летчик сел вместе с украинским и начал полет», — пояснил парламентарий.

Он отметил, что по техническим параметрам самолет перегрузки выдержал, но запредельные нагрузки пройти не смогла, так как обслуживание украинского самолета не производилось на должном уровне.

«Техника ВСУ морально устарела и не проходит необходимых регламентных работ», — подытожил депутат.